¹Ó°æÍ¥´õ¡¢°ËÆ£Ëã´õ¡¢¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡¢Ä¹Ã«ÀîÈþ»Ò¤¬Queri¤Ë»²Àï¡ª
2025Ç¯4·î18Æü¡¢Åìµþ - Queri³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¹ÅÄ ±Ñµ×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCyberFight¤¬Å¸³«¤¹¤ëÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢Âè»°ÃÆ»²ÀïÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹Ó°æÍ¥´õ¡¢°ËÆ£Ëã´õ¡¢¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡¢Ä¹Ã«ÀîÈþ»Ò¤Î4Ì¾¤¬Queri¤Ë¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢4Áª¼ê¤Ï¡ÖQueri¡Ê¥¯¥¨¥ê¡Ë¡×¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àDM¡×µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È1ÂÐ1¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê¸òÎ®¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢Æü¾ï¤ÎÁêÃÌ¤´¤È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆÁª¼ê¤È¤·¤Æ°¦Ìî¥æ¥¡¢µÜËÜ¤â¤«¡¢±óÆ£ÍÀ´¡¢HIMAWARI¡¢Âè2ÃÆÁª¼ê¤È¤·¤Æ»³²¼¼ÂÍ¥¡¢¾åÊ¡¤æ¤¡¢Åà²í¡¢¥¥é¡¦¥µ¥Þー¡¢ÆñÇÈ¾®É´¹ç¤È´û¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë9Ì¾¤ÎÁª¼ê¡Ê¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤Î4Ì¾¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é·×13Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬Queri¤Ë»²Àï¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤è¤êÂ¿ºÌ¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÎ¢Â¦¤äÁÇ´é¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Queri³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿·¤¿¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¸Ä¿Í²½¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÈQueri¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼ÒCyberFight¤ÎÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹»ö¶ÈÉô¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤ËÀßÎ©¡£2013Ç¯12·î¤Ë´úÍÈ¤²Àï¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Î½êÂ°Áª¼ê¤Ï3Ì¾¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ»î¹ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶È³¦¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¼«¼çÆÈÎ©Ï©Àþ¡¢ÆÈ¼«¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³ÎÎ©¤ÇÃå¼Â¤Ëµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¡£´úÍÈ¤²¤«¤é6Ç¯È¾·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï¶È³¦ºÇÂç¤Î½êÂ°¿Í¿ô¤È¤Ê¤ê¡¢µìÍè¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¿·»þÂå¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¹ñÆâ¤Ë»ß¤Þ¤é¤º¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ³¤³°¤ËÇÈµÚ¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ë½êÂ°Áª¼ê¤òÇÉ¸¯¤·¡ÖTJPW¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬À¤³¦¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É°Û¶È¼ï¤«¤é»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¿ôºßÀÒ¡£
²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾: Queri³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊQueri Co., Ltd¡Ë
ËÜÅ¹½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ£²ÃúÌÜ£±£µÈÖ£¹¹æ
ÀßÎ©: 2022Ç¯9·î
ÂåÉ½¼Ô: À¹ÅÄ ±Ñµ×
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È: https://queri.co.jp/
¥áー¥ë: info@queri.co.jp
¡ÖQueri¡×¤ÏApp StoreµÚ¤ÓGoogle Play¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡§https://queri.co.jp/download(https://queri.co.jp/download)
¢¨App Store¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Google Play ¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£