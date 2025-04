IMAGICA GROUPÁÏ¶È90¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×½¾¶È°÷¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î°ìÊâ¡×¤ò¸ø³«

株式会社IMAGICA GROUP

“映像”に関するサービス/製品を、エンタテインメント分野から産業分野まで、グローバルにワンストップでお届けするIMAGICA GROUPは、2025年2月に創業90周年を迎え、IMAGICA GROUP創業90周年特設サイト(https://www.imagicagroup.co.jp/90th-anniversary/)を公開しています。

その中で、当社グループ従業員にフォーカスしたコンテンツ「未来への一歩(https://www.imagicagroup.co.jp/90th-anniversary/future/)」を本日公開しましたので、お知らせいたします。

未来への一歩 - A New Step Toward the Future -(https://www.imagicagroup.co.jp/90th-anniversary/future/)

IMAGICA GROUPは、創業90周年を100年に向けた新たな挑戦の出発点と捉えています。

「未来への一歩」では、当社グループの従業員が100年に向けてどんな挑戦をしているのか、そしてこれからどんな挑戦に立ち向かっていくのかをご紹介します。

ぜひ、サイトをご覧ください。

■株式会社IMAGICA GROUPについて

1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

会社名:株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

(東証プライム市場、証券コード:6879 イマジカG)

代表者:代表取締役社長 社長執行役員 長瀬 俊二郎

所在地:〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

創業:1935年2月18日

資本金:33億6百万円

事業内容:映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括

公式サイトURL:https://www.imagicagroup.co.jp/

創業90周年特設サイト:https://www.imagicagroup.co.jp/90th-anniversary/

note:https://www.note.imagicagroup.co.jp/

X(旧Twitter):https://twitter.com/IMAGICAGROUP