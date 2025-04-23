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2019Ç¯2·î¡¡¥Í¥³»Ô¥Í¥³ºÂ with ¥Ô¥å¥ê¥Ê¡÷¿À¸ÍKIITO£²Æü´Ö¡ÊÆ°°÷Ìó5,000¿Í¡Ë
2019Ç¯4·î¡¡¥Í¥³»Ô¥Í¥³ºÂwith¥Ô¥å¥ê¥Ê¡÷ÅçÃéÁð²Ã¼Ë¿ÍÅ¹£²Æü´Ö¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ Æ°°÷¿ôÌó 25,000¿Í¡Ë
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2023Ç¯£¶·î¡¡¥Í¥³»Ô¥Í¥³ºÂ¡÷Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¡ÊÆ°°÷¿Í¿ô4,000¿Í¡Ë
2023Ç¯8·î¡¡¥Í¥³»Ô¥Í¥³ºÂ@Ì¾¸Å²°¿á¾å¥Ûー¥ë¡¡(Æ°°÷¿ôÌó4,000¿Í)


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2025Ç¯3·î¡¡¥Í¥³»Ô¥Í¥³ºÂ¡÷ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÉÍ¾¾Ä®´Û¡ÊÆ°°÷¿Í¿ôÌó2,800¿Í¡Ë



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