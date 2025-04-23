ÁÇÈ©¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤¤ÌÊ100¡ó¤Î¥¬ー¥¼À¸ÃÏ¤Ç½ë¤¤µ¨Àá¤â²÷Å¬¤Ë¡Ö¥±¥æ¥«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢ ÌÊÅ·¼³¥¬ー¥¼È¾Âµ¥»¥Ã¥È¡×ÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢°á¿©½»¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò¼«¼ÒÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëKEYUCA¡Ê¼ÒÌ¾¡§²Ï½ß³ô¼°²ñ¼Ò¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§²Ïºê½ß»°Ïº¡Ë¤Ï¡¢ÁÇÈ©¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤¤ÌÊ100¡ó¤Î¥¬ー¥¼À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥±¥æ¥«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢ ÌÊÅ·¼³¥¬ー¥¼È¾Âµ¥»¥Ã¥È¡×¤ò2025Ç¯4·î5Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÃå¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¿¨¤ê¤ÈÃå¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤¿È¾Âµ¡ß8Ê¬¾æ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¡£ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤¥¬ー¥¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¡¦Ë¥À½¡¦¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¡ÈÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡É¤òÄÉµá
¡¡¶áÇ¯¡¢ÌÔ½ë¤¬Â³¤¿²¶ì¤·¤¤²Æ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Î6·î～8·î¤Îµ¤²¹¤âÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢º£²Æ¤âÌÔ½ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²Æ¤Ë¸þ¤±½ù¡¹¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢KEYUCA¤«¤é¤´¼«Âð¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡Ö¥±¥æ¥«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢ ÌÊÅ·¼³¥¬ー¥¼È¾Âµ¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥±¥æ¥«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢ ÌÊÅ·¼³¥¬ー¥¼È¾Âµ¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤¯ÁÇÈ©¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤¤ÌÊ100¡ó¤Î¥À¥Ö¥ë¥¬ー¥¼À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£ÏÆ¤ËË¥¤¤ÌÜ¤Î¤Ê¤¤È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ë¥À½¤ä¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤Ò¤í¤¤¤Ë¤¯¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÍî¤Á´¶¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·Á¾õ¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¡ÈÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌµ¤À¤¬ÎÉ¤¯¡¢Äù¤áÉÕ¤±¤â¤Ê¤¤¤¿¤á½ë¤¤µ¨Àá¤â²÷Å¬¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤ÇÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥±¥æ¥«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢ ÌÊÅ·¼³¥¬ー¥¼È¾Âµ¥»¥Ã¥È¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- ÁÇÈ©¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤¯¡¢ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤¥À¥Ö¥ë¥¬ー¥¼À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ
- ÏÆ¤ËË¥¤¤ÌÜ¤Î¤Ê¤¤È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ë¥À½
- ¤¤ì¤¤¤ÊÍî¤Á´¶¤Ç¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤Ò¤í¤¤¤Ë¤¯¤¤
- ¤æ¤Ã¤¿¤ê·Á¾õ¤ÇÄù¤áÉÕ¤±¤Î¤Ê¤¤Ãå¿´ÃÏ
- ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¸å¤í¤òÄ¹¤á¤Ë¤·¤¿Á°¸åº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç
¤ª¿¬¤Þ¤ï¤ê¤¬±£¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë
- ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¡Ü°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤âÈ´¤±Íî¤Á¤Ê¤¤É³¤ÇÄ´À°²ÄÇ½
- ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢Î¹¹Ô¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á
- ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤
¾¦ÉÊ³µÍ×
²Á³Ê¡¡¡¡¡§5,489±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥«¥éー¡¡¡§¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー
¥µ¥¤¥º¡¡¡§¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º
¥È¥Ã¥×¥¹¡¿¥Ð¥¹¥È79～94cm¡¢¸ªÉý¡á42cm¡¢¿ÈÉý¡á105cm¡¢Ãå¾æ¡áÁ°65cm¡¦¸å70.5cm¡¢
Âµ¾æ¡á24cm¡¢¿þÉý¡á105cm¡¢
¥Ñ¥ó¥Ä¡¿¥¦¥¨¥¹¥È¡áºÇ¾®64cm～ºÇÂç83cm¡¢¥Ò¥Ã¥×¡á101cm¡¢ÅÏ¤ê¡á34cm¡¢¸Ô¾å¡á32cm¡¢
¸Ô²¼¡á50cm¡¢¿þÉý¡á25cm
¢¨À£Ë¡¤Ë¤Ï¼ã´³¤Î¸íº¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºà¼Á¡¡¡¡¡§ÌÊ100¡ó
¾¦ÉÊURL¡§https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s3701226(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s3701226)
¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ä7Ê¬Âµ¥¿¥¤¥×¤âÈ¯ÇäÃæ
¥±¥æ¥«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤Ò¤í¤¤¤Ë¤¯¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÍî¤Á´¶¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê·Á¾õ¤Î¡Ö¥±¥æ¥«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢ ÌÊÅ·¼³¥¬ー¥¼¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¤ä¡¢¡Ö¥±¥æ¥«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢ ÌÊÅ·¼³¥¬ー¥¼7Ê¬Âµ¥»¥Ã¥È¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¹¥¤ß¤ÎÃå¿´ÃÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥±¥æ¥«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢ ÌÊÅ·¼³¥¬ー¥¼¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×
²Á³Ê¡¡¡¡¡§4,389±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥«¥éー¡¡¡§¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー
¥µ¥¤¥º¡¡¡§¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º¡¿¥Ð¥¹¥È=79～94cm¡¢¸ªÉý¡á42cm¡¢¿ÈÉý¡á108cm¡¢Ãå¾æ¡áÁ°109.5cm¡¦¸å115.5cm¡¢
Âµ¾æ¡á22cm¡¢¿þÉý¡á120cm ¢¨À£Ë¡¤Ë¤Ï¼ã´³¤Î¸íº¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºà¼Á¡¡¡¡¡§ÌÊ100¡ó
¾¦ÉÊURL¡§https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s3701228&cat=002001005(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s3701228&cat=002001005)
¡Ö¥±¥æ¥«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢ ÌÊÅ·¼³¥¬ー¥¼7Ê¬Âµ¥»¥Ã¥È¡×
²Á³Ê¡¡¡¡¡§5,489±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡¡¡§2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥«¥éー¡¡¡§¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー
¥µ¥¤¥º¡¡¡§¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º
¥È¥Ã¥×¥¹¡¿¥Ð¥¹¥È79～94cm¡¢¸ªÉý¡á42cm¡¢¿ÈÉý¡á105cm¡¢Ãå¾æ¡áÁ°65cm¡¦¸å70.5cm¡¢
Âµ¾æ¡á44cm¡¢¿þÉý¡á105cm¡¢
¥Ñ¥ó¥Ä¡¿¥¦¥¨¥¹¥È¡áºÇ¾®64cm～ºÇÂç83cm¡¢¥Ò¥Ã¥×¡á101cm¡¢ÅÏ¤ê¡á34cm¡¢¸Ô¾å¡á32cm¡¢
¸Ô²¼¡á64cm¡¢¿þÉý¡á25cm
¢¨À£Ë¡¤Ë¤Ï¼ã´³¤Î¸íº¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºà¼Á¡¡¡¡¡§ÌÊ100¡ó
¾¦ÉÊURL¡§ https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s3701215&cat=002001005(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s3701215&cat=002001005)
¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
KEYUCA¡Ê¥±¥æ¥«¡Ë¤È¤Ï
¥«ー¥Æ¥ó¡¢²È¶ñ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó»¨²ß¡¢¿©´ï¡¢¥Ð¥¹ÍÑÉÊ¡¢Éþ¾þ»¨²ß¤Ê¤É¥±¥æ¥«¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢¡ØSimple & Natural¤ËÊë¤é¤¹¡£¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤ê°·¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ19Å¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢100Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¿´ÃÏ¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.keyuca.com
Instagram¡§@keyuca_design
https: //www.instagram.com/keyuca_design/
¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë
KEYUCA¤Ï¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤Î¤À¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¨¤¿¤ê¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤ê¡¢
¼êº¢¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ê¡£
¤½¤ó¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢
¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤òÃµµá¤·¡¢ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§²Ï½ß³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§²Ïºê½ß»°Ïº
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®3-15-1
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§¾¼ÏÂ49Ç¯9·î3Æü¡Ê1974Ç¯¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ê¥Æー¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ãー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë»ö¶È¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ThreeS»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥±¥æ¥«»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È
URL¡¡¡¡¡§https://www.kawajun.co.jp