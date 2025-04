¥µー¥Ðー¥ïー¥¯¥¹¡¢IIJ ¥°¥ëー¥×¤È ASEAN ÃÏ°è¤Ç AWS ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³Äó·ÈÂÎÀ©¤ò¶¯²½

株式会社サーバーワークス

株式会社サーバーワークス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:大石 良、以下:サーバーワークス)は、アマゾン ウェブ サービス(以下:AWS)の AWS プレミアティアサービスパートナーとして、株式会社インターネットイニシアティブと 100%子会社の株式会社 IIJ グローバルソリューションズ(以下、IIJ グループ)と、AWS 利用の需要が高まるASEAN 地域において AWS およびマネージドサービス等の提供に関する業務提携範囲を拡大し、先行するベトナムに続き、タイにおいてサービスを提供開始しました。今後はインドネシア、マレーシア、シンガポールでも順次サービスを展開していく予定です。

タイでのサービス展開にあたっては、2025 年 4 月より、IIJ グループのタイ現地法人 IIJ Global Solutions (Thailand) Co., Ltd.(以下、IIJ GS Thailand)により、タイの日系企業および現地企業向けに AWS の導入支援や運用等を行う「IIJ Managed Cloud for AWS Powered by Serverworks」の提供を開始いたします。

■業務提携の背景

近年、ASEAN各国の企業ITシステムでもクラウドシフトが進展し、なかでもAWSおよびAWSを含めたマルチクラウドの飛躍的な利用増加が見込まれています。一方で、AWSを使ったシステムの利用にあたっては、サービス仕様の理解や構築運用にかかわる技術力が求められることに加え、マルチクラウド利用の場合はシステムの相互接続や連携のための環境整備が必要となり、ASEAN地域でビジネスを展開するお客様からは、専門的な知見を持つパートナーによる支援の要望が増えています。こうした状況をうけ、「AWS プレミアティア サービスパートナー」としてAWSに特化したクラウド事業を展開するサーバーワークスとASEAN5ヵ国に拠点を持ちITネットワークサービスの販売体制を有するIIJグループが提携し、ASEAN地域のお客様のクラウド導入を支援することにしたものです。

■業務提携の内容

本業務提携では、サーバーワークスの豊富なAWS構築・運用ノウハウを活かし、IIJグループのASEAN現地法人が、各種のAWSソリューション、AWS環境の構築・運用、AWS運用自動化ツール、監視、エンタープライズサポート(※)の提供を含めたサポートサービス、インテグレーション(AWSを用いたシステムおよびネットワーク構築、セキュリティ設定など)を提供します。運用サポート等の窓口業務は英語に加えて現地語で対応します。

※エンタープライズサポート:AWSが提供する最上位の法人向けサポートプランです。お客様からのお問い合わせは、IIJグループとサーバーワークスが窓口となり、エンタープライズサポートも活用しワンストップでサポートします。

■タイにおけるサービス概要

AWSは2025年初頭にタイ国内に新たなAWSリージョンを開設し、タイにおけるクラウドサービスの需要はさらに高まることが予想されています。これに対応するためサーバーワークスとIIJ GS Thailandは、「IIJ Managed Cloud for AWS Powered by Serverworks」をリリースし、AWSの導入から運用サポート、さらにコスト管理支援や運用自動化ツールの提供まで、企業のクラウド活用を強力にサポートするサービスを提供します。

- 運用コストを最適化する「Cloud Automator」の提供AWS環境の運用を自動化するツールCloud Automatorをすべてのお客様に標準提供します。Web上の管理画面から簡単にAWSコンポーネントの自動化設定を行うことができ、利用が少ない夜間や休日などのAWS利用料を抑制し、コスト削減やTCO(総所有コスト)の最適化を支援します。- 企業のAWS利用に必須のエンタープライズサポートの提供企業の重要なITシステムをAWS上で稼働させるために必須であるエンタープライズサポートを従来に比べて極めて安価に、かつ全てのお客様に標準で提供します。専門資格をもったAWSに精通したエンジニアの支援のもと、障害対応や各種のサポートをご提供します。- 導入支援と運用代行AWSの利活用にあたり、導入支援や運用設計、および運用代行を担う各種メニューを提供します。最適なシステム環境の設計や、ITガバナンスの確保、セキュリティ強化など、各種のノウハウを元に最適な提案を行います。企業内に専任の担当者がいない状況でも、AWS運用に関する大部分をアウトソースすることが可能となります。またDirect Connectにより、セキュアな帯域保証型の専用接続を利用することができます。- コスト削減コンサルティングすでに運用中のAWS環境を分析し、構成や稼働状況に基づいた運用方針の見直しや購入方法のアドバイスを通じてコストの最適化を支援すると同時に、セキュリティ上の脆弱性の分析も行い、安全にAWS環境を利用できるようアドバイザリーを提供します。

■提供メニュー

1.Management Plan

2.Consulting & Delivery

3.Monitoring & Operation

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75977/table/126_1_74ecf28386ce771a86eee2ab1e01fb54.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/75977/table/126_2_5ccaac9bde43410c1598bfc7ddbfcc9d.jpg ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/75977/table/126_3_37d27f0be4482aa79c3442b7925deef1.jpg ]

サーバーワークスおよびIIJグループは今後とも、両社の強みを融合し、ASEAN地域においてお客様のビジネスに最適なクラウド利用を支援してまいります。

【ウェビナー開催】タイ・ベトナム・インドネシア!IT専任担当者不在でも安心、東南アジアでのAWS活用ステップを解説

サーバーワークス・IIJ が初めて共催するウェビナーです。

本ウェビナーでは、東南アジアのITインフラ事情に精通したIIJと、AWSプレミアティアサービスパートナーであるサーバーワークスより、現地のリアルな情報から、実践的なAWS導入・運用ノウハウ、そして課題解決に繋がる具体的なソリューションまで、分かりやすくご紹介します。

開催日時

2025年5月20日(火) 13:00~14:00 JST

内容[表4: https://prtimes.jp/data/corp/75977/table/126_4_55f6139a1df9968fe7a97ba8ef671607.jpg ]

東南アジアでの事業基盤強化、DX推進のヒントが満載です。ぜひこの機会にご参加ください。

▷詳細・お申込みはこちらからご確認ください。

ウェビナー詳細・申込ページ :https://www.serverworks.co.jp/event/20250520_webiner_iij_swx.html

■株式会社サーバーワークスについて

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008年よりクラウドの導入から最適化までを支援している AWS 専業のクラウドインテグレーターです。

2025年2月末時点で、1,410社、 24,500プロジェクトを超える AWS 導入実績を誇っており、2014年11月より AWS パートナーネットワーク( APN )最上位の「 AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。

移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、 AWS 事業を継続的に拡大させています。

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください:https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/

■IIJについて

株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ) は、1992年に設立され、1994年に国内初の本格的なインターネット接続サービスを開始しました。現在、IIJグループは約15,000社の国内外企業に対し、インターネット接続、クラウド、セキュリティに加え、IoTや動画配信、さらにシステム構築や運用アウトソーシングなど総合的なネットワーク・ソリューションを提供しています。また個人向け通信サービス「IIJmio」を展開しています。IIJに関する詳細はhttps://www.iij.ad.jp/をご覧ください。(https://www.iij.ad.jp/)