¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¥²ー¥à¤¬ºÇÂç84¡óOFF¤È¤Ê¤ë¥»ー¥ë¤¬³«ºÅÃæ¡ª¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë Sparking! ZERO¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÂÔË¾¤Î½é¥»ー¥ë¡ª

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(C)2025 SIE /Dimps
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Tales of Graces(TM)f Remastered & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
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(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
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(C)MAGUS / SYNDUALITY(TM)&(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
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(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
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