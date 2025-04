³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¡Öemojam¡×¡ß´ØÂçËüÇîÉô¡Ö¥¨¥â¥×¥í¥Áー¥à¡×»º³ØÏ¢·È¤Ç¥¨¥â¥¸¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë

株式会社セガ フェイブ



株式会社セガ フェイブ(本社:東京都品川区、代表取締役社長執行役員:杉野行雄、以降セガ フェイブ)は、このたび関西大学の公認学生コミュニティ「関大万博部」と連携し、絵文字を活用した新しいコミュニケーション手法「エモジケーション」の普及に向けた取り組みを開始することを発表いたします。本取り組みを通じて、国籍や文化の違いを超えた円滑なコミュニケーションの実現を目指してまいります。

企業と学生が共同で目指す、「エモジケーション」による言語の壁を越えた交流の実現

2024年12月に発売した『emojam(えもじャム)』は、絵文字だけを使ってメッセージを送りあうコミュニケーションデバイスです。『emojam』は、絵文字の羅列から意味や相手の気持ちを想像する「謎解き」要素を取り入れ、言語に頼らないエンタテインメント性の高い交流の場を提供しています。

一方、「エモジケーション」は2023年5月に発足した関大万博部「エモプロ」チームが開発した、言語の壁を越えた視覚的な世界共通のコミュニケーション手段で、今注目を集めています。絵文字のみで構成された非言語的なコミュニケーションで、言語の壁を取り払い、より活発かつ思いやりのある交流を実現させたいという両者の目標が一致したことから、このたびの連携が実現しました。『emojam』の発売後、SNSを中心に大人の間でも話題となっており、今回の連携によってさらなる「エモジケーション」の広がりが期待できます。我々はこの取り組みを通じて、様々な年齢や人種の人々が前向きに対話できる未来を創造していきます。

大阪万博開幕前から人々の意識を動かす、「エモジケーション」の取り組み

関大万博部は、万博開催に向けて、日本発祥の絵文字文化に着目し、世界中の人々が集まる夢洲の地で「エモジケーション」による交流を実現する挑戦に取り組んでいます。「エモジケーション」の日常的な使用と定着(識エモジ率の向上)を目指し強化していく方針です。

■SNSによる相互発信

セガ フェイブが運営するSNS「セガトイ情報局」から、『emojam』ユーザーにはもちろん、そうでない方にも、関大万博部のエモプロチームが開発・考案したエモジケーションに有効な情報やアドバイスなどを発信します。

■関西大学による独自万博イベント「関大万博Weeks」での企画

(1) 高槻ミューズキャンパス祭

開催予定日時:2025年6月22日(日)

開催場所:関西大学高槻ミューズキャンパス内

概要:エモジケーションを使用した学生および地域住民との交流ワークショップ等を実施予定。

(2)関大万博フェスタ

開催予定日時:2025年6月30日(月)~7月6日(日)

開催場所:関西大学千里山キャンパス内

概要:大阪・関西万博の機運醸成ならびに関西圏外の地域と万博を繋ぐことを目的とする関西大学独自の万博イベント。万博版の学園祭のような設計で、「万博を知ってもらい」、そして「夢洲に行きたくなる」ような企画を、関大万博部が中心となって実施する。エモジケーションを活用した交流企画等を予定。

上記の他にもイベントが決まり次第お知らせする予定です。

絵文字文化を進化させる!未来輝くワクワクの「エモジケーション」で貢献

セガ フェイブと関大万博部エモプロチームは、取り組みの一環として、エモジケーションに関わるイベントを他者理解や異文化理解の促進、さらには円滑なコミュニケーションの実現を目指します。活動を通し、大阪万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」に貢献していきます。

会社・団体情報

株式会社 セガ フェイブ 公式HP:https://www.segafave.co.jp/

emojam公式HP:https://www.segatoys.co.jp/emojam/

セガ トイ情報局公式X:https://x.com/segatoysjapan

セガ トイ情報局公式Instagram:https://www.instagram.com/segatoys_official/

関西大学 万博部:https://www.kansai-u.ac.jp/expo/

関大万博部 公式Instagram:https://www.instagram.com/kandaibanpakubu/

商品情報

・商品名: emojam (ギャラクシーピンク/コズミックブルー)

・同梱内容: 本体1個、充電ケーブル1本、取扱説明書1枚

・商品サイズ:幅45×高58×奥20mm

・素材: 本体:ABS,シリコン,銅合金、充電ケーブル:TPE

・対象年齢:6才以上

・価格:7,150円(税込)

・著作権表記:(C)SEGA FAVE 2024

・発売日:2024年12月10日(火)

