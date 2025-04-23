¥Ü¥«¥íP¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥µ¥ó¥×¥ë¥Ñ¥Ã¥¯Åù¤¬ºÇÂç20%OFF¡ªSONICWIRE¤Ç¡ÖNEXTLIGHT¡×À½ÉÊ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥»ー¥ë³«ºÅ¡ª
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ÇîÇ·¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¹¥È¥¢¡ÖSONICWIRE¡Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ä¡Ë¡×¤Ç¡ÖNEXTLIGHT¡Ê¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥¤¥È¡Ë¡×À½ÉÊ¤Î¼è°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ºÇÂç20%OFF¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈ¯ÇäµÇ°¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò²»³ÚÀ©ºî¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖNEXTLIGHT¡×À½ÉÊ°ìÍ÷¥Úー¥¸¡§https://sonicwire.com/product/maker/219911
NEXTLIGHT¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤ÎReno»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¤Î¥Ü¥«¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Üー¥«¥í¥¤¥É³Ú¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤ä¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¡¢½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥µ¥ó¥×¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¥·¥ó¥»¡¦¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ÎÄó¶¡Åù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¼è°·¤¤¤ò³«»Ï¤¹¤ëNEXTLIGHTÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¦¥§ー¥Ö¥Æー¥Ö¥ë¡¦¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¡ØSERUM¡Ù¡ØSERUM 2¡Ù¤ÎÀìÍÑ¥×¥ê¥»¥Ã¥È½¸¡ØReno SERUM ESSENTIALS¡Ù¤È¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤ËËÉÙ¤Ê¥®¥¿ー¥Õ¥ìー¥º¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¥µ¥ó¥×¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡ØNEXTLIGHT GUITAR SAMPLES¡Ù¤Î2À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¯¥é¥Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ÎÀ©ºî¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢¥Ü¥«¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤Î¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ê¾å¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤â¤è¤¤¤¿¤á¡¢²»³ÚÀ©ºî¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ØReno SERUM ESSENTIALS¡Ù¤Î³µÍ×
NEXTLIGHT¼çºË¤ÎReno»á¤Ë¤è¤ë¡ØReno SERUM ESSENTIALS¡Ù¤Ï¡¢NEXTLIGHT¤Î¥ê¥êー¥¹³Ú¶Ê¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢¥Ü¥«¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤ËºÇÅ¬¤ÊSERUM¥×¥ê¥»¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£Bass¡¢Bell¡¢Chord¡¢Kirakira¡¢Lead¡¢Pad¡¢Pluck¤È¤¤¤Ã¤¿»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤Î²»¿§Á´50¼ïÎà¤ò¼ýÏ¿¡£Â¨ÀïÎÏ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç³Ú¶Ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤ò°ìÃÊ¤È°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://sonicwire.com/product/C7581
¾Ò²ðÆ°²è¡§https://youtu.be/ywy48xe6DP8
Äê²Á¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê¡§1,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨È¯ÇäµÇ°¥»ー¥ë¤Ç2025Ç¯5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÄê²Á¤è¤ê20%OFF
¡ØNEXTLIGHT GUITAR SAMPLES¡Ù¤Î³µÍ×
¥Üー¥«¥í¥¤¥É³Ú¶Ê¤ä¹ñÆâ¤ÎºÇ¿·¥Ý¥Ã¥×¥¹³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥®¥¿ー¥µ¥ó¥×¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡ØNEXTLIGHT GUITAR SAMPLES¡Ù¤Ï¡¢128BPM¤È150BPM¤Ç¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥®¥¿ー¥Õ¥ìー¥º¤ò¼ýÏ¿¡£¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ß¥åー¥È¡¢¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤Ê¤É¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿·×80¼ï¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìDry/Wet/Stereo Amp¤Î£³¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¡£¹¹¤Ë¡¢ÁíÀª8Ì¾¤Î¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥Üー¥Ê¥¹¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://sonicwire.com/product/C7582
Äê²Á¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê¡§2,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨È¯ÇäµÇ°¥»ー¥ë¤Ç2025Ç¯5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÄê²Á¤è¤ê10%OFF
¡ÖSONICWIRE¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÎÉ¼Á¤Ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡¿¥½¥Õ¥È²»¸»¤Î¼è°·¤¤¤ò½ç¼¡³È½¼¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï²»³ÚÀ©ºî¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ðÊó¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚSONICWIRE¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡¿SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://sonicwire.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/cfm_sonicwire
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@cfm_sonicwire
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/cfm_sonicwire
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@cfm.sonicwire
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡SONICWIREÃ´Åö
E-mail¡§sonicwire@crypton.co.jp
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä
¢§¡ÖSONICWIRE¡Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ä¡Ë¡×¤È¤Ï¡¡https://sonicwire.com/
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö²»¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¢ÁÇºà¤ÎÁí¹ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¹¥È¥¢¡£¥×¥í¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¸æÍÑÃ£¤ÎºÇ¹âµé¥ªー¥±¥¹¥È¥é²»¸»¤«¤é¡¢À¤³¦¿Íµ¤No.1¥É¥é¥à²»¸»¡¢³Ú¶ÊÀ©ºîÍÑ¥µ¥¦¥ó¥ÉÁÇºà½¸¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ä¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ë»È¤¨¤ë¸ú²Ì²»¡¢BGM¤Þ¤Ç¡¢ËÄÂç¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤ß¤Î¥½¥Õ¥È²»¸»¤ä¥µ¥¦¥ó¥ÉÁÇºà¤ò¡¢¡É¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â¡¦¤¹¤°¤Ë¡É¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²»À¼Ê¬Î¥¤Ê¤É¤Î²»À¼ÊÔ½¸¥µー¥Ó¥¹¡¢É¬Í×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡¿²»³Ú¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ëô¤ÏÀ©ºî¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤âÅ¸³«¡£²»¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¡ÖVOCALOID¡Ê¥Üー¥«¥í¥¤¥É¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ü¥«¥í¡×¤Ï¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡Ã¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡ÃÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ËÆ£ÇîÇ·
½êºßÃÏ¡Ã¢©060-0003 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ3¾òÀ¾4ÃúÌÜ1-1 ÆüËÜÀ¸Ì¿»¥ËÚ¥Ó¥ë11F
ÀßÎ©¡Ã1995Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ã
¥µ¥¦¥ó¥ÉÁÇºà¤òÍ¢ÆþÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö²»¤Î¾¦¼Ò¡×¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Î¡Ö²»¡×¤òÃµµæ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¡¢2007Ç¯¤Ë²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤ò´ë²è³«È¯¤·¤¿¡£·Ç¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Êª»ö¤ò¡Ö¥Ä¥¯¥ë¡×¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤¿Êª»ö¤òÈ¯É½¤¹¤ë¾ì¤ò¡ÖÁÏ¤ë¡×¤³¤È¡£ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤«¤é¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢3,000Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²»À¼µ»½Ñ³«È¯¡¢²»³ÚÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî»ö¶È¡¢ÃÏ°è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥íー¥«¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¹½ÃÛ¡¦µ»½Ñ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.crypton.co.jp/