»ö¶È¼ÔÍÍ¤ÎÃßÅÅÃÓÆ³Æþ¤ò¸å²¡¤·¡ªÃßÅÅÃÓ¤Î½¼ÅÅ·î³Û¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê»Ù±çºö¡ÖÃßÅÅÃÓ³ä¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3825¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ Í³É§¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑÃßÅÅÃÓ¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â°µ¼ûÍ×²ÈÍÍ¸þ¤±¤Î¿·¤¿¤Ê»Ù±çºö¤È¤·¤Æ¡¢ÃßÅÅÃÓ¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤«¤«¤ëÅÅµ¤Âå¤Î°ìÉô¤òÅö¼Ò¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡ÖÃßÅÅÃÓ³ä¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÃßÅÅÃÓ³ä¡×ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÃßÅÅÃÓ¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤äÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÄäÅÅ¤äºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¡¢ÅÅµ¤Âåºï¸º¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ï¹â³Û¤Ê½é´üÈñÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢°Ý»ýÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤òÃÇÇ°¤µ¤ì¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¹¥ÈÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤â¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÃßÅÅÃÓ¤Î°Ý»ýÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡ÖÃßÅÅÃÓ³ä¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃßÅÅÃÓ³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖÃßÅÅÃÓ³ä¡×¤Ï¡¢ÃßÅÅÃÓ¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤«¤«¤ëÅÅµ¤Âå¤Î°ìÉô¤òÅö¼Ò¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë»Ù±çºö¤Ç¤¹¡£ÃßÅÅÃÓ¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤â¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç½¼ÅÅ·î³Û¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÃßÅÅÃÓ¤ÎÍÆÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿Äê³Û¤Î³ä°ú¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ³Æþ¸å¤Ë¤«¤«¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ªµÒÍÍ
¡¡°Ê²¼¤ÎÎ¾Êý¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¹â°µ¼ûÍ×²È¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ËÜ³ä°ú¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±. Åö¼Ò¤¬¼è¤ê°·¤¦SOLAX¼ÒÀ½¤Î¶ÈÌ³»º¶ÈÍÑÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ
£². Åö¼Ò¤ÎÅÅÎÏ¥×¥é¥ó¡ÖJEPX¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉDR¥×¥é¥ó¡×·ÀÌó¼ÔÍÍ
¡¡¡ÖÃßÅÅÃÓ³ä¡×¤Ë¤´¶½Ì£¡¦¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¡¦»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç
¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹»ö¶ÈÉô
mail¡§info-industrial-sb@remixpoint.co.jp
¡¡º£²ó¤Î¡ÖÃßÅÅÃÓ³ä¡×¤Ï¡¢ÃßÅÅÃÓ¤ä¾Ê¥¨¥Í¡¦ºÆ¥¨¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢ÅÅÎÏ¾®Çä»ö¶È¤Ê¤É¤ò±Ä¤àÅö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Ù±çºö¤Ç¤¹¡£³Æ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³ä°ú¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃßÅÅÃÓ¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄäÅÅ»þ¤äºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤È´Ä¶¤Ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñ·ÐºÑ³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÄãÃºÁÇ²½¤ÈºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«²ÈÀ¸»º¼«²È¾ÃÈñ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿SDGs¤äBCP¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦´Ä¶¡ßËÉºÒ¡¦¸ººÒ¡ß»ö¶È·ÑÂ³À¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾¦ºà¤äÃßÅÅÃÓ¡¦Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¸ø¼°HP¡Û¡§https://www.remixpoint.co.jp/
¡¡¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âSDGs¿ä¿Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¤Ëî²¿Ê¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³À¤ËÌòÎ©¤Ä¥µー¥Ó¥¹¡¦»ö¶È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£