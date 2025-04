¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥É¥¢¥ó¥É¥½¥¦¥ëNEO¡Ù¿·¤¿¤Ë3¤Ä¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì&¥ì¥Ù¥ë¾å¸Â³ÈÄ¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿å·îÊ¿¸¶¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè2ÃÆ¤ò£´·î23Æü¤Ë¼Â»Ü¡ª»Ï¤á¤ë¤Ê¤éº£¡ª¡Ö¥¹¥¿ー¥È»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡×³«ºÅÃæ

エヌ・シー・ジャパン株式会社

エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、PCオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル』のリメイク作品となる『ブレイドアンドソウルNEO』にて、2025年4月23日(水)に、新規ダンジョン3種の登場、レベル上限拡張をお知らせします。

あわせて、「スタート支援イベント」の開催をお知らせします。

■新ダンジョン3種&レベル上限拡張が行われた4月23日アップデート

【アップデート日時】

2025年4月23日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

水月平原アップデート第2弾として、新ダンジョン3種の登場、およびレベル上限の拡張が行われました。

≪新ダンジョン「氷倉庫」&「鮮血の鮫港」が登場≫

ブレイドアンドソウルでおなじみの「氷倉庫」、「鮮血の鮫港」ダンジョンが、ブレイドアンドソウルNEOで新ダンジョンとして復活しました。

「鮮血の鮫港」は、「訓練基地」、「指揮本部」の2ダンジョン構成となっており、各ダンジョンで英雄等級の新装備アイテムなど目新しいアイテムが獲得できる可能性があります。

あわせて、最大レベルが50から55まで拡張され、さらなる高みを目指せるようになりました。

≪「4月23日アップデート情報」はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/updatenews/bns/news/f25/updatenews250416

■スタート支援イベント

【開催期間】

2025年4月18日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2025年6月25日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

ブレイドアンドソウルNEOをプレイして、指定されたレベルに達するごとに冒険に役立つゲーム内アイテムをプレゼントします。

さらに、レベル45を達成すると、衣装アイテム「鳳神」、「鳳神の角」、「鳳神の翼」」を獲得できます。

≪衣装「鳳神」/「鳳神の角」/「鳳神の翼」≫

エピッククエストを進めるとどんどんキャラクターがレベルアップできるので、クエストを進めながらぜひ「スタート支援イベント」を活用してブレイドアンドソウルNEOをお楽しみください。

≪「スタート支援イベント」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/04bnsneo_startsupport/

【ゲーム概要】

2014年からサービス開始した「ブレイドアンドソウル」のアクション性はそのままに、グラフィックやキャラクター成長システムを大幅改善したリメイク作品。

「ジン族」、「ゴン族」、「リン族」、「クン族」4つの種族、プレイスタイルに合わせた7つ職業を選択してプレイ可能で、よりリアルなライティングや質感へと進化したグラフィックで戦闘や移動での高いアクション性を堪能できます。

タイトル:ブレイドアンドソウルNEO(ブレソネオ)

ジャンル:MMORPG

サービス開始日:2025年3月12日(水)

利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

公式サイト:https://bns.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter):https://x.com/bns_official_jp

公式Discord:https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube: https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook:https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@bns_official_jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/bladeandsoul_jp_official/

公式Bluesky:https://bsky.app/profile/bnsofficialjp.bsky.social

(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年4月23日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。