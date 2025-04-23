¡Ú¤ì¤ó¤²¿©Æ²Toshu¡Û²Æ¤ÎÄêÈÖ¡Ö6ÉÊÌÜ¤ÎÎä¤·Ãæ²Ú¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡Ö¤ì¤ó¤²¿©Æ²Toshu¡×¡ÖÃæ²ÚÅì½¨¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¥ª¥ê¥¸¥óÅì½¨³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô/ÂåÉ½¡§¸åÆ£²íÇ·¡Ë¤Ï¡¢4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÎä¤·Ãæ²Ú¡×2¼ïÎà¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
X¡¡ https://x.com/renge_PR
LINE¡¡ https://lin.ee/unvjkip/
Îä¤·Ãæ²Ú¤Ç¤Ò¤ó¤ä¤êÈþÌ£¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò°ìÂÁá¤¯¡ª
º£Ç¯¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î2¼ïÎà(¾ßÌý¡¦¸ÕËã)¤Î¥¿¥ì¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñºà¤ÏìÔÂô¤Ë6ÉÊÌÜ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾ø¤··Ü¡¦´Å¼Ñ¤·¤¤¤¿¤±¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ¡¦¤¤å¤¦¤ê¡¦¶Ó»åÍñ¡¦¹ÈÀ¸Õª¡Ë¡¢¾ßÌý¥À¥ì¤Ï¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö»³À¾Ï·ÄÄ¿Ý¡Ê¥µ¥ó¥»¥¤¥í¥¦¥Á¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¸ÕËã¥À¥ì¤Ï¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤«¤±¤ëßäÀù¤·¤¿¡Ö¶â¤´¤Þ¡×¤Ç´¶¤¸¤ë¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌ£¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥ì¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£～»³À¾Ï·ÄÄ¿Ý¹á¤ë～£¶ÉÊÌÜ¤ÎÎä¤·Ãæ²Ú¾ßÌý
ËÜÂÎ²Á³Ê730±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê803±ß¡Ë»ý¤Áµ¢¤êËÜÂÎ²Á³Ê740±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê799.20±ß¡Ë
¢£～¶â¤´¤Þ¹á¤ë～£¶ÉÊÌÜ¤ÎÎä¤·Ãæ²Ú¸ÕËã
ËÜÂÎ²Á³Ê730±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê803±ß¡Ë»ý¤Áµ¢¤êËÜÂÎ²Á³Ê740±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê799.20±ß¡Ë
ÈÎÇä³µÍ×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¤ì¤ó¤²¿©Æ²Toshu¡¦Ãæ²ÚÅì½¨ Á´Å¹
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯4·î23Æü(¿å)¤è¤ê
ÈÎÇä»þ´Ö¡§³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö
Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§https://shop.toshu.co.jp/toshu/
¢¨ºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡Ö¤ì¤ó¤²¿©Æ²Toshu¡×¡ÖÃæ²ÚÅì½¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤ì¤ó¤²¿©Æ²Toshu¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ì¤ó¤²¡×¤«¤é¹¤¬¤ëÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤ÇÆü¾ï¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ª¤â¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂ¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÈ¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ²ÚÎÁÍý¤Ë¤Ï¡Ö¤ì¤ó¤²¡×¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¿¢Êª¤Î¡Ö¤ì¤ó¤²¡×¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¹¬¤»¡×¡£¡Ö¤ì¤ó¤²¿©Æ²Toshu¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ²ÚÅì½¨¤Ç¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¥á¥Ë¥åー¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ì¤ó¤²¿©Æ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤ä¤ª¼ò¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥åー¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤ä¿¦¾ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤Âè3¤Î¾ì½ê¡ÖThe 3rd Place¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¤ªÃç´Ö¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÃæ²Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃæ²ÚÅì½¨¡×¤Ï¡¢¥éー¥á¥ó¡¢ñ»Ò¡¢ßÖÈÓ¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Û¥¤¥³ー¥ë¤äÃæ²ÚÐ§¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¤Ê¤É¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÌîºÚ¤òÂ¿¤¯ÀÝ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÁÇºà¤ä¥¿¥ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ½Â¤¤·¤¿ñ»Ò¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ÞÍÑ¤Î¥á¥Ë¥åー¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¤Î»×¤¤
ÁÏ¶È¼Ô¤Ï¡¢1966Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¡ÖÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ëÃæ²Ú¤ÎÄê¿©²°¡×¤È¤·¤ÆÃæ²ÚÅì½¨¤òÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡Ö¤ì¤ó¤²¿©Æ²Toshu¡×¡ÖÃæ²ÚÅì½¨¡×¤Ï¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÄ´Íý¤·¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥óÅì½¨³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥ª¥ê¥¸¥óÅì½¨³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÄ´ÉÛ¥öµÖ1-18-1 KDXÄ´ÉÛ¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸åÆ£¡¡²íÇ·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÊÛÅö¡¢ÁÚºÚÈÎÇä¤ò¼çÂÎ»ö¶È¤È¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥ó»ö¶È¡Ê¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥ª¥ê¥¸¥ó¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥óÊÛÅö¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥ó¥Ç¥ê¥«¡×¡Ë
https://www.toshu.co.jp/kitchen_origin/index.html
°û¿©¶È¤ò¼çÂÎ»ö¶È¤È¤¹¤ë³°¿©»ö¶È¡Ê¡Ö¤ì¤ó¤²¿©Æ²Toshu¡×¡ÖÃæ²ÚÅì½¨¡×¡Ë
https://www.toshu.co.jp/renge_toshu/index.html
¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¥Ç¥ê¥«ÉôÌç¤Ë¥ª¥ê¥¸¥ó¾¦ÉÊ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥Ç¥ê¥«Í»¹ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
ÀßÎ©¡§1966Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ41Ç¯¡Ë9·î
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.toshu.co.jp/