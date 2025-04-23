¡ÚÅÔ¥Û¥Æ¥ë ´ôÉìÄ¹ÎÉÀî¡Û¥Û¥Æ¥ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©´¶¤È3¼ï¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÌ£¤ï¤¦¡ÖMIYAKO¥«¥Ì¥ì¡× 2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¥Ú¥¹¥È¥êー¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï
ÅÔ¥Û¥Æ¥ë ´ôÉìÄ¹ÎÉÀî¡Ê½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©´ôÉì»ÔÄ¹ÎÉÊ¡¸÷2695-2¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢1³¬ ¥Ú¥¹¥È¥êー¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡ÖMIYAKO¥«¥Ì¥ì¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
³°Â¦¤ò¥«¥ê¤Ã¤È¾Æ¤¾å¤²¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤òÌû¤·¤á¤ëÅÔ¥Û¥Æ¥ë ´ôÉìÄ¹ÎÉÀî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ì¥ì¡£
¹á¤êË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡Ö¥È¥ó¥«¡×¡¦¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¡¦¡Ö¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡×¤Î 3 ¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Ì¥ì¤ò¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤É¤¦¤¾¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£MIYAKO¥«¥Ì¥ì ³µÍ×
¡ÚÈÎÇä³«»ÏÆü¡Û2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡
¡ÚÅ¹ÊÞ¡Û1³¬ ¥Ú¥¹¥È¥êー¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯
¡ÚÈÎÇä»þ´Ö¡Û10¡§00～17¡§00¡¡
¢¨¥Ú¥¹¥È¥êー¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ÈÎÇä½ªÎ»¸å¡Ê17¡§00～20¡§30¡Ë¤Ï1³¬ ¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ÇÈÎÇä¡£
¡ÚÎÁ¶â¡Û1,300±ß¡Ê3¸ÄÆþ¤ê¡Ë
¡Ú¾ÜºÙURL¡Ûhttps://www.miyakohotels.ne.jp/gifu/restaurant/pastry_boutique/menu/44703/
¡Ú¥Õ¥ìー¥Ðー¾Ò²ð¡Û¡¡
¡Ö¥È¥ó¥«¡×
¥È¥ó¥«Æ¦¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢´Å¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¥«¥Ì¥ì¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×
Ç»¸ü¤Ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Úー¥¹¥È¤òÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡×
¹á¤ê¹â¤¤¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò³è¤«¤·¤¿·Ú¤ä¤«¤Ç¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÅÔ¥Û¥Æ¥ë ´ôÉìÄ¹ÎÉÀî¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡¡TEL.058-201-0279 ¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö10¡§00～18¡§30¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢Í½¤á·¸¤Ë¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨10È¢°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Í½¤á¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅÔ¥Û¥Æ¥ë ´ôÉìÄ¹ÎÉÀî¡Û
¢©502-0817¡¡´ôÉì¸©´ôÉì»ÔÄ¹ÎÉÊ¡¸÷2695-2¡¡¡¡TEL.058-295-3100¡ÊÂåÉ½¡Ë
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡¡https://www.miyakohotels.ne.jp/gifu/
¸ø¼°Instagram¡¡¡¡¡¡https://www.instagram.com/miyako_gifunagaragawa_official/
¸ø¼°Facebook¡¡¡¡¡¡ https://www.facebook.com/2006gifumiyakohotel?ref=aymt_homepage_panel¡¡