¡Ú¿ÀÆàÀî¸©¡Û£µ/£³¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë¤ËÄ£¼Ë¸ø³«¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸©¿¦°÷ºÎÍÑ ÁêÃÌ²ñ¡õÀâÌÀ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯Ä£¼Ë¸ø³«¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸©¿¦°÷ºÎÍÑ ÁêÃÌ²ñ¡õÀâÌÀ²ñ¡×¥Á¥é¥·2025.05
ÆâÍÆ
ÎáÏÂ£·Ç¯£µ·î£³Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯Ä£¼Ë¸ø³«¡×¤Ë¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ä£¤ò½¢¿¦Àè¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸©¿¦°÷ºÎÍÑÁêÃÌ²ñ¡õÀâÌÀ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ÅöÆü¤Ï¡¢¿¦°÷¤ËÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁêÃÌ²ñ¤È¡¢¸©¤Î³µÍ×¤ä»î¸³À©ÅÙÅù¤ò¸æ¾Ò²ð¤¹¤ëÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸©¿¦°÷¤ÎÆ¯¤Êý¡×¡¢¡Ö¸©¤Î»Å»ö¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¡¢¡Ö¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Îµ¿Ìä¤ò¿¦°÷¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÂÐ¾Ý¼Ô
¸©¿¦°÷ºÎÍÑ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡ËÁêÃÌ²ñ¡¡¡¡¡Ê£²¡ËÀâÌÀ²ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤«°ìÊý¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤âOK
¿½¹þ¤ß
»öÁ°¤Î¿½¹þ¤ßÉÔÍ×¡¢ÉþÁõ¼«Í³¤Ç¤¹¡ª
¢¨¡Ê£±¡ËÁêÃÌ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅöÆü¡¢¸áÁ°£¹»þ30Ê¬～¡¦¸á¸å£±»þ00Ê¬～ÁêÃÌ²ñ²ñ¾ì¤Ë¤ÆÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÀâÌÀ²ñ¸å¡¢´õË¾¼Ô¤«¤é¿ï»þ¼ÁÌä¤ò¼õÉÕ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
°Ê²¼¤Î£Õ£Ò£Ì¤Ë³«»Ï»þ´ÖÅù¾ÜºÙ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/s3u/saiyou/choshakoukai_soudankai.html
Ìä¹ç¤»Àè
¿ÀÆàÀî¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶ÉÁíÌ³²Ý¡¡ÅÅÏÃ045-651-3243