¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÍõÀ÷¤á¡¢À¤³¦¤ÎÀ÷¿¥£²
¤Õ¤¸¤ßÌî»ÔÌò½ê
´ë²èÅ¸¥Á¥é¥·
Íõ¤ÏÀÎ¤«¤éÀ÷¿§¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¤ò´Þ¤á¤¿ºë¶Ì¤Ç¤â¡ÖÍõÀ÷¤á¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢»å¤äÉÛ¤Ê¤É¤òÍõ¤ÇÀ÷¤á¤ë¿¦¿Í¡Öº°²°¡×¤Î¹©Äø¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾åÊ¡²¬Îò»ËÌ±Â¯»ñÎÁ´ÛÍ§¤Î²ñ¤Ï¤¿¤ª¤êÉô²ñ¤Ë¤è¤ëÌÀ¼£ÂçÀµ´ü¤ÎÉÛ¤Î¸«ËÜÄ¢¡Ê¼ÊÄ¢¡Ë¤«¤é¤ÎºÆ¸½ÉÊ¤È¡¢Ãæ¹ñµ®½£¾Ê¤Î¾¯¿ôÌ±Â²¡¢¸ÅÂå¥¢¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥Ê¥¹¥«¡Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÀ÷¿¥ÉÊ¡¢À¾¥¢¥¸¥¢¤Î±öÂÞ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²èÅ¸¥Á¥é¥·
Æü»þ
4·î26Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë～6·î£¸Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë
¸áÁ°£¹»þ～¸á¸å£´»þ£³£°Ê¬¢¨·îÍËµÙ´Û
¾ì½ê
¾åÊ¡²¬Îò»ËÌ±Â¯»ñÎÁ´Û£±¡¦2³¬¥Ûー¥ë¡Ê¤Õ¤¸¤ßÌî»ÔÄ¹µÜ1-2-11¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
¾åÊ¡²¬Îò»ËÌ±Â¯»ñÎÁ´Û¡ÊÅÅÏÃ049-261-6065¡Ë