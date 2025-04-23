¡ÚÎäTAKU¡ÛGW¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ú¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡
´ØÏ¢URL(»ÅÆþ¤ì¥µ¥¤¥È¡ÖÎäTAKU¡×)¡§https://order.frozen-vender.jp/
4·î23Æü～5·î6Æü¸ÂÄê¡ª¤¤¤è¤¤¤è²ÆËÜÈÖ¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤Î½àÈ÷¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î²Æ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
º£²ó¤Ï¡¢GW¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ú
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉ¬¤º¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤«¤É¹µ¡ËÜÂÎ¡¡28,650±ß°ú¤
¢¨ÀìÍÑ¤Î¤«¤É¹¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿·¿©´¶¤Î¤«¤É¹¤¬ºî¤ì¤ëÀìÍÑ¤Î¤«¤É¹µ¡¤òÂçÉýÃÍ²¼¤²¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎËÜ³Ê¤«¤É¹¤ò¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡ú
¡Ú¶ÈÌ³ÍÑ¡ÛÎäÅà¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¡¡¥Ï¥Ã¥È¥°¡¡5,000±ß°ú¤
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î°á¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤È¤í¤±¤ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥È¥°¤Ç¤¹¡ú
¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë/¥Ô¥¿¥ä¥Ü¥¦¥ë¡¡10,000±ß°ú¤
¥Ï¥ï¥¤È¯¤Î¥Ø¥ë¥·ー¥Õー¥É¤Ç¤¹¡ú¥¹¥àー¥¸ー¾õ¤Ë¤·¤¿¥Ô¥¿¥ä(¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ëー¥Ä)¤¬¤Î¤Ã¤¿¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë/¥Ô¥¿¥ä¥Ü¥¦¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª
¥ê¥Ã¥Á²Ì¼Â¥Ðー¡¡¡¡5,000±ß°ú¤
¥¹¥Îー¥Û¥ï¥¤¥È
¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯
¥Þ¥ó¥´ー
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー
¥ê¥Ã¥Á²Ì¼Â¥Ðー¡¡4¼ï¥»¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Îー¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡¦¥Þ¥ó¥´ー¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ì½Á¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥¹¥Ðー¤Ë¡¢²ÌÆù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¥¸¥åー¥·ー¤ÇÌ£¤ï¤¤Ë¤«¤Ê¥ê¥Ã¥Á¤Ê²Ì¼Â¥Ðー¤Ç¤¹¡ú
¤à¤¹¤Óñ»Ò¡¡40¸ÄÆþ¤ê¡¡3,000±ß°ú¤
9¼ïÎà¤Î¤ªÌ£¤«¤é2¼ïÎà¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼ïÎàËÉÙ¤Êñ»Ò¤Ç¤¹¡ú
¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤«¤é¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤·¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºï¤ê¥Õ¥ëー¥Ä ÎýÆý¤¤¤Á¤´¡õ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë 4,000±ß°ú¤
ºï¤ê¥Õ¥ëー¥Ä¡¡ÎýÆý¤¤¤Á¤´
ºï¤ê¥Õ¥ëー¥Ä¡¡¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë
Åà¤é¤»¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¤òºï¤êÎýÆý¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡Öºï¤ê¥Õ¥ëー¥Ä ÎýÆý¤¤¤Á¤´¡×¤È
Åà¤é¤»¤¿¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þºï¤Ã¤¿¡Öºï¤ê¥Õ¥ëー¥Ä ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡×¤Î2¼ï¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡ú
¢¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÈÎÇä·ÁÂÖ
¡¦ÎäÅà¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¢¨1
¡¦Ìµ¿ÍÈÎÇäÅ¹¢¨2
¡¦¾®ÇäÅ¹
¡¦²Æº×¤ê
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー
¡¦²¹Íá»ÜÀß
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤äÆ»¤Î±Ø
¡¦°û¿©Å¹¤Î¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ
¢¨1¡§¡Ú¶ÈÌ³ÍÑ¡ÛÎäÅà¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¡¡¥Ï¥Ã¥È¥°¡¢ºï¤ê¥Õ¥ëー¥Ä¤ÏÎäÅà¼«ÈÎµ¡ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§¥ê¥Ã¥Á²Ì¼Â¥Ðー¤ÏÌµ¿ÍÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇäÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡¡¢¨É¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¾¦ÉÊÀèÃå10¼Ò¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¡¦µ¬Äê¿Í¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦2025Ç¯4·î23Æü10:00～5·î6Æü23:59 ¤Þ¤Ç¤Ë¤´ÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦2025Ç¯5·î¤ÎÇ¼ÉÊ¤Ë¸Â¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾¦ÉÊ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëµÚ¤ÓÇ¼ÉÊÆü¡¢¤ªÆÏ¤±Àè½»½ê¤ÎÊÑ¹¹¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥Ã¥Á²Ì¼Â¥Ðー¤ÏÌµ¿ÍÅ¹ÍÍ¤Î¹ØÆþ¤¬ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
～¡ÖÎäTAKU¡×¤È¤Ï～
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿Íµ¤¤ª¼è¤ê´ó¤»¾¦ÉÊ¤¬°ìÍ÷¤«¤éÁª¤Ù¤ë»ÅÆþ¤ì¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍÌ¾Å¹¤Î°ïÉÊ¡×¤äÆâ¿©¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÁÚºÚ¡×¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤ª¤¨¤¿ÏÃÂê¤Î¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤¬¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤´¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Í½¤á¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ç¼ÉÊÀè¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ºà¤Ë¤ªº¤¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://order.frozen-vender.jp/
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Åö¼Ô¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´°ÆÆâ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCqree¡Ê¥·ー¥¯¥êー¡Ë
Ã´Åö¡§¼êÅç¡Ê¥Æ¥·¥Þ¡Ë
ÅÅÏÃ¡§050-1752-1782¡ÊÊ¿Æü10»þ～18»þ¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://frozen-vender.jp/lp/sales/
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒCqree¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒCqree¤Ï¡¢2014Ç¯10·î¤è¤ê¹âµéÊÛÅö¤ÎÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡Öyuizen¡×¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¡£
¸½ºß47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÌó3,000Å¹¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤´²ÃÌÁÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ°û¿©Å¹¤Ë¤Æ¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¤ªÊÛÅö¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤Ø¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢½ÐÄ¥¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°ÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤â±¿±Ä¡£¤Þ¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õー¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¤ä¡¢Ãæ¿©¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÄó¶¡¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¤ß²ñ¥Ï¥³¥·¥§¥Õ¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¤¿°û¿©Å¹¤Î»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCqree¡Ê¥·ー¥¯¥êー¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÂç°æ6-16-16¡¡ÎëÃæ¥Ó¥ëÂç¿¹4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÄáÅÄ¹¸Ê¿
ÀßÎ©¡§2014Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãæ¿©Áí¹ç»ö¶È¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µÚ¤Ó³Æ¼ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä¡Ë
ÍÌ¾Å¹¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÎÁÍý¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±ÊÛÅö¥µ¥¤¥È¡Ö·ëÁ·～yuizen～¡×
¹âµé¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥ªー¥É¥Ö¥ëÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Öcatering selection¡×
¥ê¥âー¥È¿©»ö²ñ¡¦¥Ï¥ì¤ÎÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¸þ¤±¹âµéÎÁÍýÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ï¥³¥·¥§¥Õ¡×
´Ä¶ÇÛÎ¸¤ÎECOÍÆ´ï¤äÅ¹ÊÞ±¿±Ä»ñºàÄ´Ã£¡Ö¥Õー¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡×
ÎäÅà¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡Ö¤ÉÎä¤¨¤â¤ó¡×¤ÎÂåÍýÅ¹»ö¶ÈµÚ¤ÓÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¾¦ÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
ÎäÅà¿©ÉÊ²·¡¦ÎäTAKU
¢¡¿·¾¦ÉÊ¤Î¤´°ÆÆâ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¢§LINE
https://lin.ee/GcS4ruQ
https://www.instagram.com/frozen_vender/
¢¡Á´¹ñ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤ÎäÅà¿©ÉÊ¡¡²·¡¦»ÅÆþ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¡ÊÌó500¾¦ÉÊ¤¬¤´°ÆÆâ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
https://frozen-vender.jp/lp/sales/