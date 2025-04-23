¡ÚºÇ¿·¥¹¥Þ¥Û¤¬²÷Å¬¤Ë¡Û3ËÜ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ç¥¹¥Þ¥ÛÂÎ¸³¤ò¼ê·Ú¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡£Wi-Fi 7ÂÐ±þ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¥ëー¥¿ー¡ÖWSR3600BE4P¥·¥êー¥º¡×¤ò6·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä

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https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr3600be4p-bk.html
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https://www.buffalo.jp/topics/knowledge/detail/wifi7.html
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