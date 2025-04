¡ÚºÇ¿·¥¹¥Þ¥Û¤¬²÷Å¬¤Ë¡Û3ËÜ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ç¥¹¥Þ¥ÛÂÎ¸³¤ò¼ê·Ú¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡£Wi-Fi 7ÂÐ±þ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¥ëー¥¿ー¡ÖWSR3600BE4P¥·¥êー¥º¡×¤ò6·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之)は、最新規格「Wi-Fi 7」に対応するデュアルバンドWi-Fiルータースタンダードモデル「WSR3600BE4Pシリーズ」を2025年6月上旬より順次出荷、販売いたします。

本商品は最新規格「Wi-Fi 7」に対応し、2つの周波数帯(5GHz/2.4GHz)を利用できるデュアルバンドルーターです。5GHzは最大2882Mbps(理論値)、2.4GHzは最大688Mbps(理論値)の高速通信が可能です。

3本の5GHzアンテナでスマホ体験をアップグレード

本商品は5GHz用に3本のアンテナを搭載。アンテナ2本の端末に対して電波を効果的に伝送し、離れた距離での通信をより高速・安定化させることができます。

また、ワイドバンド5GHz(160MHz)(※1)に対応していることで、動画配信のような大きなデータもより安定して通信することが可能です。

※1 端末側も対応している必要があります。

MLO(Multi-Link Operation)

「MLO(Multi-Link Operation)(※2)」により、Wi-Fi 7ならではの高速化・安定化が期待できます。「2バンド 同時モード(※3)」では、2.4GHz/5GHzの2つの周波数帯を同時に利用することで通信容量が拡大し通信速度が向上します。「2バンド切替モード(※4)」では、電波干渉が発生する場合や移動しながら通信する場合に、待機中の別の周波数帯へ瞬時に切り替えることで、遅延・切断が起きにくくなるなど通信の安定化が期待できます。

※2 端末側も対応している必要があります。

※3 MLMR:Multi-Link Multi-Radio

※4 MLSR:Multi-Link Single-Radio

Wi-Fi EasyMesh(TM)対応

Wi-Fi Alliance(R)の標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応しており、同じく「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応したWi-Fiルーター・Wi-Fi中継機と本商品を自由に組み合わせることで、家じゅうすみずみまで電波を届け、快適なWi-Fi環境を構築することが可能です(※5)。

またコントローラ・エージェント間の通信(バックホール)で、MLOの「2バンド同時モード」を活用することができます(※6)。機器間の通信で2.4GHz・5GHzの周波数帯を同時利用できるため、機器間の通信速度向上と安定化が期待でき、エージェントから端末間の通信の安定化に寄与します。

※5 接続するWi-Fiルーター・Wi-Fi中継機も「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応している必要があります。ご利用中のWi-Fiルーター(無線LAN親機・中継機)の仕様は、各メーカーにお問い合わせください。

※6 エージェント側もMLOの2バンド同時モードに対応している必要があります。

家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」

ご家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック(※7)」を搭載しています。

インターネット初期設定の完了後、1年間無料ライセンスが自動的に有効となります。



■主な機能

・ウイルス感染や不正な接続が疑われる機器のインターネット通信を遮断する「情報漏洩ブロック」「危険UPnPブロック(※8)」(※9)

・マルウェア・ランサムウェア・フィッシングサイト等のインターネット上の脅威から守る「悪質サイトブロック(※9)」

・お子様のインターネットの使い過ぎを防ぐ「キッズタイマー」

・ご家庭の回線環境を問わずに利用できる「ルーター・ブリッジ(AP)両モード対応」

※7 ・セキュリティー脅威情報の提供元は「DiXiM Security」を採用しています。「DiXiM Security」は株式会社デジオンによる、セキュリティー脅威情報の提供元を一新したネットワーク機器向けセキュリティー組み込みサービスです。・完全なセキュリティーを保証するものではありません。・無料期間終了後、有料にてライセンス更新可能です。料金およびご利用の流れはこちら(https://www.buffalo.jp/service/category/detail/netblocker2-info.html)をご覧ください。

※8 「危険UPnPブロック」は、ルーターモードのみサポートします。

※9 「情報漏洩ブロック」「危険UPnPブロック」「悪質サイトブロック」は、ブロックされたことを確認するにはスマートフォンの専用アプリが必要です。

かんたんセットアップ

スマートフォンに「AirStationアプリ」をインストールすることで、画面の案内に沿って進むだけで簡単にセットアップが可能です。また各種設定の確認や変更、ファームウェア更新などもアプリ上で行うことができます。

バッファロー製Wi-Fiルーターからの買い替えであれば、「AirStationアプリ」を経由してプロバイダー情報を含む設定を簡単に引き継ぐことができる「スマート引っ越し」にも対応しています。煩わしい設定をし直す必要がなく、買い替え前のWi-Fi環境を簡単に再現することが可能です。

