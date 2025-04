¥·¥ó¥×¥ëµ¡Ç½¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÄêÈÖ¥ëー¥¿ー¡£Wi-Fi 5ÂÐ±þ¥ëー¥¿ー¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¡ÖWCR-1166DHPL¡×¤ò5·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之)は、Wi-Fi 5(11ac)対応ルーターエントリーモデル「WCR-1166DHPL」を2025年5月下旬より順次出荷、販売いたします。

本商品は、Wi-Fi 5対応のWi-Fiルーターです。5GHz 最大866Mbps(理論値)、2.4GHz 最大300Mbps(理論値)、有線LAN 最大1Gbps(規格値)の高速通信が可能です。一人暮らしにはもちろん、スマートフォンやパソコンなどの端末数の多いご家庭でも、快適なWi-Fi環境を構築できます。

アンテナ内蔵型のコンパクトな設計で、場所を取らずにスッキリと設置できます。

スマートフォンアプリ「AirStationアプリ」を使うことで、画面の案内に沿って進むだけで簡単にセットアップが可能です。また各種設定の確認や変更、ファームウェア更新などもアプリ上で行うことができます。

バッファロー製Wi-Fiルーターからの買い替えであれば、「AirStationアプリ」を経由してプロバイダー情報を含む設定を簡単に引き継ぐことができる「スマート引っ越し」にも対応しています。煩わしい設定をし直す必要がなく、買い替え前のWi-Fi環境を再現できます。

床と絨毯の間に這わせても厚さが気にならない、フラットタイプのLANケーブル(2.0m)が付属しており、モデムやONU等から離れた場所への設置も可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/272_1_0bb5f805bc8cf92e413598d874abd0ac.jpg ]商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/wcr-1166dhpl.htmlWi-Fiルーター商品一覧 :https://www.buffalo.jp/product/category_search/ap.htmlAirStationアプリとは :https://www.buffalo.jp/topics/special/detail/airstation-app.html

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.