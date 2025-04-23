¡Ú±©ÅÄ¶õ¹Á¸ÂÄê¡Û¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤¯¤Þ¥Ã¥¹¡ÙÃÂÀ¸6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ìー¥×¥¹¥Èー¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ) ¤¬Å¸³«¤¹¤ëÅìµþ¤ß¤ä¤²¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ïー¥ë¥É¡×¤Ï¡¢¡Ø¶õ¤È¤ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤¯¤Þ¥Ã¥¹¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Ð¥Ê¥ÊÌ£¡¢¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¡¡¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¡Ù¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¸ÂÄê¤Ç2025Ç¯4·î17Æü(ÌÚ)¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤¯¤Þ¥Ã¥¹6¼þÇ¯µÇ°¡ª±©ÅÄ¶õ¹Á¸ÂÄê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
¡È±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¿¡¢»Ò·§°õ¤Î¤Ï¤Á¤ß¤ÄÊØ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¸ÂÄê¤Î¡Ø¶õ¤È¤ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤¯¤Þ¥Ã¥¹¡£¡Ù¡£¤Õ¤«¤Õ¤«²Ä°¦¤¤»Ò·§´é¤ÎÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤¬¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Ð¥Ê¥ÊÌ£¤Î¥¯¥êー¥à¤ò¤ª¤Ê¤«¤Ë¤«¤«¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤À～¤¤¤¹¤¤Ê¡Ø¤¯¤Þ¥Ã¥¹¡ÙÃÂÀ¸6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤¯¤Þ¥Ã¥¹¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤¯¤Þ¥Ã¥¹¡Ù¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤¯¤Þ¥Ã¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤ª¤½¤í¤¤¤ÎÊÁ¤¬²Ä°¦¤¤¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¡×¡£Ä³¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤Þ¥Ã¥¹¤¬¤ª¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Î¹¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ªÅÚ»º¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¡£Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ë¤·¤Î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¯¤Þ¥Ã¥¹¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤À¤¤¤¸¤Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Ü¥È¥ë¤ò¤«¤«¤¨¤Æ¡¢¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤ª¤È¤É¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
»Ò·§¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤¬¤À¤¤¤¹¤¡ª ¤½¤Î°õ¤Ë¡¢¡Ø¤¯¤Þ¥Ã¥¹¡ÙÃ£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¤À¤¤¤¸¤Ê¤À¤¤¤¸¤Ê¡È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Ü¥È¥ë¡É¤ò¤ª¤Ê¤«¤Ë¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¯¤Þ¥Ã¥¹¡ÙÃ£¤¬±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¤È¤íー¤ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¹á¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û
¶õ¤È¤ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤¯¤Þ¥Ã¥¹¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Ð¥Ê¥ÊÌ£¡¢¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¡¡¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û
4¸ÄÆþ¡¡¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¡¡1,595±ß(ËÜÂÎ²Á³Ê1,450±ß)
8¸ÄÆþ¡¡¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¡¡2,200±ß(ËÜÂÎ²Á³Ê2,000±ß)
¢¨É½¼¨¤Î²Á³Ê¤Ï»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û
2025Ç¯4·î17Æü(ÌÚ)～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú¼è°·Å¹¡Û
¡ü±©ÅÄ¶õ¹Á Âè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë ÆÃÁªÍÎ²Û»Ò´Û
¡ü±©ÅÄ¶õ¹Á Âè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë PIER5¡Ê¥²ー¥ÈÆâ¡Ë
¡ü±©ÅÄ¶õ¹Á Âè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ë Åìµþ¿©ÉÐ´Û(»þ·×Âæ3ÈÖÁ°)
¡ü¤Í¤ó¤ê¤ó²È ±©ÅÄ¶õ¹Á Âè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ëÅ¹
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ïー¥ë¥É¤È¤Ï
¸ø¼°HP
https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)
¸ø¼°X/µìTwitter
https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)
¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)
¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ïー¥ë¥É¡×¤Ï¡¢1991Ç¯¡È¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÅìµþ¤ß¤ä¤²¡É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿Åìµþ¤ß¤ä¤²No.1(¢¨1)¤Î¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿ô¡¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤Âå¤ò±Û¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¤â¡ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ª¤ß¤ä¤²¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1: ²áµî1Ç¯´Ö¤ÇÍ§¿Í¡¦Æ±Î½¡¦²ÈÂ²¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¡×¥é¥ó¥¥ó¥°No.1¡Ò(³ô)¥¤¥ó¥Æー¥¸Ä´¤Ù(Ä´ºº¼Â»Ü´ü´Ö¡§2019Ç¯2·î5Æü-7Æü )¡Ó