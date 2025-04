Á´¥Ýー¥ÈGigaÂÐ±þ¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ï¥Ö¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤ò5·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之)は、コンパクトな家庭用スイッチングハブ3シリーズを2025年5月下旬より順次出荷いたします。

・LSW7-GT-5EPLシリーズ

Giga対応 スイッチングハブ 5ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル

・LSW7-GT-8EPLシリーズ

Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル

・LSW7-GT-8EPシリーズ

Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル マグネット付き

※各シリーズいずれもブラックとホワイトの2色をラインナップ。

LSW7-GT-5EPL/BKLSW7-GT-8EPL/BKLSW7-GT-8EP/BK

本商品は、全ポートが高速転送を実現するGiga(1000BASE-T)に対応したスイッチングハブです。動画などの大容量データの通信も快適なネットワーク環境が構築できるので、ご家庭のWi-FiルーターのLANポートを増やしてゲーム機やテレビ、BDレコーダー等をインターネットに有線接続したい方におすすめします。

どこにでも設置しやすいコンパクトなデザインです。背面にケーブルをまとめられるので、見た目もすっきりとさせることができます。また、壁掛けにも対応しています。

付属のACアダプターには、当社基準を満たしたメーカーの高信頼電解コンデンサーを採用しており、ロングライフを実現します。

使用中のポートのみに電力供給する「おまかせ節電機能」と、データ転送していないポートには電力供給を制限する「おまかせ節電NEXT機能」により省エネが叶います。

ネットワーク運用に大きな障害をおよぼす「ネットワークループ」の発生を検知し、お知らせするループ検知機能を搭載しているので、安定したネットワークの構築を実現します。

LSW7-GT-5EPLシリーズLSW7-GT-8EPシリーズLSW7-GT-8EPLシリーズ[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/274_1_f6212046ae5ac8c884292d14da2c8a7f.jpg ]商品ページ(LSW7-GT-5EPL) :https://www.buffalo.jp/product/detail/lsw7-gt-5epl_bk.html商品ページ(LSW7-GT-8EPL) :https://www.buffalo.jp/product/detail/lsw7-gt-8epl_bk.html商品ページ(LSW7-GT-8EP) :https://www.buffalo.jp/product/detail/lsw7-gt-8ep_bk.html

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.