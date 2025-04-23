¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆÉ¤ß¤¿¤¤³¨ËÜ¡Ø¤µ¤¢¡¢¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤è¤¦¡ª¡Ù4·î23Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒÐóÀ®¼Ò¡Ê½ÐÈÇ¼Ò¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º£Â¼ÍºÆó¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤µ¤¢¡¢¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤è¤¦¡ª¡Ù¡Ê¥Ø¥ì¥Ê¡¦¥Ï¥é¥·¥å¥È¥ô¥¡¡¡ºî¡¿¥¢¥Ê¡¦¥³ー¥Ù¥ó¡¡³¨¡¿±ÛÃÒÅµ»Ò¡¡Ìõ¡Ë¤ò2025Ç¯4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢§½ñÀÒ¾ÜºÙ
https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784034254103
ÌÜ¤È¤á¤¬¤Í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤é¤ò»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë²òÀâ
ËÜºî¤Ï¡¢ºÇ¶á¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤Ï¤¸¤á¤¿¶á»ë¤Î¥¸¥çー¤È¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë±ó»ë¤Î¥¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¾®³ØÀ¸2¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÌÜ¤È¤á¤¬¤Í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¥Á¥§¥³À¸¤Þ¤ì¤ÎËÝÌõ³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Î¹½À®¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦ÌÜ¤Î¤·¤¯¤ß¡Ê¶á»ë¡¢±ó»ë¡¢Íð»ë¤Ã¤Æ¡©¡Ë
¡¦´ã²Ê¤Ë¤¤¤¯¡Ê¤É¤ó¤Ê¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤Î¡©¡Ë
¡¦¤á¤¬¤Í¤Î¤·¤¯¤ß
¡¦¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
¡¦¤á¤¬¤Í¤ÎÎò»Ë¡Ê¤á¤¬¤Í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¿¡©¡¿¤á¤¬¤Í¤Ï¤À¤ì¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¡©¡Ë
¡¦Àµ¤·¤¤¤á¤¬¤Í¤ÎÁª¤ÓÊý¡Ê¤á¤¬¤Í¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍÑÅÓ¤¬¤¢¤ë¡¿¸«¤¿ÌÜ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤âÂçÀÚ¡ª¡Ë
¡¦¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÌ¾¿Í
¡¦Ì¤Íè¤Î¤á¤¬¤Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¦¤á¤¬¤Í¤¢¤ë¤¢¤ë¡Ê¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤ë¤³¤È¡Ë
¡¦ÌÜ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄ¹»þ´Ö¸«¤Ê¤¤¡¢ÌÜ¤ÎÂÎÁà¤ò¤¹¤ëetc.¡Ë
¡¦¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Î¸«¤¨Êý
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤È¤á¤¬¤Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤òÌÖÍåÅª¤ËÀâÌÀ¤·¡¢ÌÜ¤È¤á¤¬¤Í¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤á¤¬¤Í¤Ï¥À¥µ¤¤¡×¡Ö¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤ï¤ë¤¤¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊ§¿¡¤·¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯Á°¸þ¤¤Ë¤á¤¬¤Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤Î5¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¡¢¤á¤¬¤Í¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ
¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÌÜ¤ÎÇò½ñ2024¡Ê¥íー¥ÈÀ½Ìô¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íç´ã»ëÎÏ1.0Ì¤Ëþ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ï3¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¡£5¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¤á¤¬¤Í¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î7³ä¤Ï¶á»ëÍÑ¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Î´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿´ã²ÊÀìÌç°å¤ÎÃæ»³É´¹çÀèÀ¸¡ÊµÎ¤æ¤ê´ã²Ê°å±¡ ±¡Ä¹¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤È¤¬¤¡×¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î»ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬Äñ¹³¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÀ®Ä¹´ü¤Ë¤¢¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¸«¤¨Êý¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤·¡¢¤½¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¤¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×´í¸±À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤á¤¬¤Í¤ò·ù¤¬¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜºî¤ò¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤á¤¬¤Í¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³Ø´ü¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤Ç´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ËÜºî¤ò¤¼¤Ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¾Ò²ð
ºî¡§¥Ø¥ì¥Ê¡¦¥Ï¥é¥·¥å¥È¥ô¥¡
¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢À¸¤Þ¤ì¡£¥Á¥§¥³¸ì↔±Ñ¸ì¡¢¥Á¥§¥³¸ì↔¥í¥·¥¢¸ì¤ÎËÝÌõ²È¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¡ØThe Life Story of a Baby with a Big Head¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï»Ò¤É¤â¸þ¤± ¤ÎËÜ¤Î¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
³¨¡§¥¢¥Ê¡¦¥³ー¥Ù¥ó
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê³¹¤Ë¤¯¤é¤¹¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎËÜ¤ä»¨»ï¤ÇÁÞ³¨¤ä¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìõ¡§±ÛÃÒÅµ»Ò¡Ê¤ª¤Á¡¡¤Î¤ê¤³¡Ë
1959Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¼¹É®³èÆ°¤ËÆþ¤ë¡£³¨ËÜ¤äÆÉ¤ß¤â¤Î¡¦²Ê³Ø³¨ËÜ¡¦ËÝÌõ¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£¤ª¤â¤ÊºîÉÊ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤³¤Ë¤â¡¢¤³¤±¤¬¡Ä¡Ù¡Ø¥Ô¥ê¥«¡¢¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Ø¤ÎÎ¹¡Ù¡Ö¥é¥Ó¥ó¥È¥Ã¥È¤È¶õ¤Îµû¡×¥·¥êー¥º¡ÊÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Î¤Á¤Î¤Ê¤¾¡Ù¡Ê¾å²¼´¬/ºóËÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Æ¤ê¤Õ¤ê»³¤ÎÀ÷¤á¤â¤Î¤ä¡Ù¡Ø¥Äー¥Æ¥£¤Î¤¦¤ó¤Á¤Ï¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡Ù¡Ø¤ª¤Õ¤È¤ó¤Î¤¯¤Ë¤Î¤³¤Ó¤È¤¿¤Á¡Ù¡ÊÐóÀ®¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢¤ª¤â¤ÊÌõ½ñ¤Ë¡Ø¤¤¤í¤¤¤í ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ù¡Ê¥´¥Ö¥ê¥ó½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥é¥Ó¥¢¿ô³Ø´ñëý¡Ù¡ÊÇòÍÈ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
½ñÀÒ¾ÜºÙ
¡Ø¤µ¤¢¡¢¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤è¤¦¡ª¡Ù
ºî¡§¥Ø¥ì¥Ê¡¦¥Ï¥é¥·¥å¥È¥ô¥¡
³¨¡§¥¢¥Ê¡¦¥³ー¥Ù¥ó
Ìõ¡§±ÛÃÒÅµ»Ò
Äê²Á1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§26cm¡ß22cm
¥Úー¥¸¿ô¡§32¥Úー¥¸
ÂÐ¾Ý¡§5ºÐ¤«¤é
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë
½ñÀÒ¾ÜºÙ¡§https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784034254103