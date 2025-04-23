Ìó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¥æー¥¶ー 5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ÈÄ´ºº¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð
¡¡¥¢¥Ä¥®³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æü¸÷¿®Æó¡Ë¤Ï¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWORK-Fit¡¿¥ïー¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¡Ö¤·¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¤Î2025Ç¯½Õ²Æ¥·ー¥º¥ó¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¤¿¤á¡¢Á´¹ñ30Âå¤«¤é60Âå¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ³«È¯¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î5ËÜ»Ø¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº·ë²ÌÍ×Ìó¡¡5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö»ØÉôÊ¬¤ÎÍú¤¤Ë¤¯¤µ¡×¤¬²ÝÂê
¡¡5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï30Âå¤«¤é60Âå¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤ÇÃË½÷Ìä¤ï¤ºÌó20¡ó¤Î¿Í¤ËÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë¤è¤ë¸²Ãø¤ÊÊÐ¤ê¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃåÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÃåÍÑÉÑÅÙ¤ò¿Ö¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï34¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÃåÍÑÍýÍ³¤Ï¡ÖÂ¤Î»Ø¤¬¥à¥ì¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢»Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³«¤¯5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥à¥ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ØÉôÊ¬¤ÎÍú¤¤Ë¤¯¤µ¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢°ÊÁ°Íú¤¤¤Æ¤¿¤¬ÃåÍÑ¤ò¤ä¤á¤¿¿Í¡¦ÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ö»ØÉôÊ¬¤ÎÃåÍÑ¤¬ÌÌÅÝ¤½¤¦¡×¡Öµç¶þ¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡20¡ó¤Î¿Í¤¬5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍú¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤âÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£Ç¯Âå¤äÀÊÌ¤Ë¤è¤ëÊÐ¤ê¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢¤É¤ÎÇ¯Âå¡¦ÀÊÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±.¤Ç¡ÖÍú¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤âÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ËÃåÍÑÉÑÅÙ¤ò¿Ö¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬34¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±.¤Î·ë²Ì¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ìó10¿Í¤Ë1¿Í¤Ï5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥Óー¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ç5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¯»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÖÅß¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Ç¤Ï¡ÖÅß¡×¡Ö´¨¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¡×¤Î²óÅú¤¬Â¿¤¯¡¢ËÉ´¨ÌÜÅª¤ÇÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ç5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃåÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢²óÅú¤Î³ä¹ç¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ï¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¥æー¥¶ー¤ËÃåÍÑ¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡ÖÂ¤Î»Ø¤¬¥à¥ì¤Ê¤¤¡×¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£Â¤Î»Ø¤¬³«¤¯¤¿¤á¡¢¥à¥ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ç¤Ï¡ÖÎä¤¨ÂÐºö¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö·ò¹¯Åª¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É·ò¹¯¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¥æー¥¶ー¤ËÉÔËþ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´³¤¹¤È¤¡¦¾ö¤à¤È¤¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¡×¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö»ØÉôÊ¬¤¬¤Ï¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£5ËÜ»Ø»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÆ±»þ¤ËÉÔÊØ¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£±.¤Ç¡Ö°ÊÁ°¤ÏÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÍú¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ËÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Öµç¶þ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÌÌÅÝ¤½¤¦/»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£µç¶þ¤Ç¤Ê¤¯´ÊÃ±¤ËÍú¤±¤ë5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹ÃåÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë30Âå¤«¤é60Âå¤ÎÃË½÷
Ä´ººÃÏ°è¡§Á´¹ñ
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
Ä´ºº»þ´ü¡§2024Ç¯7·î22Æü¡Ê·î¡Ë～7·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Ä´ºº¡§10,000¿Í¡Ê£±.¡¢£².¡¢£·.¡Ë
ËÜÄ´ºº¡§400¿Í¡Ê£³.¡¢£´.¡¢£µ.¡¢£¶.¡Ë
¢£»ØÉôÊ¬¤¬½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤éÍú¤¤ä¤¹¤¤¡ª²£ÊÔ¤ßµ¡¤Çºî¤Ã¤¿5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹
¡¡·¤²¼¤ÎÀ½Â¤¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ÝÊÔ¤ßµ¡¡×¤ò»È¤Ã¤Æ5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤È¡¢»Ø¤òÆþ¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ø¤Î½Å¤Ê¤ê¤¬Íú¤¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¢¥Ä¥®¤Ï2025Ç¯½Õ²Æ¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡¢°ìÉô¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÌ¾ï¼êÂÞ¤ÎÀ½Â¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö²£ÊÔ¤ßµ¡¡×¤ò»È¤Ã¤Æ»ØÉôÊ¬¤òÊÔ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤êÍú¤¤ä¤¹¤¯¤·¤¿5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²£ÊÔ¤ßµ¡¤ÇÊÔ¤ó¤À»ØÉôÊ¬¤È¥ì¥Ã¥°¡¢¥¯¥Á¥´¥àÉôÊ¬¤Ï¡ÖÌÜ»É¤·¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï»ØÉôÊ¬¤Î¤ß¤ò²£ÊÔ¤ßµ¡¤ÇÊÔ¤ß¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë»ØÉôÊ¬¤ÎÊÔ¤ßÌÜ¤ò°ìÌÜ¤º¤Ä½¦¤Ã¤Æ¼êºî¶È¤Ç´ÝÊÔ¤ßµ¡¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢¥ì¥Ã¥°Éô¤«¤é¥¯¥Á¥´¥à¤Þ¤Ç¤òÊÔ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Íú¤¤ä¤¹¤¤»ØÉôÊ¬¤ÈÄù¤áÉÕ¤±´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¸ý¥´¥à¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊÆÃÄ§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Íú¤¤ä¤¹¤¤¡ª»ØÉôÊ¬²£ÊÔ¤ß¤Î5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹
¤·¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤¡¡5ËÜ»Ø¥Ïー¥Õ¥ß¥Ë¾æ¥½¥Ã¥¯¥¹2ÂÁÈ
¤·¤á¤Ä¤±¤Î¾¯¤Ê¤¤¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥Á¥´¥à¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤·¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¤Î5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£ÌÊÆþ¤ê¤Î¤¿¤á¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¤Ï¤¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¾Ã½²Ã¹©»å»ÈÍÑ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤Ï¤¿´ÃÏ¤Ç¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§¿Â»Î 24～26cm/ÉØ¿Í 22～24cm
¥«¥éーÅ¸³«¡§¿Â»Î ¥°¥ìー¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë¡¢¥Àー¥¯¥°¥êー¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊÁ´4¿§¡Ë/ÉØ¿Í ¥é¥¤¥È¥°¥ìー¡¢¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ìー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊÁ´4¿§¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê2·î28ÆüÈ¯Çä¡Ë¡§
¿Â»Î¡¡https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gGH78222-2426-001901/
ÉØ¿Í¡¡https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gLH78222-2224-048001/
¼ç¤ÊÈÎÇä·ÐÏ©¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
WORK Fit¡¿¥ïー¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È¡¡5ËÜ»Ø¥¹¥Ëー¥«ー¾æ¥½¥Ã¥¯¥¹2ÂÁÈ
¤ª»Å»öÃå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ïー¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Î5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¤¯¤ë¤Ö¤·¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¾æ¤Ç¤¹¡£Î©ÂÎÅª¤Ë¤«¤«¤ÈÁ´ÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊñ¤ß¹þ¤à¤«¤«¤È¥Õ¥£¥Ã¥ÈÊÔ¤ß¤Ç¤º¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¾Ã½²Ã¹©»å»ÈÍÑ¤Î¤¿¤áµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£ÉØ¿Í¤Ï¥¯¥ëー¾æ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§¿Â»Î 24～26cm¡¢26~28cm/ÉØ¿Í 22～24cm¡¢24～26cm
¥«¥éーÅ¸³«¡§¿Â»Î ¥°¥ìー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊÁ´2¿§¡Ë/ÉØ¿Í ¥é¥¤¥È¥°¥ìー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊÁ´2¿§¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê2·î28ÆüÈ¯Çä¡Ë¡§
¿Â»Î¡¡https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gGP78092-2426-048001/
ÉØ¿Í¡Ê¥¹¥Ëー¥«ー¾æ¡Ë¡¡https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gLP78092-2224-048001/
ÉØ¿Í¡Ê¥¯¥ëー¾æ¡Ë¡¡https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gLS78092-2224-048001/
¼ç¤ÊÈÎÇä·ÐÏ©¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¢£Â¾¤Ë¤â¤Þ¤À¤¢¤ë¡ª¥¢¥Ä¥®¤Î5ËÜ»Ø¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥°¡Ú»Ø¡Û
Â¤Î»Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³«¤¯¤Î¤Ç¥à¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤5ËÜ»Ø¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥À¥ë¤äÂÂÞ·¿¤Î¥·¥åー¥º¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§M～L¡¢L～LL
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥·¥¢ー¥Ùー¥¸¥å¡¢¥¹¥¥Ëー¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ù¥Óー¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ìー¥Ç¥£¥Ùー¥¸¥å¡ÊÁ´4¿§¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gAP1010-ML-433/
¼ç¤ÊÈÎÇä·ÐÏ©¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤Ê¤É
¥¢¥Ä¥®¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Õ¥£¥Ã¥È ÌÊÆþ¤ê5ËÜ»ØÀõÍú¤¥Õ¥Ã¥È¥«¥Ðー
¤Ï¤¤°¤ÁÌµË¥À½¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¤«¤«¤ÈÆâÂ¦¤¹¤Ù¤ê»ß¤áÉÕ¤¤ÇÃ¦¤²¤Ë¤¯¤¤¥Õ¥Ã¥È¥«¥Ðー¡£¥Ñ¥ó¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ÀõÍú¤¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§23～25cm
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊÁ´2¿§¡Ë
²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gVLC4005-2123-388/
¼ç¤ÊÈÎÇä·ÐÏ©¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤Ê¤É
¥¢¥Ä¥®³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2023Ç¯£µ·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤òºþ¿·¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢½¾Íè¤Î¥ì¥Ã¥°¥¦¥§¥¢¡¦¥¤¥ó¥Êー¥¦¥§¥¢¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢È©¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¡¦¿´¤Ë¶Á¤¯°áÉþ¡¢ FeelWear(R)¡Ê¥Õ¥£ー¥ë¥¦¥§¥¢¡Ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£