»Ô¸¶»ÔÌò½ê

ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¹ó½ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÉáÄÌ¶µ¼¼¤È°ìÉôÆÃÊÌ¶µ¼¼¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¤òÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙ¤Ë´°Î»¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê»×¤¤ÀÚ¤ê³Ø¤Ù¤ë´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¶õÄ´ÀßÈ÷¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Íý²Ê¼¼¤ä¿Þ¹©¼¼¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¶µ¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶õÄ´ÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤äº£¸å¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£



À°È÷¼êË¡

Àß·×»Ü¹©°ì³çÈ¯ÃíÊý¼°(¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ó¥ë¥ÉÊý¼°)


»ö¶È¼ÔÁªÄê¼êË¡

¸øÊç·¿¥×¥í¥Ýー¥¶¥ëÊý¼°


Í½»»³Û

27²¯9,920Ëü±ß(ÎáÏÂ6～8Ç¯·ÑÂ³»ö¶È)


¢¨ÎáÏÂ7Ç¯3·îµÄ²ñ¤Ë¤Æ·ÑÂ³ÈñÀßÄê


»ö¶ÈÆâÍÆ

- ÆÃÊÌ¶µ¼¼¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¤Î¿·Àß¡¡60¹»223¼¼
- ´ÉÍý½ô¼¼¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¤Î¹¹¿·¡¡60¹»167¼¼
- É¬Í×¤ÊÅÅµ¤ÀßÈ÷¡¦¥¬¥¹ÀßÈ÷¹©»ö¤ÈÉÔÍ×¤È¤Ê¤ëµ¡´ï¤ÎÅ±µî¤Ê¤É

º£¸å¤ÎÍ½Äê

ÎáÏÂ7Ç¯6·î²¼½Ü¡¡Êç½¸Í×¹àÅù¤Î¸ø¹ð¡¢»ö¶È¼ÔÁªÄê¤Î³«»Ï


ÎáÏÂ7Ç¯8·î²¼½Ü¡¡Í¥Àè¸ò¾Ä¸¢¼Ô¤ÎÁªÄê¡¦²¾·ÀÌó


ÎáÏÂ7Ç¯9·îÃæ½Ü¡¡µÄ²ñ¾µÇ§¤ª¤è¤ÓËÜ·ÀÌó¡¦»ö¶È³«»Ï


ÎáÏÂ8Ç¯7·î¡¡¡¡¡¡¸½ÃÏ»Ü¹©¤Î´°Î»¡¦¶¡ÍÑ³«»Ï


¢¨¸½»þÅÀ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¸ø¹ðÆâÍÆ¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


»Ô¸¶»Ô¡¡»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È

https://www.city.ichihara.chiba.jp/curationForBusinessPage