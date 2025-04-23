¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤Þ¤È¡Û5·î¤Ï¡Ö¥ß¥ó¥µーÂÓ·î´Ö¡×
¤¤â¤ÎÀìÌçÅ¹¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤Þ¤È¤Ï¡¢²Æì¤ÎÅÁÅý¿¥Êª¡Ö¥ß¥ó¥µーÂÓ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î1¥õ·î´Ö¤ò¡Ö¥ß¥ó¥µーÂÓ·î´Ö¡×¤È¤·¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
5·î4Æü¤Î¡Ö¥ß¥ó¥µー¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥ê¥¢¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëÃåÍÑ¥Õ¥©¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢µþÅÔ¤Ç¤Î¡Ö¥ß¥ó¥µーÂÓ¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ß¥ó¥µーÂÓ¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ó¥µーÂÓ·î´Ö ÆÃÀß¥Úー¥¸ :
https://store.kimono-yamato.com/Page/Feature_2021_minsar_obi.aspx
¡Ú´ë²è³µÍ×¡Û
¢£ ¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊInstagramÏ¢Æ°´ë²è¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤Þ¤È¤Î¼Ò°÷¤¬¥ß¥ó¥µーÂÓ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò»£±Æ¤·¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@yamato_kimonodreammakers(https://www.instagram.com/yamato_kimonodreammakers/)¡Ë¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¡£¤¤â¤Î¤ä¤Þ¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»²²Ã¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤à¥ß¥ó¥µーÂÓ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ß¥ó¥µーÂÓ¥³¥ó¥¯ー¥ë in µþÅÔ ¿·É÷´Û
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤¤â¤Î¤Î¿¹¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿84ËÜ¤Î¥ß¥ó¥µーÂÓ¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¡£Íè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ò¤â¤È¤ËÆþ¾ÞºîÉÊ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§µþÅÔ ¿·É÷´Û POPUP SPACE
¸å±ç¡§²Æì¸©¡¢ÃÝÉÙÄ®
¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é(https://www.kimono-yamato.co.jp/about-us/news/ymt_250417/)
¢£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ84ËÜ¤Î¥ß¥ó¥µーÂÓ¤òÈÎÇä
¡Ö¥ß¥ó¥µーÂÓ¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×½ÐÉÊºîÁ´84ËÜ¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î84ËÜ¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¼«¿È¤¬Áª¤ó¤À¼«¿®ºî¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://store.kimono-yamato.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=199018)
¡ý5·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ýÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î²¼¸«¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºß¸Ë³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤¤¿ºÝ¤Ë¸Â¤ê¡¢5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë°Ê¹ß¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ß¥ó¥µーÂÓ¤È¤Ï¡Û
¥ß¥ó¥µーÂÓ¤Ï¡¢²Æì¸©È¬½Å»³ÃÏÊý¡ÊÀÐ³ÀÅç¡¢ÃÝÉÙÅç¡¢À¾É½Åç¡Ë¤ËÅÁ¤ï¤ëÅÁÅý¿¥Êª¤Ç¡¢ÌÊ¡Ê¥ß¥ó¡Ë¤Ç¿¥¤é¤ì¤¿Éý¤Î¶¹¤¤¡Ê¥µー¡ËÂÓ¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¸Þ¤Ä¤È»Í¤Ä¤Îå³¡×¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¡Ê5¡Ë¤ÎÀ¤¡Ê4¡Ë¤Þ¤Ç¤âËö±Ê¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤ØÂ£¤ëÂÓ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆÃÀß¥Úー¥¸¤â¸ø³«Ãæ¡Û
¥ß¥ó¥µーÂÓ·î´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¡¢»ºÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÆÃÀß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¡£¥ß¥ó¥µーÂÓ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤â¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ó¥µーÂÓ¡¡ÆÃÀß¥Úー¥¸ :
https://store.kimono-yamato.com/Page/Feature_2021_minsar_obi.aspx
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤Þ¤È¡ä
1917Ç¯ÁÏ¶È¡£¡Ö¶¦ÁÏ －¤ªµÒÍÍ¡¢¤µ¤ó¤Á¡¢¼Ò²ñ¤È¶¦¤Ë－¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö¤¤â¤Î¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¡Ö¤¤â¤Î¤ä¤Þ¤È¡×¡ÖKIMONO ARCH¡×¡ÖY. & SONS¡×¡ÖTHE YARD¡×¤Î4¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§@yamato_kimonodreammakers(https://www.instagram.com/yamato_kimonodreammakers/)
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.kimono-yamato.co.jp/