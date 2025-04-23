¥í¥¯¥·¥¿¥ó¤Î¤ªÅ¹¤ÇÄê´üÂ¬Äê ¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢ ¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×³«»Ï¡£
¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤È¤È¤â¤Ë¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹ÆîÊ©¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥í¥¯¥·¥¿¥ó¤Ï¡¢Â¬Äê´ï¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¸å¡¢À½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢ ¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢ ¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤Ï¡¢·î¤Ë1ÅÙ¡¢6¥«·î´Ö·ÑÂ³¤·¤ÆÄê´üÅª¤ËÈ©¤òÂ¬Äê¤¹¤ëÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤Î¤´ÍèÅ¹Ëè¤Ë¡¢È©Â¬Äê¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¥Ï¥ó¥É¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤·¤«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹1F¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¤ò½ü¤¯¡£
¥í¥¯¥·¥¿¥ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§https://jp.loccitane.com/skincare#Lcheck
¤è¤êÈþ¤·¤¤È©¤ÈÈ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Äê´üÂ¬Äê¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡£
ºòÇ¯½©¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡¢Â¬Äê´ï¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡£¤½¤Î¸å¡¢º£Ç¯2·î¤è¤êÆ¬Èé¤ÈÈ±¤òÄê´üÅª¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¡Ö¥¹¥«¥ë¥×¡õ¥Ø¥¢¥±¥¢ ¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¡ÖËè·îÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âËèÆü¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤ªÀ¼¤ò¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤´¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÅÙ4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÈ©¤òÄê´üÂ¬Äê¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢ ¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
È©¡¦Æ¬ÈéÂ¬Äê´ï¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤äËèÆü¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢º£¤ÎÈ©¤äÈ±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè·î¤ÎÄê´üÂ¬Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£É¬Í×¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤ÎÈþ¤·¤¯·ò¹¯¤ÊÈ©¤äÈ±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥í¥¯¥·¥¿¥ó¤Ç¤ÏÈ©¡¦Æ¬ÈéÂ¬Äê´ï¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄê´üÅª¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹ÍÑ¤ÎÂ¬Äê´ï¤Ç¤Ï¡Ö¥¥á¡×¡Ö¿åÊ¬ÎÌ¡×¡ÖÈé»éÎÌ¡×¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡×¡Ö¥·¥ß¡×¡ÖÈþÇòÃÍ¡×¤Î6¹àÌÜ¤ò¡¢Æ¬ÈéÍÑÂ¬Äê´ï¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈ±Ç¯Îð¡×¡ÖÇòÈ±¡¦È´¤±ÌÓ¡×¡ÖÈ±Áé¤»¡×¡Ö¤¦¤Í¤êÌÓ¡×¡ÖÆ¬Èé¥È¥é¥Ö¥ë¡×¡ÖÆ¬Èé¤ÎÌýÊ¬¡×¡ÖÆ¬Èé¤Î¿åÊ¬¡×¤Î7¹àÌÜ¤ò·×Â¬¡£·ë²Ì¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ëº£¤Î¾õÂÖ¤ò¡¢²èÁü¡¢¿ôÃÍ¡¢¥°¥é¥Õ¤Ç²Ê³ØÅª¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¡¢º£¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥¯¥·¥¿¥ó¥¸¥ã¥Ý¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
1976Ç¯¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÀ¸Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÃÏ¡¢ÆîÊ©¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥í¥¯¥·¥¿¥ó¡£°ÊÍè¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òµý¼õ¤·Êë¤é¤·¤ò·Ý½Ñ¤Î¤è¤¦¤ËºÌ¤ë¡¢¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤È¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¾ÃÈñ¤òºÆÀ¸¤Ë -Turn Consumption into Regeneration-¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¤Ì¤Íè¤Ø¤ÎÊÑ²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£