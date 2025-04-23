¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤¤¤é¤º¤ÎÁÖ²÷´¶¡ª¥¢¥á¥ê¥«È¯¤ÎÀ¤³¦Åª¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥É¥¯¥¿ー¥Ö¥í¥Êー¡×¤ÏÌÔ½ë¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥½ー¥×¡×¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤ò5·î22Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä³«»Ï¡ª

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*2:¥Í¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ä´¤Ù 2022Ç¯¡£¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ»þ¤ÎÉáÃÊ¤ÎÆþÍá¸å¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¼ç´ÑÉ¾²Á¡Ê£î=56¡Ë
*3:»ºÃÏ¤Î°ìÎã
*4:SPINS¼ÒÄ´¤Ù(ÊÆ¹ñ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥½ー¥×»Ô¾ì¡¢2000～2024Ç¯)