【動画】葵成美、丸山りさ、井上晴菜、大塚杏奈が出演するムービーを公開
葵成美、丸山りさ、井上晴菜、大塚杏奈が出演するムービーを、マシェバラ公式YouTubeチャンネルに公開致しました。
テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のマシェバラリコメンドコーナーにて、2025年4月20（日）にオンエアされた動画をノンテロップでご覧いただくことができます。
出演者
「ミスFLASH2026選考オーディション」開催に向け、歴代の「ミスFLASH」受賞者が出演しております。
▼「ミスFLASH2026」選考オーディション エントリーに関するプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000786.000020395.html
葵成美
ミスFLASH2025 グランプリ
公式X：https://x.com/narumi___00
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0nPJFYJeTfY ]
丸山りさ
ミスFLASH2025 グランプリ
公式X：https://x.com/risamaruchan_
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sxIyQ1LPFL0 ]
井上晴菜
ミスFLASH2023 グランプリ
公式X：https://x.com/haruna_brown_
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=we7Dgbz5Tb8 ]
大塚杏奈
ミスFLASH2022 グランプリ
公式X：https://x.com/panna_1018_
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=ymjXsh-8hrw ]
マシェバラリコメンドコーナーとは
テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のコーナーのひとつ。
ネット配信サービス「マシェバラ」に出演するタレントのPRなどを放送する。
マシェバラについて https://www.mache.tv/
テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。
配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。
【価格】基本無料
※一部、有料のギフトや有料の配信があります
【アプリ】
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
【配信方法】
https://www.mache.tv/landing/wanted/
【公式サイト／SNS】
・サイト：https://www.mache.tv/
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/MacheVariety
・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/