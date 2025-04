「A3!×Sanrio characters」第4弾POP UP SHOPがマルイで開催！　新作コラボグッズも続々登場!!

株式会社A3

「A3!(エースリー)×Sanrio characters」第4弾POP UP SHOPが、2025年5月16日(金)から新宿マルイ メンにて、6月20日(金)からはなんばマルイにて順次開催! 第4弾コラボでは、シトロン・斑鳩 三角・古市 左京・雪白 東ら4ペアが等身イラスト使用のグッズに登場します。

また、24ペアが大集合したミニキャライラスト使用のグッズも盛りだくさん! さらに購入特典として、ポストカード(全28種)&イラストカード(全1種/皇 天馬バースデーver.)も用意されていますので、ぜひGETしてください!!

▼第4弾POP UP SHOPの特設ページはこちら▼

https://sanrio-animestore-a3.jp/user_data/a3-sanrio

【開催情報】

<新宿マルイ メン>

■開催期間:2025年5月16日(金)~5月25日(日)

■開催場所:新宿マルイ メン(東京都新宿区新宿5-16-4)



<なんばマルイ>

■開催期間:2025年6月20日(金)~6月29日(日)

■開催場所:なんばマルイ(大阪府大阪市中央区難波3-8-9)



※購入特典の詳細については、記事の最後に記載がございます。

※POP UP SHOPの詳細は特設ページからもご確認いただけます。



https://sanrio-animestore-a3.jp/title/93

監督のみなさん必見! 第4弾コラボも等身&ミニキャライラスト使用の新作グッズが目白押し!!

第4弾コラボでは、「シトロン×ハンギョドン」「斑鳩 三角×こぎみゅん」「古市 左京×ゴロピカドン」「雪白 東×チャーミーキティ」の4ペアが等身イラスト使用のグッズに登場!



【等身イラスト コラボグッズ一覧】

■缶バッジ4個セット(全1種)

■アクリルカード(全4種)

■アクリルスタンド(全4種)

■ダイカットスマホステッカー(全4種)

■ブロマイド4枚セット(全1種)

第4弾コラボのミニキャライラスト(24ペア)は、劇団員たちのモチーフフラワーや、サンリオキャラクターズのイメージにあったモチーフイラストを取り入れたデザインに!



【ミニキャライラスト コラボグッズ一覧】

■缶バッジ【S&S】(全12種)※

■缶バッジ【A&W】(全12種)※

■アクリルぷちスタンド【S&S】(全12種)※

■アクリルぷちスタンド【A&W】(全12種)※

■めじるしチャーム【S&S】(全12種)※

■めじるしチャーム【A&W】(全12種)※

■ダイカットスマホステッカー(全24種)

■リボンスカーフ(全1種)

■リボンバッグチャーム(全4種)

■エンベロープケース(全4種)

■キャンバスデイリートート(全1種)



※マークはブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートBOXの2通りから購入方法をお選びいただけます。

【等身イラスト】缶バッジ4個セット/アクリルカード/ブロマイド4枚セット

■缶バッジ4個セット(全1種)

第1~3弾コラボと同じ“ドットデザイン”の缶バッジ。直径6.5cmの大きめサイズなので、表情をじっくり堪能できます!

■アクリルカード(全4種)

かざせば景色に推しの姿が! 約7cm×9cmのアクリルカードは背景が透けているので、お出かけ先で記念撮影するのにぴったりです!!

■ブロマイド4枚セット(全1種)

L版サイズのブロマイドが4枚封入されたセットアイテム。劇団員たちのモチーフフラワーなどが散りばめられた賑やかなデザインが目を惹きます♪

【等身イラスト】ダイカットスマホステッカー/アクリルスタンド

■ダイカットスマホステッカー(全4種)

縦横最大7cmのステッカーです。手帳やスマホケースなどに貼ったり挟んだりして、気軽に&手軽に推し活を満喫しましょう◎

■アクリルスタンド(全4種)

定番アイテムのアクスタは、縦横最大15cmと飾りやすい上に存在感も抜群! コラボならではの“おそろいコーデ”もたっぷり鑑賞できます!!

【ミニキャライラスト】缶バッジ/アクリルぷちスタンド ※ブラインド商品

■缶バッジ【S&S】【A&W】(各12種)

カラフルな直径5.7cmの缶バッジです。劇団員たちのモチーフフラワーや、サンリオキャラクターズのイメージにあったモチーフイラストを可愛くデザイン♪

■アクリルぷちスタンド【S&S】【A&W】(各12種)

縦横最大7cmの手乗りサイズ感が超キュート! 持ち歩きもコレクションもしやすい、ぷちサイズのアクスタです。毎日眺めてほっこり癒されてください!

【ミニキャライラスト】めじるしチャーム ※ブラインド商品

■めじるしチャーム【S&S】【A&W】(各12種)

可愛らしい約3cm×4cmのチャームは、傘の柄などにつければ私物の目印に。シリコンゴムを外してポーチや鍵などに付けることもできます◎



※各ブラインド商品はいずれも【S&S】(=春組&夏組)と【A&W】(=秋組&冬組)のBOXに分かれていますので、お好きな方からご購入ください。

【ミニキャライラスト】ダイカットスマホステッカー/エンベロープケース

■ダイカットスマホステッカー(全24種)

眺めるたびニコニコに! 縦横最大7cmの程よい存在感で、スマホケースなど身の回りのアイテムを推し一色に彩ります!!

■エンベロープケース(全4種)

ポストカードやレシート、文房具、コスメなどを収納できる便利なアイテム。スナップボタン側の手前ポケットはおよそ縦13.6cm×横21cm、背面ポケットはおよそ縦14.1cm×横21cmの大きさです。

【ミニキャライラスト】リボンスカーフ/リボンバッグチャーム/キャンバスデイリートート

■リボンスカーフ(全1種)

カラフルなモチーフイラストが大人可愛い! カバンの持ち手に巻いたり髪飾りにしたりと、おしゃれなファッションアイテムとしてお楽しみください◎

■リボンバッグチャーム(全4種)

推し色コレクションにもぴったりな、およそ縦11cm×横10cmのリボン型チャームです。カバンなどに取り付けるとふわっと揺れてとってもキュート♪

■キャンバスデイリートート(全1種)

柔らかい生地感のトートバッグはおよそ横45cm×縦37cm×マチ14cmと、通勤・通学・レジャーなどで使いやすい大容量サイズ。シンプルなデザインなので、さりげなく推し活したい方にもおすすめです!

【開催店舗で配布】購入特典ポストカード(全28種)

「A3!×Sanrio characters」新商品を含めて関連商品を1会計2,000円(税込)お買い上げごとに、購入特典としてポストカード(全28種)をランダムで1枚プレゼント。

新宿マルイ メン、なんばマルイで購入した方が対象となりますので、ぜひコンプリート目指して集めてみてください!

【なんばマルイ限定】購入特典イラストカード(全1種/皇 天馬バースデーver.)

「A3!×Sanrio characters」新商品を含めて関連商品を1会計4,000円(税込)以上お買い上げで、購入特典としてイラストカード(全1種)を1枚プレゼント。

こちらは6月21日の誕生日を記念した「皇 天馬バースデーver.」となっており、6月20日(金)から開催予定のなんばマルイにて限定配布されます。



※各特典はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。



https://sanrio-animestore-a3.jp/title/93

2025年1月にサービス開始から8周年を迎えた、累計ダウンロード数800万突破の大人気イケメン役者育成ゲーム『A3!』。「A3!×Sanrio characters」第4弾コラボの新作グッズもばっちりお迎えして、これからも大好きな劇団員たちと一緒に素敵な思い出を作りましょう!



<コラボペア詳細>

佐久間 咲也×ハローキティ/碓氷 真澄×クロミ/皆木 綴×あひるのペックル/茅ヶ崎 至×ぐでたま/シトロン×ハンギョドン/卯木 千景×ルロロマニック/皇 天馬×ディアダニエル/瑠璃川 幸×マイメロディ/向坂 椋×マイスウィートピアノ/斑鳩 三角×こぎみゅん/三好 一成×リトルツインスターズ/兵頭 九門×コロコロクリリン/摂津 万里×バッドばつ丸/兵頭 十座×ポムポムプリン/七尾 太一×ポチャッコ/伏見 臣×シュガーバニーズ/古市 左京×ゴロピカドン/泉田 莇×ウィアーダイナソアーズ!/月岡 紬×シナモロール/高遠 丞×KIRIMIちゃん./御影 密×まるもふびより/有栖川 誉×タキシードサム/雪白 東×チャーミーキティ/ガイ×けろけろけろっぴ



<関連リンク>

▼『A3!』公式サイト

https://www.a3-liber.jp

▼『A3!』公式X(@mankai_company)

https://x.com/mankai_company

▼「A3!×Sanrio characters」第4弾POP UP SHOP特設ページ

https://sanrio-animestore-a3.jp/user_data/a3-sanrio

▼サンリオアニメストアONLINE「A3!×Sanrio characters」商品ページ

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/93

(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO. L657577

株式会社A3

