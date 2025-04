「今日は、誰の日にしますか？」ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提唱する“感謝”と“愛”を拡げる感謝月間『THANKS LOVE MONTH 2025』 開催

合同会社ユー・エス・ジェイ

あなたの感謝の気持ちをパークで後押し! 期間限定グリーティングや新ステッカー登場

今年はさらに拡がる“感謝”の輪! 賛同企業が拡大&各地のイベントもパワーアップ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、周りのあらゆる大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2025(サンクス・ラブ・マンス 2025)」を、2025年 5月9日(金)から 6月15日(日)の期間限定で開催いたします。

「母の日」(本年は5月11日)や「父の日」(6月15日)があり、感謝を伝えるシーズンとして定着しているこの期間、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、ライフスタイルや家族の形、感謝の伝え方が多様化する今の時代に寄り添い、お母さんやお父さんへの感謝にとどまらず、パートナー、友人、同僚など、自身を取り巻くあらゆる大切な方への感謝や賞賛、労いの気持ちを伝えるための感謝月間として「サンクス・ラブ・マンス 2025」を提唱します。

「ありがとう」を伝えたい相手は人それぞれ、様々な大切な人が思い浮かぶはず。本年は「今日は、誰の日にしますか?」をテーマに、普段は少し照れくさい「ありがとう」の気持ちを素直に伝えていただけるよう、あなたの気持ちを後押しする多様な機会をパーク内外で提供してまいります。

2022年の初開催以降、パーク内外で大きな話題を呼び、今年で4年目を迎える本プロジェクト。パーク内では、昨年も好評を得た“ありがとう”の気持ちを後押しする特別グリーティングの開催や、オリジナルのカード&ステッカー配布を継続することに加え、本年はプロジェクトへの賛同企業も拡大。全国各地で様々な関連イベントも展開し、ますます感謝月間を身近に感じていただけるきっかけを提供していきます。

普段は直接伝えにくい“ありがとう”の言葉。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの後押しがあれば、あなたが思い浮かべる大切な人にも、きっと特別な想いが伝わるはず。「今日は、誰の日にしますか?」――この機会に周りのあらゆる大切な人へ、心からの感謝の気持ちを伝えてみませんか?

「LOVE HAS NO LIMIT」CSRプロジェクト スペシャル感謝月間「サンクス・ラブ・マンス 2025」 <5月9日(金)~6月15日(日)>

■「サンクス・ラブ・グリーティング」開催

パークの仲間たちがあなたの気持ちを後押しする、スペシャル・グリーティングを期間限定で実施いたします。体験すれば「ありがとう」を伝えたくなる!パークの仲間たちがあなたの気持ちを後押しする、このイベントだけのスペシャル・グリーティング。本イベント期間だけ、花束のプロップスを持ったパークの仲間たちが登場します。

<開催場所>エントランス付近、キャノピー下など

■「サンクス・ラブ・カード&ステッカー」無料配布

感謝の気持ちを後押ししてくれる、この期間限定の特別なカードとステッカーを無料配布。クルーから受け取ったら、大切な人に感謝の気持ちを伝え合いながら、好きなところにペタリ!このステッカーを貼っていると、クルーからの声かけや、パークの仲間たちからのかわいいアクションがあるかも…!!大切な人に渡して、お互いの気持ちを伝え合おう。

<配布場所>お近くのクルーにおたずねください

※カード&ステッカーは配布予定枚数に達し次第、終了となります

■「サンクス・ラブ・フォトプロップス」&スペシャルBGM

会えたらラッキー!かわいい花束を持ったクルーがあなたの気持ちを後押ししてくれます。大切な人とフォトプロップスを持って撮影しよう!また、期間中は“Thank you”をテーマにしたBGMプレイリストも登場。特別なBGMに乗せて「ありがとう」の気持ちを特別な人へ伝えてみませんか?

<開催場所>キャノピー下など

■サンクス・ラブ・マンス 2025 特設ページ

https://www.usj.co.jp/company/cp/thanks-love-month2025/

「サンクス・ラブ・マンス2025」は、プロジェクト賛同企業も全28社に拡大!パークから飛び出して、“感謝の輪”があなたの街にも!!

本年は、さらに多くのパートナー各社から本プロジェクトへのご賛同をいただき、パーク外でのイベントもパワーアップ!パークを飛び出し、感謝を伝えていただく多様な機会を全国各地で設け、あなたの感謝の気持ちを伝える後押しをいたします。

■【エディオン】「サンクス・ラブ・マンス」スペシャルイベント開催 オリジナルぬり絵も配布

パークの仲間たちがエディオンのお店に登場!この日だけの限定スペシャルショーを実施します。大切な人と一緒に、特別なショーを見に行こう!

<スペシャルイベント実施日時・会場>

5月3日(土・祝)12:00~・15:00~・17:00~

5月4日(日・祝)12:00~・15:00~・17:00~

各日ともエディオン横浜西口本店 6階イベントスペース

※天候などの理由により予告なくスケジュールを変更・中止する場合があります

エディオンスペシャルショーの実施内容や詳細については、下記URLよりご確認ください

https://my.edion.jp/enquete/detail.php?event_no=9568

<「サンクス・ラブ・マンス」オリジナルぬり絵配布>

サンクス・ラブ・マンス限定のオリジナルぬり絵をエディオン横浜西口本店にて配布。好きな色で世界に一つだけの絵を作って、みんなの大切な人にプレゼントしよう!

<実施日時・会場>

配布期間:5月3日(土・祝)~6月15日(日)

配布場所:エディオン横浜西口本店

※ぬり絵はなくなり次第終了となります

※ぬり絵の配布はその他一部店舗にて実施しております。詳細はエディオン各店舗までお問合わせください

<「サンクス・ラブ・マンス 2025」開催に寄せて>

エディオンは、「お客様の豊かな暮らしを永続的に支える企業」でありたいと考えています。「サンクス・ラブ・マンス」が、一人でも多くの方にとって大切な誰かにありがとうを伝える機会になればと願っております。(株式会社エディオン)

■【ヤクルト】パーク内の「ワーフカフェ」にて「サンクス・ラブ・カード」配布

サンフランシスコのスナック・スタンドをイメージした「ワーフカフェ」にて、期間限定で「サンクス・ラブ・カード」を配布します。ヤクルトとユニバーサル・スタジオ・ジャパンがコラボしたここだけのサンクス・ラブ・カードで、大切な人に「ありがとう」の気持ちを贈ろう!

<実施日時・会場>

5月6日(火・休)~6月15日(日) ワーフカフェ(サンフランシスコ・エリア)

※サンクス・ラブ・カードは、なくなり次第配布を終了します

◎詳細はこちら

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/corporate-partners/news/2025/0421

<「サンクス・ラブ・マンス 2025」開催に寄せて>

ヤクルトは創業から90年間、「真心」や「感謝」の考えを大切しながら日々活動しています。「サンクス・ラブ・マンス」は、周囲の方々への感謝の気持ちを表現できる素敵な機会であると考え、パーク内の協賛店舗やパートナーホテルにおいて、さまざまな取組みを共同で実施します。パークやホテルに来られた皆さまが、大切な人に「ありがとう」を伝え、より楽しい時間を過ごせるよう後押しします。(株式会社ヤクルト本社)

■【イオンモール】「サンクス・ラブ・マンス」スペシャルイベントを開催決定

パークの仲間と楽しく踊って「ありがとう」を伝えるスペシャルイベントが、イオンモールで今年も開催決定!エルモ&クッキーモンスター、ウッディー&ウィニーの仲よしコンビが、大切な人に感謝の気持ちを伝えたいあなたを後押しします。みんなで一緒に踊って盛り上がる、特別なショーを楽しもう!

<実施日時・会場>

5月6日(火・休) イオンモール高岡(富山県)

5月18日(日)イオンモール橿原(奈良県)

5月25日(日)イオンモール堺鉄砲町(大阪府)

6月7日(土) イオンモール白山(石川県)

6月15日(日)イオンモール徳島(徳島県)

イオンモール各施設での実施内容や詳細については、下記URLよりご確認ください

https://online-event.aeonmall.com/universalstudiosjapan/

<「サンクス・ラブ・マンス 2025」開催に寄せて>

イオンモールは、ご来店時はいつも“わくわく”、帰る時はいつも“笑顔”でいられるハピネスモールを目指しています。「サンクス・ラブ・マンス」は、感謝を表現でき、贈り手も受け手も笑顔になれる素敵な機会であると考えています。わくわくしながらスペシャルなイベントをご覧になったお客さまが笑顔になり、パークの仲間たちと共に、大切な方へ「ありがとう」を伝えたくなる空間を共に創り上げてまいります。(イオンモール株式会社)

■パートナーホテル各社、ユニバーサル・シティウォーク大阪「サンクス・ラブ・カード」無料配布、特別サイネージ掲出

期間中、パートナーホテル各社とユニバーサル・シティウォーク大阪では限定メッセージカードを無料配布。さらに、パートナーホテルではかわいい「サンクス・ラブ・マンス」オリジナルのサイネージ前で、大切な人に感謝の気持ちを伝えながら一緒に写真撮影も可能です。この時だけの素敵な思い出を作ろう!

<実施ホテル/施設(順不同)>

オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ/ザ シンギュラリ ホテル & スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ホテル近鉄ユニバーサル・シティ/ホテル京阪 ユニバーサル・タワー/ホテル ユニバーサル ポート/ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ/各アライアンスホテル/

各アソシエイトホテル/ユニバーサル・シティウォーク大阪

※一部ホテル/施設で実施いたします。実施状況や設置場所は各ホテルや施設にてご確認ください

<「サンクス・ラブ・マンス 2025」開催に寄せて>

パートナーホテルでは、ご利用の皆さまが大切な人に「ありがとう」を伝えられる、この時だけのスペシャルな取組みを行います。ホテルの中にこの時だけ「サンクス・ラブ・マンス」のデジタルサイネージが登場!大切な人に感謝の気持ちを伝えよう!さらに、オリジナルデザインの「サンクス・ラブ・カード」を配布します。スペシャルなカードで、パートナーホテルを利用されるゲストの皆さまが感謝の気持ちをお互いに伝え合えるよう、後押しします。(パートナーホテル一同)

■その他の賛同企業各社(英語社名アルファベット順)

イオンフィナンシャルサービス株式会社/B-R サーティワン アイスクリーム株式会社/伊藤ハム株式会社/日本航空株式会社/株式会社ジェーシービー/株式会社JTB/JCOM株式会社/キユーピー株式会社/ネットワンシステムズ株式会社/NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社/日本生命保険相互会社/NTTコミュニケーションズ株式会社/株式会社NTTドコモ/三井住友カード株式会社/サンスター株式会社/サントリー株式会社

≪今年は、地元の小学校や「大阪・関西万博」にも「サンクス・ラブ・マンス」が登場!≫

本年は、開幕したばかりの「大阪・関西万博」会場への出張イベントや、地元の小学校への「サンクス・ラブ・マンス」特別授業の開催も計画しており、地元・大阪においても今後さまざまな地域連携を通じて、あらゆる大切な人へ“感謝”の輪が拡がる活動を推進していきます。

「サンクス・ラブ・マンス」は多くの皆さまに支持されて、本年で4年目の開催!

2022年:「サンクス・ラブ・ウィーク」として誕生、1週間限定の特別イベントとしての開催がスタート。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提唱する新しい記念週間として、大きな話題を呼びました

2023年:「サンクス・ラブ・マンス」として開催期間が拡大。「母の日」から「父の日」までの約1か月の期間中、パーク内のみならず、パーク外でもパートナー各社や地元自治体との取組みを実施。

2024年:「サンクス・ラブ・マンス」がパークを飛び出して全国へ!“ありがとう”のエピソードを各地から募集し、当選者のもとへフラワーショップとともにパークの仲間たちが特別出張。感謝を伝えたい人へのサプライズ演出をお手伝いしました

2025年:「サンクス・ラブ・マンス」への賛同企業が拡大。多くのパートナー企業が本プロジェクトへ参加し、各地でのイベントや各社のキャンペーンもパワーアップ!より多くの皆さまの支持を得て、感謝の“輪”が全国へ拡がります

当社では、「超エンタ―テイニングな創造力で、人と社会に目覚めを。」のコーポレート・ステートメントのもと、これまでも世の中や社会へ様々な「気づき」や「きっかけ」を提供してきました。また、2024年4月からは新たなCSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」を制定しています。国内外から多様なゲストをお迎えするパークを運営し、DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)を積極的に推進する企業として、誰しもが“感謝”や“愛”の気持ちを伝え合えるこの記念月間を根付かせ、子どもたちの笑顔があふれる未来の実現に向け、これからも貢献していきたいと考えています。

合同会社ユー・エス・ジェイ コーポレートWEBサイト https://www.usj.co.jp/company/

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

