テイクアンドギヴ・ニーズが「青山迎賓館」をリニューアル　CHEESE STANDやMr. CHEESECAKEとコラボした商品も提供

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

婚礼大手の株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ(本社:東京都品川区 代表取締役社長:岩瀬 賢治)は、東京・青山で展開するT&G WEDDINGの旗艦店「青山迎賓館」のデザインをリニューアルし、会場名を『NEEDS青山 by TAKE and GIVE NEEDS WEDDING』(以下、NEEDS青山)へと変更してオープンしたことをお知らせいたします。



また、リニューアルオープンにあわせ、NEEDS青山と同じく東京のブランドである「CHEESE STAND」や「Mr. CHEESECAKE」の商品を使用した新たな商品も展開予定です。

バンケット

『NEEDS青山』のコンセプトは、Maison de uniqueです。メゾンブランドが長く多くの人に愛されるように、時代を超えても変わらない価値を体現する、洗練されたデザインを目指しました。『NEEDS青山』が持つ、緑や空を借景としたスケール感を活かしながら、土、石、木、鉄、ガラスなどのプリミティブな素材を使用し、ミニマムで洗練された空間としています。

チャペル



開閉式の天井と大きな窓から風が通り抜け、自然光が照らし出すチャペルは、ダイナミックでありながら、余計なものをそぎ落としたシンプルなデザインです。バンケットは空間の余白を大切にし、おふたりらしいクリエイティブを最大限に引き出すため、立体装飾が可能な天井や、ガーデンと隣接するコンサバトリー、厳選されたミニマムなインテリアで構成しました。緑に囲まれたガーデンと組み合わせ、様々なシーンをつくることが可能です。ゲストを出迎えるロビーは、ワントーンで統一された中に、洗練された調度品とインテリアをアートのように配置しています。

ロビー

また、トレンドの発信地である東京・青山に位置する『NEEDS青山』から、新しいウェディングのスタイルを提案いたします。同じく東京の高品質・高感度なブランドである「CHEESE STAND」や「Mr. CHEESECAKE」とコラボし、CHEESE STANDの直径約30cmのブッラータチーズを使用したブッラータチーズ入刀演出や、Mr. CHEESECAKEのチーズケーキをアレンジしたデザートなど、旗艦店ならではの感度の高い演出や商品を提供。アルコールを飲まない方々も増えた今、結婚式の食事における新たなドリンクペアリングとして、高級ボトルドティー「ROYAL BLUE TEA」の提供もスタートします。

ブッラータチーズ入刀演出Mr. CHEESECAKE アレンジデザート

さらに、雑誌・SNSで話題のヘアメイクアーティストや、受賞歴のあるフォトグラファーなど、スペシャルクリエイターを指名できるサービス「セレクトクリエイターズ」も『NEEDS青山』限定で展開いたします。

■『NEEDS青山 by TAKE and GIVE NEEDS WEDDING』概要

所在地:〒107-0062 東京都港区南青山4丁目9-26

アクセス:地下鉄 表参道駅 A 4 出口から徒歩約1 0 分、地下鉄 外苑前駅 1 a 出口から徒歩約5 分

営業時間:平日 / 12:00~18:00 土日祝 / 9:00~19:00 ※月曜日・火曜日定休(祝日を除く)

公式サイト:https://www.tgn.co.jp/wedding/aoyama/ao/

最大収容人数:145名

■CHEESE STAND

「街に出来たてのチーズを」をコンセプトに、東京・渋谷でフレッシュチーズを毎日手作りしています。保存料などの添加物は一切不使用。新鮮なチーズの美味しさを、日常の食卓にお届けします。2012 年には、出来たてのチーズをその場で楽しめるカフェ『SHIBUYA CHEESE STAND』、2016 年には、チーズとチーズに合わせた食材を販売するセレクトショップ『& CHEESE STAND』をオープン。

2022年に熟成チーズ工房とショップを併設した『CHEESE STAND LAB.』をオープン。2023年には福岡県に東京都外初の店舗となる『ABURAYAMA CHEESE STAND』をオープンしました。そのほか、レストランへの卸販売やEC販売も行っています。

公式サイト:https://cheese-stand.com/

■Mr. CHEESECAKE

フレンチレストラン出身のシェフ田村による感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りのチーズケーキや、香ばしい香りと、ムースのように淡い口溶けが特長のティラミスなど、レストランデザートのような濃厚かつスッと溶ける儚い食感を楽しめるスイーツをお届けしています。オンライン販売に加え、東京駅構内のグランスタ東京店や羽田空港第1ターミナル内の羽田空港店、そして旗艦店であるGINZA SIX店を常設店舗として展開。GINZA SIX店では物販に加えてイートインスペースを備え、週末限定でデザートコースの提供も行っています。

公式サイト:https://mr-cheesecake.com/

■ROYAL BLUE TEA

2006 年 5 月会社設立のロイヤルブルーティージャパン(株)が、2007 年 5 月より、高級ノンアルコールとしてワインボトル入り高級ボトルドティーを自社開発一貫製造販売するお茶のブランド。厳格な基準で選別した「手摘み茶」のみを原料とし、原料に薬剤や添加物を使用しない、微生物制御した衛生・品質管理の下、非加熱抽出・非加熱濾過除菌充填しています。神奈川・茅ヶ崎に自社工場と東京・六本木に直営店を構え、G7 伊勢志摩サミット、G20 大阪サミットなど国賓をもてなす宴席で公式ノンアルコールとして採用された他、2011 年より日本航空国際線ファーストクラスでも提供されています。