¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖK-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday¡×4·î18Æü(¶â)ÊüÁ÷²ó¤Ë´Ú¹ñ¤Î6¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×MADEIN¤¬¥³¥á¥ó¥È¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥²ー¥à¥ª¥ó[ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Íû °ì¼é¡Ê¥ê¡¦¥¤¥ë¥¹¡Ë]¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹K-POP¥¢¥¤¥É¥ë±þ±ç¥¢¥×¥ê¡ØIDOL CHAMP¡ÙÆâ¤ÎÅêÉ¼µ¡Ç½¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿ÆüËÜ¹ñÆâ½é¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖK-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday¡×(TOKYO FM¡Ë¤Î4·î18Æü(¶â)ÊüÁ÷²ó¤Ë´Ú¹ñ¤Î6¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×MADEIN¤¬¥³¥á¥ó¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢K-STAR ¡Ö1st Season¡×ÅêÉ¼¤Î¡ÖBest Grou£ð¡×ÉôÌç¤ÇDreamcatcher¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2024Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿6¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×MADEIN¤¬¥³¥á¥ó¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¡¡4·î18Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷²ó¤ÎPick up Artist ¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï2024Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿6¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×MADEIN¤¬¥³¥á¥ó¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¡ÖMADEIN¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¡ÊWE MADEIN U¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£·î29Æü¤ËZepp Diver City¤Ç¡ØMADEIN SHOWCASE LIVE¡Ù¤ò¹Ô¤¦MADEIN¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥°¥ëー¥×¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µ±¤¯¥·¥çー¥±ー¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢MADEIN¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×¤È¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÄ¹¤á¤Î¤ªµÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËSUHYE¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×NAGOMI¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¥Ç¥¸¥«¥á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥á¥ó¥Ðー¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×YESEO¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç1ÆüÃæ³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×MASHIRO¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÁÍý¤¬¼ñÌ£¤Ê¤Î¤Çºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×MiU¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤¡£¤º¤Ã¤È´Ú¹ñ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼Â²È¤ÎÎÁÍý¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×SERINA¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤¬Âçºå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÂçºå¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ìÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤ÎMABY¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ÈMABY(MADEIN¤Î¥Õ¥¡¥óÌ¾)¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£K-STAR ¡Ö1st Season¡×ÅêÉ¼¤Î¡ÖBest Grou£ð¡×ÉôÌç¤ÇDreamcatcher¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
¡¡2024Ç¯1·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿K-STAR CHART¤Î2025Ç¯ 1·î～3·î´ü¡Ö1st Season¡×ÅêÉ¼¤Î¡ÖBest Group¡×ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Dreamcatcher¤¬¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤ÏASTRO¤Î¡ÖTwilight¡×¡¢3°Ì¤ÏTOMORROW X TOGETHER¤Î¡ÖOver The Moon¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØK-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday¡Ù4·î18Æü(¶â)ÊüÁ÷²ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØIDOL CHAMP¡ÙÆâ¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Î½µ´Ö¥Á¥ãー¥È¤ÏÉ½¼¨¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4·î18ÆüÉÕ ¡ØIDOL CHAMP¡Ù¥¢¥×¥êÅêÉ¼ ½µ´Ö¥Á¥ãー¥È1°Ì～10°Ì
¢£¡ØK-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday¡Ù¤È¤Ï
¡¡¶âÍËÆü¤ÎÌë¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ëK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Á¥ãー¥È¤ò¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ªK-POP¥¢¥¤¥É¥ë±þ±ç¥¢¥×¥ê¡ÖIDOL CHAMP¡×¤ÎÅêÉ¼µ¡Ç½¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¥ê¥¹¥Êー¤ÎÅêÉ¼¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÏPENTAGON¤Î¥æ¥¦¥È¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î°ÂÃ£Í´¿Í¡£º£ÃíÌÜ¤ÎK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ü¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØK-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday¡Ù
¡üÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍËÆü18¡§00～18¡§25
¡üÊüÁ÷¶É¡§TOKYO FM¡¡¡Ê¼þÇÈ¿ô80.0MHz¡Ë
¡ü¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§°ÂÃ£Í´¿Í¤µ¤ó
¡üSNS¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ý¥×¥³¥ó
¡üÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§https://twitter.com/popktop10friday
¡üÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/pop-k/
¡ü¡ÖK-STAR CHART¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È:https://kstar-vote.com/
¡üÈÖÁÈ¤Ïradiko¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Êhttps://radiko.jp/¡Ë
¡¡¢¨radiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢1½µ´Ö¸å¤Þ¤ÇÄ°¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨Â¾¥¨¥ê¥¢¤Î¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤òÄ°¤¯¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÈÖÁÈ¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç²¼µ¤Ç¤â¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡AuDee¡Ê¥ªー¥Ç¥£ー¡Ë¡§https://audee.jp/
¡¡Spotify ¡§https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if
Amazon Music : https://x.gd/v3wFq
¢£IDOL CHAMP¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤ÎÅêÉ¼ÊýË¡
¡¡²¼µ¤Î£±.～£³.¤Ë±è¤Ã¤ÆÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµ¤ÏÅêÉ¼¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¤ª»È¤¤¤ÎÃ¼Ëö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØIDOL CHAMP(¥¢¥¤¥É¥ë¥Á¥ã¥ó¥×)¡Ù¤È¤Ï
¡¡´Ú¹ñMBC PLUS¤¬¥±ー¥Ö¥ëTV¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖSHOW CHAMPION (¥·¥çー¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó)¡×(Ëè½µ¿åÍËÆü18:00～19:00ÊüÁ÷)¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤éÈÖÁÈ¤Ø»öÁ°ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬Ëè½µ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤¬ÈÖÁÈÆâ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÈÖÁÈÅêÉ¼°Ê³°¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢³¹Æ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¹¹ð¤ä±Ø¹½Æâ¤Î¹¹ð¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤Ë±þ±ç¹¹ð¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾µÁ¤Ç´óÉÕ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ØForbes(´Ú¹ñÈÇ)¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÃøÌ¾¤Ê»¨»ï¤ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÁª½Ð¤¹¤ëÅêÉ¼¤È¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËMBC PLUS¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëMBC¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥±ー¥Ö¥ë¡¦±ÒÀ±¡¦IPTV¤Ê¤É¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦Ê£¿ô¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÝÍ¡£ ¸½ºß¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢²»³Ú¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢ÊÆ½£ÃÏ°è¸þ¤±¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊüÁ÷¶É¤Ç¤¹¡£
¢£Æ°ºî´Ä¶
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1681_1_b05378893b0e5b5a3919718aa3fe341f.jpg ]
¢£¸ø¼°SNS
¡ã¡ØIDOL CHAMP¡ÙÆüËÜ¸ø¼°¥Ö¥í¥°URL¡ä
https://idolchamp.jp/
¡ã¡ØIDOL CHAMP¡ÙÆüËÜ¸ø¼°X URL¡ä
https://twitter.com/idolchamp_jp
¡ã¡ØK-STAR¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È URL¡ä
https://kstar-vote.com/
¡ã¡ØK-STAR¡Ù¸ø¼°X URL¡ä
https://twitter.com/kstar_pj
¡ã¡ØK-STAR¡Ù¸ø¼°Instagram URL¡ä
https://www.instagram.com/kstar_pj/
¢£¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¡ãApp Store¡ä
https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018
¡ãGoogle Play¡ä
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)
¡ü¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ
(C)NEOWIZ All Right reserved.¡¡(C)MBC PLUS All Right reserved. (C)GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.