人気サンドイッチ店『BUY ME STAND』が4月26日に初のトレーラー店舗を千駄ヶ谷に出店！

渋谷の人気サンドイッチ店『BUY ME STAND』(バイミースタンド)が、初となるトレーラー店舗を4月26日(土)から千駄ヶ谷に出店します。

BUY ME STAND(バイミースタンド)は、ファッションブランド「サノバチーズ(SON OF THE CHEESE)」を手掛けるデザイナー・山本海人がアメリカのライフスタイルからインスピレーションを受け、2015年に渋谷でオープンしたサンドイッチスタンド。レトロなアメリカンダイナーにブランド独自のエッセンスを加えたスタイルで、日本で初めてのホットグリルチーズサンドイッチ専門店として誕生しました。以来、テレビやファッション誌などの撮影でも使用され、サンドイッチのみならず日本のカルチャーシーンにおける存在感も高めています。

現在は横浜、宇都宮、松阪にも店舗を展開しており、BUY ME STANDならではの世界観とサンドイッチを求めて日本全国、さらには海外からも多くの人々に連日お越しいただいています。バターやチーズ、さらにはフルーツなどの意外な食材をアクセントに使ったサンドイッチは、やみつきになるテイストで、オープンから10年目を迎える現在も変わらず愛され続けています。

今回、アメリカのトラディショナルなラガービールを体現するPabst Blue Ribbonの協賛とトリミングサロンやカフェの運営を通して保護犬猫活動を行うAnella.とのコラボレーションのもと、オープン10周年を迎える2025年最初の取り組みとして、東京・千駄ヶ谷にて初のトレーラー店舗をスタート。



新店舗では、ここでしか食べれない限定のサンドウィッチも提供。さらに、4月26(土)12:00よりオープンを記念したローンチパーティーも開催、数量限定でサンドイッチとビールを無料配布予定です。

BUY ME STANDは、今後もトレーラー店舗を全国に拡大予定。記念すべき初のトレーラー出店となる千駄ヶ谷店に、ぜひお立ち寄りください!

BUY ME STAND トレーラー千駄ヶ谷店

住所:151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目37-8 五月女ビル1F

営業時間:8:30~15:30





BUY ME STAND トレーラー千駄ヶ谷店 ローンチパーティー

日時:4月26日(土)12:00~19:00

場所:151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目37-8 五月女ビル1F

入場無料 (サンドイッチ、アサイーボール、ビールの数量限定無料配布)

協賛:Pabst Blue Ribbon

https://www.instagram.com/pabst.japan/

https://pabstblueribbon.jp/





協力:Anella.

https://www.instagram.com/anella_cafe/(https://www.instagram.com/anella_cafe/)

https://wan-time.jp/(https://wan-time.jp/)

BUYMESTAND/バイミースタンド

クリエイターやスケーターなど、東京のユースカルチャーの発信源となる人々から生まれるエネルギーにインスピレーションを受けたファッションブランド「サノバチーズ(SON OF THE CHEESE)」を手掛けるデザイナー・山本海人がスタートした、古き良きレトロなアメリカの雰囲気が漂うサンドイッチスタンド。2015年9月にオープンした渋谷・並木橋の本店をはじめ、日本各地に店舗を展開。彼の自由な発想を象徴するターコイズブルーを基調とした店内では、1950年代のアメリカ映画さながらの雰囲気を楽しみながら、本場仕込みのグリルサンドイッチをご堪能いただけます。

BUY ME STAND 公式ウェブサイト: https://buymestand.com/

BUY ME STAND 渋谷本店:https://www.instagram.com/buy_me_stand/

BUY ME STAND 本町:https://www.instagram.com/buy_me_stand_motomachi/

BUY ME STAND宇都宮:https://www.instagram.com/buymestand_u2

BUY ME STAND松坂:https://www.instagram.com/buy_me_stand_matsusaka_/