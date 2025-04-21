²ÆÈ©¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤¹¡¡INDIGO¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¸÷¤È¿å¤Î¸ÂÄê¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¥Ü¥È¥ë¡Ö¥¶¡¦¥¿¥¤¥à£Ò¡¡¥¢¥¯¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì
¼Ì¿¿¡§¥¤¥×¥µ¡¡¥¶¡¦¥¿¥¤¥à£Ò¡¡¥¢¥¯¥¢¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë
¥¤¥×¥µ¤Ï¡¢ 2002Ç¯¤Î½éÂåÈ¯Çä°ÊÍè¡¢µ¨Àá¡¦Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éーÌôÍÑ²½¾Ñ¿å¡Ö¥¶¡¦¥¿¥¤¥à¡¡£Ò¡¡¥¢¥¯¥¢¡×¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖINDIGO¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢È©¤ò¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤Þ¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¯Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¥¢¥¯¥¢¥Õ¥ë¥Í¥¹¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤ÎÈ©¤Ï¡¢µÞ·ã¤Êµ¤²¹¡¦¼¾ÅÙ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê´À¤ò¤Õ¤¼è¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢¶¯¤¤»ç³°Àþ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤è¤ë¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙÄã²¼¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬ÉÔÂ¤·¡¢³ÑÁØ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥¥Ó¤äÈ©¤¢¤ì¤Ê¤É¤ÎÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥×¥µ¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ©¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤ÊÊ¡×¤Î¤¢¤ëÈ©¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ð¥ê¥¢¤¬À°¤Ã¤¿·ò¤ä¤«¤Ê³ÑÁØ¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿åÊ¬¤òÈ©¤ËÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¤òÊú¤¨¤¿¿å¤ÎÁØ¤¬¡¢È©É½ÌÌ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê³ÑÁØ¤Ø¤È¿»Æ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬Æ¨¤²¤Ë¤¯¤¯¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤´¶¿¨¤¬»ýÂ³¤¹¤ëµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÌôÍÑ²½¾Ñ¿å¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ë¤ª¤¤ÉÔÂ¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤²Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤ÊÊ¡×¤Î¤¢¤ëÈ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢È©¤½¤·¤Æ¿´¤Þ¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¯Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²Æ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥¿¥¤¥à£Ò¡¡¥¢¥¯¥¢¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢¢ Ì¾¾Î: ¥¤¥×¥µ¡¡¥¶¡¦¥¿¥¤¥à£Ò¡¡¥¢¥¯¥¢¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë
¢¢ ÍÆÎÌ: 200m£Ì
¢¢ ²Á³Ê: ÀÇ¹þ4,730±ß¡¡¢¨´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡¡ÊËÜÂÎ4,300±ß¡Ë
¢¢ È¯Çä: 2025Ç¯4·î28Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ºÎÍÑµ»½Ñ
³ÑÁØÉ½ÌÌ¤Ë¿å¤ÎÁØ¤ò¤Ä¤¯¤ê¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊäµë
È©¡Ê³ÑÁØ¡Ë¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¤×¤ë¤×¤ë¤È¿å¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¿¨¤ÎÈ©¤ò»ýÂ³
¢¢¥¢¥¯¥¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ーIII¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¢¨¥¢¥»¥Á¥ë²½¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¢¥Ý¥ê¥ª¥¥·¥¨¥Á¥ì¥ó(14)¥Ý¥ê¥ª¥¥·¥×¥í¥Ô¥ì¥ó(7)
¥¸¥á¥Á¥ë¥¨ー¥Æ¥ë¡¢¥Ý¥ê¥ª¥¥·¥¨¥Á¥ì¥ó(17)¥Ý¥ê¥ª¥¥·¥×¥í¥Ô¥ì¥ó(4)¥¸¥á¥Á¥ë¥¨ー¥Æ¥ë¡¢
2-¥á¥¿¥¯¥ê¥í¥¤¥ë¥ª¥¥·¥¨¥Á¥ë¥Û¥¹¥Û¥ê¥ë¥³¥ê¥ó¡¦¥á¥¿¥¯¥ê¥ë»À¥Ö¥Á¥ë¶¦½Å¹çÂÎ±Õ
¢¢È©¤¢¤ì¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°
I.Âç¿Í¤ÎÈ©¤Î¥Ë¥¥ÓÍ½ËÉ¤äÈ©¤¢¤ì¤òËÉ¤°
¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¥¸¥«¥ê¥¦¥àÇÛ¹ç
¡ÊÌôÍÑÈ©¤¢¤ìËÉ»ßÍ¸úÀ®Ê¬¡Ë
II.´¥ÁçÂÐ±þ
¥Þ¥è¥é¥Ê¥¨¥¥¹¡¢¥Î¥Ð¥é¥¨¥¥¹¡¢¥Æ¥ó¥Á¥ã¥¨¥¥¹¡¢
Ç»¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë ÇÛ¹ç
¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¡ö¡¢ÌýÊ¬¥Õ¥êー
¡ö¥¨¥¿¥Îー¥ëÌµÅº²Ã
¡ã»²¹Í»ñÎÁ¡ä
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Ò²ð
INDIGO¡§¿åÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
IG¡§@indg0
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡¡～¡¡INDIGO»á¤è¤ê¡¡～
¿å¤È¸÷¡Ê³°ÁõÈ¢¡Ë¡¢¿å¤ÈÈ©¡Ê¥Ü¥È¥ëËÜÂÎ¡Ë¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¿å¤ÏÃÏµå¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤Î¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢
¸÷¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤òÆ°¤«¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¸»¤Ç¤¹¡£
³°ÁõÈ¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼ÂºÝ¤Î¸÷¤Î¶þÀÞ¤òÃê¾ÝÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸÷¤Î¶þÀÞ¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤¤¸½¾Ý¤È¡¢¿å¤¬¸÷¤ò»¶Íð¤µ¤»¡¢¤½¤Î¿¼Éô¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤¬¿å¤ÈºÇ½é¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¶þÀÞ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸½¾Ý¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥È¥ëËÜÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¿å¤ÈÈ©¤ÎÀÜ¿¨¡¿Í»¹ç¡¢¿å¤¬È©¤ËÍ¿¤¨¤ë±ÉÍÜ¤ÈÊÝ¸î¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÈ©¤Ë¤Ï·ò¹¯Åª¤ÊÈù¾®·ì´É¤Î½Û´Ä¤òÉ½¤¹¥Ô¥ó¥¯¤ò¡¢¿å¤Ë¤Ï½ã¿è¤µ¤È¿å¤¬È©¤Ë¤ì¤¿¤È¤¤Î°ÂÅÈ´¶¤òÉ½¤¹ÎÐ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑÀ
¡ü¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¿´ÃÏÎÉ¤¤´¶¿¨¤Î²½¾Ñ¿å¤¬È©¡Ê³ÑÁØ¡Ë¤Ë¤°¤ó¤°¤óµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿»Æ©
¡ü¤Ê¤¸¤ó¤À¸å¤Ï¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¿¼¤¤¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê
»ÈÍÑÊýË¡
¡ü Àö´é¸å¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤Þ¤¿¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¡¢500±ß¹Å²ßÂç¤è¤ê¤ä¤äÂç¤¤á¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¡ÊÌó2mL¡Ë¤È¤ê¡¢´éÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ü ¥¯¥êー¥à¤ÎÁ°¤Ê¤É¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤É¤Î½ç½ø¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥×¥µ¡¡PRÃ´Åö¡¡(ipsa-pr@ipsa.co.jp)
¢©107-0052¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä7-1-16
TEL:03-3405-2432(PRÄ¾ÄÌ)
URL: https://www.ipsa.co.jp/