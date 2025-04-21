¥°¥é¥¹¥Ò¥å¥Ã¥Æ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢Vintage Collection ¥Ö¥ëー¥«¥éー¥Õ¥§¥¢¤ò¥Ö¥Æ¥Ã¥¯ ¶äºÂ¤Ë¤Æ³«ºÅ
¥°¥é¥¹¥Ò¥å¥Ã¥Æ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¤Vintage Collection(https://www.glashuette-original.com/ja/%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b8/)¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤È¡¡1970Ç¯Âå¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÎ¾»þÂå¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê²ò¼á¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¡¦¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥åー¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤Ç¤¹¡£
Vintage Collection Blue Color
¤³¤ÎÅÙ¥°¥é¥¹¥Ò¥å¥Ã¥Æ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ö¥Æ¥Ã¥¯¶äºÂ¤Ë¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÆü¾ï¥·ー¥ó¤òºÌ¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¥ëー¥«¥éー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£4·î21Æü(·î)¤«¤é5·î11Æü¡ÊÆü)¤Þ¤Ç¤ÎVitage Collection¥Ö¥ëー¥«¥éー¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¶äºÂ¤Ç»þ·×¤ò¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥®¥Õ¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥ì¥¤¥·¥ãー¥Ö¥ëー(https://www.glashuette-original.com/ja/watches/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b8-%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3-1-39-52-14-02-04/)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥ë¥×¥¹»³¡¹¤òÅ»¤¦Ê·°Ïµ¤¤äÉ¹¤ò¥¤¥áー¥¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥ëー(https://www.glashuette-original.com/ja/watches/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b8-%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/%e3%82%bb%e3%83%96%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%bb%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%8e%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%83%bb%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88-2/)
¡¡¡¡¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¿¼¤ß¤ò±é½Ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¬¥ë¥Ð¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥ëー(https://www.glashuette-original.com/ja/watches/%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b8-%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%82%ba-1-39-52-06-02-04/)
¡¡¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥ê¥ó¥°Æâ¤Î¥¢¥é¥Ó¥Ã¥¯¿ô»ú¤È¥Þ¥Ã¥Á
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥Æ¥Ã¥¯¶äºÂ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥é¥¹¥Ò¥å¥Ã¥Æ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ö¥Æ¥Ã¥¯¶äºÂ
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-9-18
¥Ë¥³¥é¥¹¡¦G ¡¦¥Ï¥¤¥¨¥Ã¥¯ ¥»¥ó¥¿ー4F
GlashutteOriginal.Boutique.Ginza@jp.swatchgroup.com
Tel: 03-6254-7266