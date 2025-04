新入生を美しい海岸で迎えたい！地元の小中学生の歓迎遠足を前に清掃活動を実施

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人NEXTながさきごみゼロプロジェクトは、team長崎シー・クリーン、野母崎小中一貫青潮学園PTAと共に、海岸の清掃活動「ビーチクリーン大作戦 in 田の子海岸」を開催しました。今月中旬に実施される、地元の小中学校の新入生歓迎遠足を前に行ったもので、美しい海岸で新入生を迎えるべく、地元の市民団体や地域住民らが参加しました。このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策事業「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催したものです。

イベント概要

・開催概要 「ビーチクリーン大作戦 in 田の子海岸」

・日程 2025年4月12日(土)9時30分~11時00分

・開催場所 田の子海岸(長崎市野母町)

・参加人数 約80名

・共催 team長崎シー・クリーン、野母崎小中一貫青潮学園PTA

・後援 釣道楽・長崎フィッシングクラブ、長崎大学ボランティアサークル ながさき海援隊

長崎市野母崎地区の海岸で清掃活動を実施

野母崎小中一貫青潮学園(長崎市野母町)で行われる新入生の歓迎遠足を前に、周辺の海岸をきれいにすることが、今回の清掃活動の目的です。企画に賛同した地元の市民団体や、地域住民など約80人が参加し、ペットボトルや船の浮きなどの海洋ごみを丹念に拾いました。

参加者の声

清掃活動に参加した海上自衛隊員は、「遠洋の方を航行していても、海洋ごみをよく目にする。洋上で拾うのは難しいので、海岸に流れ着いたものを少しでも拾って、(ごみを)減らしていければ。」と話していました。

<団体概要>

団体名称:一般社団法人NEXTながさきごみゼロプロジェクト

活動内容 :「海洋ごみ問題」について認知を広め、県民ひとりひとりの身近な問題として捉えてもらうことを目指すプロジェクト。自治体やNPO法人・地元企業、学校などと連携した企画を実施し、「海ごみ撲滅」と次の世代にキレイな長崎の海を引き継ぐための啓蒙を県全体の関心事となるよう広めていくことを目的とする。

CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/