º£½Õ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÄ»¼è¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡×¤Ê¤É¡¢ ¥µ¥ó¥É¡¦¥¢¥íー¥é¥µ¥ó¥É¤È°ì½ï¤ËÄ»¼è¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½ä¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥³ー¥¹¡Ö¡Ø¥Ý¥±¥â¥óGO¡ÙÄ»¼è¥µ¥ó¥É½ä¥ëー¥È¡×¿·¥ëー¥ÈÃÂÀ¸

鳥取県

鳥取県は、スマートフォン向け位置情報ゲーム『ポケモン GO』に追加された鳥取県公式ルートを利用し、とっとりふるさと大使である「サンド」「アローラサンド」と何度も出会え、楽しく県内を巡ることができる周遊キャンペーン「鳥取サンド巡ルート サンドと一緒に鳥取を散策しよう」を、昨年度スタートしました。2年目となる本年、新たに5ルート追加するなどさらにパワーアップし、2025年4月18日(金)よりスタートしています。

4月20日(日)には、鳥取県出身であり、YouTubeで公開されているポケモンウェブアニメシリーズ最新作「ヤミカラスと真夜中のぼうけん」の主人公「ヒロ」役を務める、声優の田中苑希(たなか そのか)さんをお迎えし、「鳥取サンド巡ルート2025楽しみ大使」委嘱式を行いました。アローラサンドが雪山をすみかとするポケモンであることから今年度からの新ルートとなった雪を頂く鳥取県の名峰大山の雄大な景色も眺めることができるとっとり花回廊で行われた任命式では、実際に巡ルートを体験いただいたほか、改めて地元の魅力を体感しアピールいただきました。

▼サンド×鳥取県

2018年12月、鳥取県の魅力を広く国内外にPRする「とっとりふるさと大使」に、サンドとアローラサンドが任命されました。県内の観光地を回ったり、イベントに出演したり、PR活動を行っています。 サンドは砂地を好むポケモンで、日本三大砂丘である鳥取砂丘を有する鳥取県にぴったりのポケモンということで選ばれました。

(C)Pokemon. (C)Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C)2024 Niantic, Inc. (C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

「鳥取サンド巡ルート2025」概要

キャンペーン期間中に『ポケモンGO』内の鳥取県公式ルートを歩くと、ポケモン「サンド」、「アローラサンド」に出会いやすくなるほか、応募いただいた方には、特典として抽選によりサンドオリジナルグッズなどをプレゼントいたします。

1.実施期間

2025年4月18日(金)~2026年1月31日(土)

2.キャンペーンへの参加方法

1.『ポケモン GO』アプリをダウンロード(ダウンロード https://www.pokemongo.jp/)

2.鳥取県公式ルートをプレイ

各鳥取県公式ルートのスタート地点付近で鳥取県公式ルートを選択し、プレイしてください。

3.ルートクリアの証明画像を保存

ルートを初めて達成した際に表示される「ルートバッジ」や、トレーナープロフィールにあるクリアした「ルートバッジのリスト」に表示される「鳥取県公式ルート」の画面を、スクリーンショット機能を使い保存してください。

4.公式サイトから応募

応募フォームに必要情報を入力のうえ、ルートクリアの証明画像を添付してください。

3.キャンペーンサイトURL

https://sand-tottoriroutes.jp/

4. プレゼント内容

1. サンド賞【抽選 で5サイズ各3名様】

※県東部・中部・西部地区のうち2つの地区でルートをクリアすると応募可能

サンドのオリジナルパーカー(L、M、S、150、130)

2. アローラサンド賞

※1ルートをクリアすると応募可能

・オリジナルトートバック【抽選で20名様】

・サンドのオリジナルBOX【抽選で10名様】

「鳥取サンド巡ルート楽しみ大使」委嘱式の様子

YouTubeで公開されているポケモンウェブアニメシリーズ最新作「ヤミカラスと真夜中のぼうけん」の主人公「ヒロ」役を務める鳥取県出身の注目の声優、田中苑希さんをお招きし、「鳥取サンド巡ルート2025楽しみ大使」に任命させていただきました。委嘱式では平井知事から委嘱状とタスキが手渡されました。田中さんからは「ポケモンを捕まえるという憧れを叶えてくれる『ポケモンGO』と、鳥取県の豊かで美しい自然とのコラボレーションはとても心躍るもの。大使としてどちらの魅力も伝えられるよう精一杯頑張りたい」とコメント。さらに、「絶対、絶対に忘れられない冒険をしようよ!」と、ヒロのセリフでキャンペーンスタートの掛け声を披露いただき、平井知事と一緒に鳥取県公式ルートのひとつ「花回廊を外から見てみようルート」も体験いただきました。ルートのなかでは、ポケモンをゲットするたびに田中さんにサンドコラボグッズが贈呈されました。平井県知事も「鳥取の名所を巡りながら商品もゲットしてください。田中苑希さんにも我々の大使になっていただきましたので、みんなで一緒に楽しみ“たいし”(=大使)。」とコメントしました。

鳥取県公式ルートご紹介

公式ルートは、鳥取県東部に6ヵ所、中部に5ヵ所・西部4ヵ所の全15種類をご用意。ルートを巡りながら、ゆっくり歩くからこそ見える鳥取県の魅力を体感いただけます。本年度追加された5つのルートをご紹介します。

《東部エリア》

1. 湖山池の自然と絶景を巡るルート

2. 女神の開湯伝説が残る岩井温泉ルート

3. サンドづくしの鳥取駅周辺ルート

岩井温泉

《中部エリア》

1. アートに出会う鳥取県立美術館ルート

鳥取県立美術館

《西部エリア》

1. 花回廊を外から見てみようルート

とっとり花回廊