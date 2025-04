ニコニコ超会議2025 いよいよ今週末開催！開催直前の「サンエックスブース」の内容を一挙ご紹介！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、以下 サンエックス)は、2025年4月26日(土)・27日(日)に幕張メッセにて開催されるサブカルチャーの祭典『ニコニコ超会議2025』に参加し、ブースを出展します。

今週末に開催を控えた本日は、サンエックスブースでの実施内容をすべてまとめてお知らせします。この2日間だけのスペシャルステージや、オリジナルグッズの先行販売を含む物販ブースなど盛りだくさんのコンテンツを用意しています。

≪ニコニコ超会議2025 サンエックスブース タイムテーブル公開≫

●ステージの開始時間・終了時間は記載のスケジュールから変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●撮影・録画・録音はステージにより禁止の場合があります。発見した場合、スタッフからお声がけさせていただきます。

●あらかじめ観覧場所の確保は、ご遠慮ください。開始前にステージにお集まりくださるようお願いいたします。

●観覧エリアにイスのご用意はございません。立ち見で観覧ください。また、イスなどを持ち込み、座りこむ行為はご遠慮ください。

●サンエックス観覧エリア内での鳴り物(笛、クラッカー、楽器等)のご使用は固く禁止いたします。

●スタッフの指示に従っていただけない場合、観覧をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

各ステージは両日YouTubeの「San-X Channel」で生配信を予定しております!

▼1日目の配信はこちら

https://youtube.com/live/kFvp34qT74Y?feature=share

▼2日目の配信はこちら

https://youtube.com/live/xNeFwLx0LBM?feature=share

※ステージの時間・内容・登場キャラクター・ゲストは変更になる場合がございます。

サンエックス ユニットふぇすたステージは、ニコニコ生放送で生配信を予定しております!

▼1日目の配信はこちら

https://live.nicovideo.jp/watch/lv347362170

▼2日目の配信はこちら

https://live.nicovideo.jp/watch/lv347362193

≪ニコニコ超会議2025 サンエックスブース スペシャル企画≫

■サンエックス初!サンエックスキャラクターのベストユニットを決める“ファン参加型企画”「サンエックス ユニットふぇすた」

サンエックス ユニットふぇすたステージ(26日・27日開催)

~超史上初!ニコニコ超会議2025 超特別企画☆~

サンエックスとして初めて、キャラクター同士の垣根を超えサンエックスキャラクターのベストユニットを決めるファン参加型企画「サンエックス ユニットふぇすた」を開催中。

1次予選が終了し、上位5組が決定!現在受付中の最終投票にて、「ベストユニット賞」が決まります。

「ニコニコ超会議2025」1日目の4月26日(土)に、上位2組を発表、2日目の4月27日(日)に「ベストユニット賞」を発表。さらに、「ニコニコ超会議2025」では、上位2組に選ばれたキャラクターユニットが超スペシャルゲストの「山之内すず」さんと共に登場します!

☆「サンエックス ユニットふぇすた」特設サイトはこちら☆

https://www.san-x.co.jp/unitfesta/(https://www.san-x.co.jp/unitfesta/)

・1次予選応募受付期間:2025年4月4日(金)~2025年4月17日(木)

※1次予選は終了しました

・最終投票受付期間 :2025年4月21日(月)~2025年4月25日(金)

スペシャルゲスト「山之内すず」さんプロフィール

2019年AbemaTVの恋愛リアリティーショー「白雪とオオカミくんには騙されない(ハート)」の出演をきっかけに芸能界デビュー。SNS総フォロワー数は100万人を超え、現在ではTVCM、地上波テレビ番組、更に映像作品など様々な分野で活動の幅を広げている。

≪その他ステージ出演者紹介≫

ゲスト:足太ぺんたさん、あっとほぉーむカフェ神綺杏菜さん、にぃらいさん

※登場キャラクター・ゲストは変更となる可能性がございます。

内田敦子さん(サンエックス ユニットふぇすたステージ/超初出しキャラクターステージ MC)

埼玉県出身。中央大学文学部英米文学科卒業、現在は武蔵野美術大学通信教育課程に在学中。書道五段の腕前を持つ。

東日本放送アナウンサーを経てフリーに転向後、「Oha!4 NEWS LIVE」「日テレNEWS24」「BSイレブン競馬中継」などに出演。

埼玉県出身。中央大学文学部英米文学科卒業、現在は武蔵野美術大学通信教育課程に在学中。書道五段の腕前を持つ。

東日本放送アナウンサーを経てフリーに転向後、「Oha!4 NEWS LIVE」「日テレNEWS24」「BSイレブン競馬中継」などに出演。

情報・報道からエンタメまで幅広く活躍中。ゲームおよび漫画に関連する各種配信番組にも多数出演。

≪各ステージゲスト出演・キャラクター・内容詳細≫ ※すべて26日、27日両日開催

■サンエックスキャラクター紹介ステージ

超史上初!サンエックスのかわいいキャラクターたちの魅力をたっぷりお届け♪

今回、でこ(ねこのひたいはうす)が初お披露目!

出演者:足太ぺんた

登場キャラクター:次の日ケロリ・靴下にゃんこ・かものはしかも。・シャッポ(センチメンタルサーカス)・くまうさ・ぽかんとたん・でこ(ねこのひたいはうす)・コロニャ

■リラックマステージ

超史上初!コリラックマの楽曲をスペシャルコラボ♪リラックマアニメに関する最新情報もお届け!

出演者:26日(土)あっとほぉーむカフェ(くもり、わん、ちろる、みぽるん、みゅん)

27日(日)あっとほぉーむカフェ(hitomi、Chimu、ちあきゃん、ななせ、みづきん)

登場キャラクター:リラックマ・コリラックマ・キイロイトリ・チャイロイコグマ

■サンエックス ユニットふぇすたステージ

超史上初!ニコニコ超会議2025 超特別企画☆

サンエックスキャラクターの最高の組み合わせが決定!!超スペシャルゲストも登場!!

出演者:山之内すず

登場キャラクター:当日のお楽しみ

■超初出しキャラクターステージ

超史上初!ニコニコ超会議2025で初公開となる新キャラクターを、サンエックスのキャラクターであり広報を務めるコロニャがご紹介!

出演者:26日(土) 諏訪道彦(VTR出演)、27日(日) 加藤陽一(VTR出演)

登場キャラクター:コロニャ

■すみっコぐらしステージ

超史上初!あじふらいのしっぽがステージに初登場!最新映画の情報もお届け!

出演者:にぃらい

登場キャラクター:しろくま・ぺんぎん?・とんかつ・ねこ・とかげ・えびふらいのしっぽ・あじふらいのしっぽ・えびてんのしっぽ

■チキップダンサーズステージ

超史上初!!唐揚げダンスで揚げ揚げ~♪あの史上最速のハリネズミが遊びにくる!?一緒にステージを盛り揚げる!

出演者:26日(土)あっとほぉーむカフェ(くもり、わん、ちろる、みぽるん、みゅん)

27日(日)あっとほぉーむカフェ(hitomi、Chimu、ちあきゃん、ななせ、みづきん)

登場キャラクター:ほねチキン・スキップガエル先生

■いしよわちゃん&ちあちあラムズ

超史上初!三日坊主で意志が弱いそこのアナタ!!ちあちあしちゃうよ☆

出演者:神綺杏菜

登場キャラクター:いしよわちゃん・らむぅ・うりゅふ・コロニャ

≪物販ブース≫

ニコニコ超会議2025オリジナルデザインのグッズである「アクリルスタンドキーホルダー」と「アクリルスタンドキーホルダー」は会場で先行発売!その他豊富なラインナップでご用意しています!

▲カプセルくじも販売♪

※現金・クレジットカード・QR決済でお支払い可能。

≪ノベルティ≫

物販ブースでのお渡し

⚫︎サンエックスキャラクターズショッパー

当日物販ブースでグッズ1点以上ご購入の方に各日先着でお渡し。

ステージ周辺でのお渡し

●サンエックスキャラクターズうちわ

●新キャラクター あつめてカード(全10種)

配布については当日ブースでご確認ください。

※いずれもなくなり次第終了となります。

「ニコニコ超会議2025」会場内でしか買えない、リラックマ・すみっコぐらしのどら焼きが登場します。どら焼きの表面にはニコニコ超会議2025のイラストが可愛くプリントされた限定デザインとなっています。

リラックマはカスタード味、すみっコぐらしはいちごあん味のどら焼きでおやつにもお土産にもピッタリ。数量限定での販売です。

※どら焼きは、サンエックスブース外での販売となります。

商品名:リラックマ 超どら焼き(カスタード味) ・ すみっコぐらし超どら焼き(いちごあん味)

発売元:どら焼き専門店 YURINAN -ゆうりんあん-

販売場所:超どら焼き YURINAN -ゆうりんあん- inニコニコ超会議2025

価格:各500円(税込)

種類:2種類

【どら焼きのお問い合わせ】

AppBank株式会社

info@yurinan.net

https://yurinan.net/

受付時間:平日AM10時-PM17時

<『ニコニコ超会議2025』開催概要>

【日時】2025/4/26(土) 10:00~18:00(最終入場17:30)

2025/4/27(日) 10:00~17:00(最終入場16:30)

【主催】 ニコニコ超会議実行委員会

【会場】 幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール・イベントホール

【ニコニコ超会議 公式サイト】https://chokaigi.jp/

【X(旧Twitter)公式アカウント】https://twitter.com/chokaigi_PR

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式HP:https://www.san-x.co.jp/

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.