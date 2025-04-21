速報JAPAN株式会社

速報JAPAN株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：賀詞）が展開するデータ通信サービスブランド「DeSiM」は、2025年4月21日（月）より日頃のご愛顧への感謝を込めて、ゴールデンウィーク期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。



【キャンペーン期間】


期間：2025年4月21日（月）～ 4月30日（水）



【キャンペーン内容】


１.DeSIM全品7%OFFクーポン配布

DeSiM公式LINE内のメニュー「すぐにeSIMを購入」からご利用いただける割引クーポンを配布中！ 【クーポンコード】：AllPRODUCTS7OFF


２.出国前eSIMテストサービス30%OFF

渡航前に通信環境をテストできる人気サービスが、今だけ30%OFFに！


【クーポンコード】：TestService30OFF


３.英語系インフルエンサーによる「無料オンライン英会話セミナー」

旅行や出張先で使えるフレーズをシチュエーション別に紹介。 初心者でも安心して参加できる内容で、短時間で実践的な英語が学べます！


【セミナー開催日程】

- 4月24日（木）20:00～20:30
- 4月27日（日）14:00～14:30
- 5月1日（木）20:00～20:30

【参加方法】

https://desimtech.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpPKYOFsYMLqRZdZTC9WEH0d


無料オンライン英会話セミナーはこちらから



【お問い合わせ先】

DeSiM 公式LINEアカウント：@desim


この機会に、DeSiMのサービスを体験し、便利なデータ通信環境を手に入れてください！


【会社情報】

会社名：速報JAPAN株式会社


代表者：賀詞


事業内容：データ通信サービス事業、中華圏メディア業務、グローバルEC業務、Web3業務


代表サイト：https://sokuhou.co/


DeSiM公式サイト：https://jp.shop.desim.tech/


Eメール：info@sokuhou.co


公式SNSTwitter：https://twitter.com/DeSiM_JP


Instagram：https://www.instagram.com/desim_jp/