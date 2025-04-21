DeSiM、GW限定キャンペーン開催！eSIM割引＆無料英会話セミナーで海外渡航を応援
速報JAPAN株式会社
１.DeSIM全品7%OFFクーポン配布
２.出国前eSIMテストサービス30%OFF
３.英語系インフルエンサーによる「無料オンライン英会話セミナー」
- 4月27日（日）14:00～14:30
- 5月1日（木）20:00～20:30
【参加方法】
【お問い合わせ先】
【会社情報】
速報JAPAN株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：賀詞）が展開するデータ通信サービスブランド「DeSiM」は、2025年4月21日（月）より日頃のご愛顧への感謝を込めて、ゴールデンウィーク期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。
【キャンペーン期間】
期間：2025年4月21日（月）～ 4月30日（水）
【キャンペーン内容】
１.DeSIM全品7%OFFクーポン配布
DeSiM公式LINE内のメニュー「すぐにeSIMを購入」からご利用いただける割引クーポンを配布中！ 【クーポンコード】：AllPRODUCTS7OFF
２.出国前eSIMテストサービス30%OFF
渡航前に通信環境をテストできる人気サービスが、今だけ30%OFFに！
【クーポンコード】：TestService30OFF
３.英語系インフルエンサーによる「無料オンライン英会話セミナー」
旅行や出張先で使えるフレーズをシチュエーション別に紹介。 初心者でも安心して参加できる内容で、短時間で実践的な英語が学べます！
【セミナー開催日程】- 4月24日（木）20:00～20:30
- 4月27日（日）14:00～14:30
- 5月1日（木）20:00～20:30
【参加方法】
https://desimtech.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpPKYOFsYMLqRZdZTC9WEH0d
無料オンライン英会話セミナーはこちらから
【お問い合わせ先】
DeSiM 公式LINEアカウント：@desim
この機会に、DeSiMのサービスを体験し、便利なデータ通信環境を手に入れてください！
【会社情報】
会社名：速報JAPAN株式会社
代表者：賀詞
事業内容：データ通信サービス事業、中華圏メディア業務、グローバルEC業務、Web3業務
代表サイト：https://sokuhou.co/
DeSiM公式サイト：https://jp.shop.desim.tech/
Eメール：info@sokuhou.co
公式SNSTwitter：https://twitter.com/DeSiM_JP
Instagram：https://www.instagram.com/desim_jp/