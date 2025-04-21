横須賀：「BBQテラス 横須賀モアーズシティ」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！
LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場
https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve
★ 団体限定<平日>手ぶらバラエティプラン
１人前大人５名様以上での平日ご予約限定！
大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！
５１００円（税込）→ 特別価格４５００円（税込）
＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞
▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎
https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve
＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。
＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。
＊予告なく終了する場合があります。
https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve
飲み放題
平日は４時間、土日祝は３時間、たっぷり飲めてこの安心価格！
○ソフトドリンク飲み放題400円（税込）
○アルコール飲み放題1600円（税込）
施設概要
〒238-0007神奈川県横須賀市若松町２丁目３０-９階(https://maps.app.goo.gl/m7NLy7sMcopZtvvu5)
横須賀モアーズシティ9階(https://maps.app.goo.gl/m7NLy7sMcopZtvvu5)
○アクセス：京急「横須賀中央駅」西口下車
○収容人数：最大160名
○営業期間：2025年4月19日（土）～10月23日（火）
営業時間
○平日
1部12:30～16:30
2部17:30～21:30
○土日祝
1部11:00～14:00
2部15:00～18:00
3部19:00～22:00
休業日
施設の休館日に準じます。
前日17時までに予約がない場合、休業となることがございます。
https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve
基本利用料金
○平日：大人1,600円 / 小学生800円 / 幼児無料
○土日祝：大人1,800円 / 小学生900円 / 幼児無料
＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります
「BBQ テラス 横須賀モアーズシティ」の魅力
１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要
2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる
3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供
4．駅近の好立地！ 屋上で開放的なBBQ体験
5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能
BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう
この春
横須賀の大人気BBQスポットで
気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？
https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve
予約／詳細／お問い合わせ
○店舗公式サイト：https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve
○電話番号：050-1720-7180 ※ご利用は事前予約制です
#BBQ DAYS 総合HP
https://bbqdays.jp/
＃BBQ DAYS 横須賀モアーズシティ Instagram
https://www.instagram.com/digiq_yokosuka/
#BBQ DAYS 公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA
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