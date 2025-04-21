横須賀：「BBQテラス 横須賀モアーズシティ」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！

LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場

★ 団体限定<平日>手ぶらバラエティプラン

https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve

１人前大人５名様以上での平日ご予約限定！

大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！

５１００円（税込）→ 特別価格４５００円（税込）

＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞

▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎

https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve

＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。

＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。

＊予告なく終了する場合があります。

飲み放題

https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve

平日は４時間、土日祝は３時間、たっぷり飲めてこの安心価格！

○ソフトドリンク飲み放題400円（税込）

○アルコール飲み放題1600円（税込）

施設概要

〒238-0007神奈川県横須賀市若松町２丁目３０-９階(https://maps.app.goo.gl/m7NLy7sMcopZtvvu5)

横須賀モアーズシティ9階(https://maps.app.goo.gl/m7NLy7sMcopZtvvu5)

○アクセス：京急「横須賀中央駅」西口下車

○収容人数：最大160名

○営業期間：2025年4月19日（土）～10月23日（火）

営業時間

○平日

1部12:30～16:30

2部17:30～21:30



○土日祝

1部11:00～14:00

2部15:00～18:00

3部19:00～22:00



休業日

施設の休館日に準じます。

前日17時までに予約がない場合、休業となることがございます。

https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve

基本利用料金

○平日：大人1,600円 / 小学生800円 / 幼児無料

○土日祝：大人1,800円 / 小学生900円 / 幼児無料

＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります

「BBQ テラス 横須賀モアーズシティ」の魅力

１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要

2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる

3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供

4．駅近の好立地！ 屋上で開放的なBBQ体験

5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能

BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう

この春

横須賀の大人気BBQスポットで

気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？

https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve

予約／詳細／お問い合わせ

○店舗公式サイト：https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve

○電話番号：050-1720-7180 ※ご利用は事前予約制です

#BBQ DAYS 総合HP

https://bbqdays.jp/

＃BBQ DAYS 横須賀モアーズシティ Instagram

https://www.instagram.com/digiq_yokosuka/

#BBQ DAYS 公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA

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