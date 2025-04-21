横須賀：「BBQテラス 横須賀モアーズシティ」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！

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LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場





https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve

★ 団体限定<平日>手ぶらバラエティプラン


１人前大人５名様以上での平日ご予約限定！



大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！


５１００円（税込）→　特別価格４５００円（税込）



＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞



▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎
https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve



＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。
小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。


＊予告なく終了する場合があります。






https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve

飲み放題


平日は４時間、土日祝は３時間、たっぷり飲めてこの安心価格！


○ソフトドリンク飲み放題400円（税込）


○アルコール飲み放題1600円（税込）



施設概要


〒238-0007神奈川県横須賀市若松町２丁目３０-９階(https://maps.app.goo.gl/m7NLy7sMcopZtvvu5)


横須賀モアーズシティ9階(https://maps.app.goo.gl/m7NLy7sMcopZtvvu5)



○アクセス：京急「横須賀中央駅」西口下車


○収容人数：最大160名


○営業期間：2025年4月19日（土）～10月23日（火）



営業時間


○平日
1部12:30～16:30
2部17:30～21:30

○土日祝
1部11:00～14:00
2部15:00～18:00
3部19:00～22:00

休業日
施設の休館日に準じます。
前日17時までに予約がない場合、休業となることがございます。



https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve



基本利用料金


○平日：大人1,600円 / 小学生800円 / 幼児無料


○土日祝：大人1,800円 / 小学生900円 / 幼児無料


＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります



「BBQ テラス 横須賀モアーズシティ」の魅力


１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要


2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる


3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供


4．駅近の好立地！ 屋上で開放的なBBQ体験


5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能



BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう




この春


横須賀の大人気BBQスポットで


気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？



https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve



予約／詳細／お問い合わせ


○店舗公式サイト：https://www.tablecheck.com/shops/digiq-terrace-yokosuka/reserve


○電話番号：050-1720-7180 ※ご利用は事前予約制です




#BBQ DAYS 総合HP


https://bbqdays.jp/



＃BBQ DAYS 横須賀モアーズシティ Instagram


https://www.instagram.com/digiq_yokosuka/



#BBQ DAYS 公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA




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