【5/6開催】POLA『COSMOLOGY』×コスモ女子 ─ 宇宙と地球の豊かな未来を目指す挑戦 ─ 宇宙コスメ開発秘話イベント
株式会社Kanatta
日本初JAXA採用！※宇宙コスメ開発秘話 ～宇宙と地球の豊かな未来を目指すPOLAの挑戦～
・開催日時
・参加チケット
・ゲスト
2024年中途入社。ブランドクリエイティブ部にて商品企画に従事。
※日本初JAXA採用：化粧品（顔用）として、JAXA（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）の 「第2回宇宙生活と地上生活に共通する課題を解決する生活用品アイデア募集」で、初めて選定。
日本初JAXA採用！※宇宙コスメ開発秘話 ～宇宙と地球の豊かな未来を目指すPOLAの挑戦～
【チケット情報】
下記URLよりお申込みください。
https://peatix.com/event/4385714(https://peatix.com/event/4385714?utm_source=pr)
【イベント情報】
・開催日時
2025年5月6日（火）14:00～15:00
・参加チケット
一般：3,000円
コスモ女子サポート会員：3,000円
コスモ女子会員（通常・学生・親子・男性）：無料
・場所
東京会場とZoomによるハイブリッド開催
・ゲスト
株式会社ポーラ
ブランドクリエイティブ部 濱田 真央
2024年中途入社。ブランドクリエイティブ部にて商品企画に従事。
肌分析から最適なアイテムを提案するAPEXやコスモロジーを担当。
主催
コスモ女子
ご興味のある方は、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。
公式LINE(https://line.me/R/ti/p/%2540943ymvyq)
コスモ女子の活動や詳細はHPをご覧ください。
公式HP(https://cosmos-girl.com/)