大道芸博2025 ～NAGOYA stage～ GW４連休・開催決定!!︎ @名古屋・オアシス21公演

昨年、東京・中野(5月・9月アンコール公演)で開催された、大好評の大道芸イベント「大道芸博2024~TOKYO stage~」が数多のご要望に応え、2025年5月3日~6日のGWの4連休、愛知県・名古屋市 オアシス21にて『 大道芸博2025 ~NAGOYA stage~ 』と題し公演の開催を決定した。

大都市での新たな公園利用の提案と、入場無料(一部有料公演有り)で誰もが楽しめる超大型の大道芸イベント、2025年は名古屋開催からスタートする!

名古屋開催では、数々の大道芸タイトルを総なめ!!︎ “ King of 大道芸 ” と称される名古屋在住の Mr.↓YU↑(ミスターユー)がNAGOYA stageスペシャルアンバサダーに就任決定。

また前回に引き続き、ジャグリング世界大会ディアボロ部門優勝の生方洋佑(ウブカタヨウスケ)、世界的なストリートマジシャンの大会で数々の優勝経験を持つ紙磨呂(カミマロ)がオフィシャルアンバサダーに就任!さらに大道芸人ジーニー、健山がオフィシャルアドバイザーとして就任。

そして特別ゲストとして、台湾パフォーマンス界からエンタメフレアバーテリングの第一人者ジョナス、ジョージほか海外からも参加。

日本のみならず世界で活躍する大道芸人を中心に東海地域最大級のパフォーマー80名以上が集結する!入場無料で朝から夜まで楽しめる大道芸一大イベントとして注目を集めている。

※特別公演Nightステージ(有料)のゲスト情報ほか詳細は次回、特集プレスリリースにて

・開催概要

名称

大道芸博2025 ~NAGOYA stage~

入場料

無料 ※一部有料ステージ有り

日時

5月3日・4日・5日・6日 ※4連休

・FREEステージ(入場・観覧自由)

11:00~18:30 ※予定

・特別公演Nightステージ(有料)

19:00~20:30 ※予定

会場

名古屋 オアシス21 銀河の広場/緑の大地

(愛知県名古屋市東区東桜1-11-1)

主催

大道芸博開催組織委員会

後援

愛知県 名古屋市 公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー JUS全国学生連合

協力

オアシス21 EventBanking

東海クリエイト T.Y.プロモーション

企画制作・運営管理

イベント・バンキング運営組織委員会

制作協力

イトーノリヒサOFFICE

エグゼクティブプロデューサー

シマダシュンタ

スペシャルプロデューサー

詩笛立季

製作総指揮・プロデューサー

イトーノリヒサ

Mr.↓YU↑🎖スペシャルアンバサダーMr.↓YU↑(ミスターユー)

天満天神街道祭 『2011~2016度 優勝』

第1回 開国下田大道芸コンテスト 『優勝』

第2回 リトルワールド大道芸コンテスト 『優勝』

芸王グランプリ関東地区、北関東地区 『優勝』

ふくやま大道芸コンテスト 『グランプリ』

ほか多数受賞

🎖オフィシャルアンバサダー生方洋佑(ウブカタヨウスケ)

第68回世界 IJAジャグリング世界選手権エクストリームジャグリング・ディアボロ部門 優勝

第68回世界 IJAジャグリング世界選手権個人総合 準優勝

2020年 東京オリンピック閉会イベントオープニング 出演

米国ジャグリング専門誌「ejuggle」掲載

ほか多数

生方洋佑

紙磨呂🎖オフィシャルアンバサダー紙磨呂(カミマロ)

2015年 International competition of street magicians" in St.Wendel/Germany 優勝

2016年 International Streetlife Festival. Bamberg zaubert/Germany 観客投票一位で優勝

2022 年イタリア Masters of Magic ストリートマジック世界大会にて優勝

ほか多数

🎖オフィシャルアドバイザー大道芸人ジーニー

六芸神グランプリ 優勝

芸王グランプリ 準優勝

ふくやま大道芸ポイントベストパフォーマー

ほか多数受賞

大道芸人ジーニー

健山🎖オフィシャルアドバイザー健山(ケンザン)

国内随一と称えられるキャラクター系コメディバランスパフォーマンスショー!

大道芸博では初開催より出演、他の追随を許さない笑いにあふれる大道芸はいまや大道芸博では欠かせない存在として、

Nightステージ2025名古屋公演・最終日大トリを飾る!ともかく必見!!︎

🏅台湾🇹🇼召喚ゲストFlair Bartender Jonas(ジョナス)

台湾パフォーマンス界においてエンタメフレアバーテリングの第一人者!

台湾名:梁嘉仁(リアン・ジャーレン)は圧倒的な視覚芸術へと昇華させた大型ボトルを活用した独創的パフォーマンスを確立。

マジックやジャグリング、ライティング演出を融合させ、ボトル投げ上げや回転、液体の流れまでもがドラマティックでストーリー性に

満ちたものへと変貌する。フレアバーテリングの新たな可能性を追求し続け観客にかつてない没入型体験を提供する!!︎

桃園ストリートアートフェスティバル 優勝2回

台北ストリートパフォーマー大会 チャンピオン

※台北ストリートアートスター 認定

ジョナス

ジョージ🏅台湾🇹🇼召喚ゲストGeorge(ジョージ)

ディアボロ歴は20年。過去10年間、10カ国以上をツアーし、世界中の観客にショーを披露。

「Happiness of Diabolo」がテーマ!

台湾の伝統的なディアボロ芸術を、独創的でエネルギッシュな技、印象的なビジュアル、そしてノンストップのインタラクションで再解釈!

最初のハイスローから息を呑むトリプルディアボロのフィナーレまで、テンポよく展開、ユーモアに溢れ、エネルギーに満ちたスペクタル感あふれるショーには定評がある。

・特別公演~Nightステージ 入場チケットはこちら

特別公演~Nightステージ

出典:大道芸博開催組織委員会画像解説:上段左から 健山・紙磨呂・Mr.↓YU↑・生方洋佑・大道芸人ジーニー・🇹🇼ジョナス下段左から Paul・マルザ・ナニコレ?劇団・KENSHIRO・ROCKS・エンジョイJoy【前売・入場チケット/詳細は…】 https://daidogeihaku2025.peatix.com

入場料:前売チケット2,000円 (当日券2,500円)

○チケット購入特典:ステージ終了後、ゲストと面会・撮影会・サイン会



※お席利用は自由・席数限定・先着順

●5月3日(土) 19:00~20:30

【出演順】1.Paul 2.紙磨呂 3.Mr.↓YU↑ 4.KENSHIRO 5.生方洋佑 ※予定

● 5月4日(日) 19:00~20:30

【出演順】1.ナニコレ?劇団 2.紙磨呂 3.KENSHIRO 4.エンジョイJoy 5.Mr.↓YU↑ ※予定

● 5月5日(月・祝) 19:00~20:30

【出演順】1.台湾🇹🇼召喚ゲスト/ジョナス 2.紙磨呂 3.ナニコレ?劇団 4.マルザ 5.大道芸人ジーニー 6.生方洋佑 ※予定

● 5月6日(火・振休) 19:00~20:30

【出演順】1.ROCKS 2.大道芸人ジーニー 3.Mr.↓YU↑ 4.台湾🇹🇼召喚ゲスト/ジョナス 5.生方洋佑 6.健山 ※予定



ご注意:

※保護者同伴3歳児以下入場無料 (お席利用の場合は膝上にて)

※カメラ (携帯電話含む) 持ち込みの際は脚立‧カメラスタンド‧自撮り棒などは持込‧使用禁止

※FREEステージ11:00~18:30は入場・観覧無料

・アクセス

出典:オアシス21

【オアシス21】

住所

愛知県名古屋市東区東桜1-11-1

電車・バスでお越しの場合

地下鉄名城線・桜通線「栄」駅東改札口出てすぐ(直結)

名鉄瀬戸線「栄町」駅改札口出てすぐ(直結)

栄 バスターミナル【10路線】オアシス21/緑の大地すぐ

・お問い合わせ

・公式サイト

→ https://www.eventbanking.com/daidogeihaku2024

・公式X Twitter

→ https://x.com/daidogeihaku

(@daidougeihaku)

大道芸博へのご出演・ご出展・ご質問等はこちら

→ https://www.eventbanking.com/contact(https://www.eventbanking.com/contact)