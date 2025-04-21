「2025 Call of the Abyss Vlll ワールド決勝トーナメント」のグループ戦を突破、中国　杭州で開催される「トーナメント戦 」に出場決定！

株式会社REJECT

この度、プロeスポーツチーム「REJECT」を運営する株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也、以下REJECT）の第五人格部門が、日本予選を勝ち抜き、中国で開催される賞金総額約4,000,000元の世界大会「2025 Call of the Abyss Vlll 決勝トーナメント戦」（以下、COA8）に出場いたします。

「Call of the Abyss」は、各地域のオンライン予選を勝ち抜いたチームが世界一をかけて戦う、年に一度の最大規模の大会です。今年からは「グローバルBAN」ルールが導入され、キャラ理解・戦術力ともに、より高度な対応が求められる環境となりました。

そんな中、グループBという昨年王者、一昨年王者のいる激戦のグループへと振り分けられましたが、見事（順位）で突破し、トーナメント本戦に駒を進めました！

昨年の「Call of the Abyss VII」では世界2位という悔しい結果に終わりましたが、今年こそは優勝を目指し、邁進してまいります。

【第五人格部門 ロスター】

ハンター

■AKa（ @TMW75641137(https://x.com/TMW75641137) ）

■shota（ @shota3_game(https://x.com/shota3_game) ）

サバイバー

■Soba（ @kona_0603(https://x.com/kona_0603) ）

■City（ @cityy_V(https://x.com/cityy_V) ）

■Raolie（ @raori_(https://x.com/raori_) ）

■monoP （ @M_kuma07(https://x.com/M_kuma07) ）

■KiRye（ @KiRye8(https://x.com/KiRye8) ）

コーチ

■hhu（ @hhubiribiri(https://x.com/hhubiribiri) ）

【大会情報】

■大会名：Call of the Abyss Vlll

■開催日：2025年5月1日（木）～5月4日（日）

■会場：中国杭州电竞中心

■参加組数：12組

【トーナメント戦試合予定日】

5月1日（木） 13:00~

vs WBG

【配信リンク】

Youtube：https://www.youtube.com/@identityvjp

【関連SNSリンク】

■REJECT第五人格部門 公式X（ @REJECT_IDV(https://x.com/REJECT_IDV) ）

■IdentityＶ 第五人格eスポーツ事務所 公式X：（ @IdentityVChamp(https://x.com/IdentityVChamp) ）

【REJECTについて】

REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。

世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在8タイトルの部門を保有。

累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。

『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て2024年悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。

また、『Apex Legends』部門はALGS2024にて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。

【株式会社REJECT 概要】

■会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

■代表者：代表取締役 甲山翔也

■設立：2018年12月

■本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階

■事業内容：eスポーツ関連事業

■ウェブサイト：https://REJECT.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社REJECT

メールアドレス：contact@REJECT.co.jp

採用ページ：https://REJECT.co.jp/recruit/