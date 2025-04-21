印西市：北総花の丘公園Aゾーン「BBQ DAYS」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！
LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ）
○店舗HP：https://bbqdays-hokusou.com/
★ 団体限定手ぶらバラエティプラン
大人３0名様以上でのご予約限定！
大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！
4900円（税込）→ 特別価格４５００円（税込）
＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞
▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-hokuso/reserve
＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。
＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。
＊予告なく終了する場合があります。
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-hokuso/reserve
施設概要
○営業期間：2025年4月5日～10月5日
○収容人数：最大160名
○アクセス：〒270-1341 千葉県印西市原山１丁目１２－１Aゾーン
北総線「千葉ニュータウン中央駅」南口より徒歩10分
＊２０２４年まで営業されていたBBQ会場とは場所が異なりますのでご注意ください
営業時間
○土日祝
1部10:00～13:00
2部14:00～17:00
○4/5からGW5/6までは平日も同じ時間で営業
以降、団体(目安40名様以上)の平日利用は応相談
050-1724-2838
基本利用料金
○大人 1,600円
○小学生 800円
○幼児 無料
＊終日利用は割引きあり（HPをご確認ください）
＊飲み放題は、別途料金がかかります
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https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-hokuso/reserve
食材セット
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-hokuso/reserve
「BBQ DAYS 北総花の丘公園」の魅力
１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要
2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる
3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供
4．開放的な空間！ 公園の自然を眺めながらBBQ
5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能
BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう
○店舗HP：https://bbqdays-hokusou.com/
この春
印西市の BBQスポットで
気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？
○店舗HP：https://bbqdays-hokusou.com/
予約／詳細／お問い合わせ
○店舗HP：https://bbqdays-hokusou.com/
○電話番号：050-1724-2838 ※ご利用は事前予約制です
#BBQ DAYS 総合HP
https://bbqdays.jp/
＃BBQ DAYS 北総花の丘公園 Instagram
https://www.instagram.com/bbqdays_hokuso/
#BBQ DAYS 公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA
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