印西市：北総花の丘公園Aゾーン「BBQ DAYS」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！

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LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ）




○店舗HP：https://bbqdays-hokusou.com/


★ 団体限定手ぶらバラエティプラン


大人３0名様以上でのご予約限定！



大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！


4900円（税込）→　特別価格４５００円（税込）



＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞




▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-hokuso/reserve



＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。
＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。


＊予告なく終了する場合があります。





https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-hokuso/reserve


施設概要


○営業期間：2025年4月5日～10月5日


○収容人数：最大160名


○アクセス：〒270-1341 千葉県印西市原山１丁目１２－１Aゾーン
北総線「千葉ニュータウン中央駅」南口より徒歩10分


＊２０２４年まで営業されていたBBQ会場とは場所が異なりますのでご注意ください




営業時間


○土日祝
1部10:00～13:00
2部14:00～17:00


○4/5からGW5/6までは平日も同じ時間で営業


以降、団体(目安40名様以上)の平日利用は応相談


050-1724-2838


基本利用料金


○大人　1,600円


○小学生　800円


○幼児　無料


＊終日利用は割引きあり（HPをご確認ください）


＊飲み放題は、別途料金がかかります


▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-hokuso/reserve



食材セット



https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-hokuso/reserve


「BBQ DAYS 北総花の丘公園」の魅力


１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要


2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる


3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供


4．開放的な空間！ 公園の自然を眺めながらBBQ


5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能



BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう


○店舗HP：https://bbqdays-hokusou.com/



この春


印西市の BBQスポットで


気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？





○店舗HP：https://bbqdays-hokusou.com/



予約／詳細／お問い合わせ


○店舗HP：https://bbqdays-hokusou.com/


○電話番号：050-1724-2838 ※ご利用は事前予約制です




#BBQ DAYS 総合HP


https://bbqdays.jp/



＃BBQ DAYS 北総花の丘公園 Instagram


https://www.instagram.com/bbqdays_hokuso/



#BBQ DAYS 公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA





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