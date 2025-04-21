¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µÆÃÓÅí»Ò¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥é¥¤¥Ö¡ÖMOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary FINAL¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò6·î28Æü(ÅÚ)¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½éÊüÁ÷¡¦7·î15Æü(²Ð)¤ËÇÛ¿®·èÄê¡ª
1984Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµÆÃÓÅí»Ò¡£2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¡¢¤½¤·¤Æ41Ç¯ÌÜ¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ë¡¢¡ÖMOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary FINAL¡×¤ò³ô¼°²ñ¼ÒWOWOW¥×¥é¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ÎÍØ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½éÊüÁ÷¡ª¡¢Prime Video¤Î¡Ö¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW ¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®·èÄê¡ª
4·î20Æü¡¢21Æü¤Î2Days¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿1985Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖMOMOKO in ADVANCED DOMESTIC TOUR BUDOKAN¡×¤â¤ªÆÏ¤±¡ª
¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ãÊüÁ÷¾ðÊó¡ä ²ÎÍØ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary FINAL
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00～
¡ã´ØÏ¢ÈÖÁÈ¡ä
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§MOMOKO in ADVANCED DOMESTIC TOUR BUDOKAN
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00～
¡ãÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä
https://www.kayopops.jp/feature/momoko_kikuchi_40th/
¡ãÇÛ¿®¾ðÊó¡ä ¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW ¥×¥é¥¹
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary FINAL
¢£ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ã´ØÏ¢ÈÖÁÈ¡ä
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§MOMOKO in ADVANCED DOMESTIC TOUR BUDOKAN
¢£ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ã¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW ¥×¥é¥¹¡ä
https://amzn.to/3Ak6txb
¡ã²ÎÍØ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤Ï¡ä
CSÊüÁ÷¡Ö²ÎÍØ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÌ¾¶Ê¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÊüÁ÷¤¹¤ë²»³ÚÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¥¹¥«¥Ñー¡ª¡¢J:COM¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢Á´¹ñ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.kayopops.jp/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ëhttps://x.com/kayopops_tw
¸ø¼°Youtube¡¡https://www.youtube.com/@KAYOPOPSch/videos
¸ø¼°Instagram¡¡https://x.gd/e7ang
¸ø¼°Facebook¡¡https://www.facebook.com/KayoPops
¡ã¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW ¥×¥é¥¹¤È¤Ï¡ä
¡Ö¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW ¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤¬¡¢Prime Video¾å¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£°ìÅÙ¤Ï´Ñ¤Æ¤ª¤¤¿¤¤·æºî¥ß¥¹¥Æ¥êー¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢²û¤«¤·¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¤«¤é²»³Ú¥³¥ó¥µー¥È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎËÜ³Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬·î³Û490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿½é²ó14Æü´ÖÌµÎÁ¡Ë¤Ç¸«ÊüÂê¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´»ëÄ°▶https://amzn.to/3Ak6txb
¸ø¼°YouTube▶https://www.youtube.com/@cinefilwowowplus
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë▶https://twitter.com/cinefilwow_plus