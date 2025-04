藤川千愛TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 4」エンディングテーマを続投

日本コロムビア株式会社

シンガーソングライターの藤川千愛が、7月よりスタートするアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 4」エンディングテーマを担当することが発表された。

TVアニメ『盾の勇者の成り上がり』はアネコユサギによる小説(MFブックス『盾の勇者の成り上がり』KADOKAWA刊)が原作で、2019年のTVアニメ放送を皮切りに、2022年に「Season 2」、2023年に「Season 3」が放送され、2025年7月よりSeason 4の放送が決定している。

エンディングテーマとなったのは藤川千愛の新曲『永遠に一回の』で、1期から3期に続き今回も本作品のために楽曲を書き下ろした。尚、楽曲のリリース等に関する情報は後日アナウンスされる。

藤川は”LIVE TOUR 2025「すみません、愛とか拾ってないですか?」”を開催中で、5月24日に中国・香港、5月31日に中国・上海でのワンマン公演を行う。10月にはドイツのマンハイムで開催されるヨーロッパ最大規模のアニメコンベンション「AnimagiC 2025」への出演も発表されており、海外での活動も精力的に行っている。5月4日にはアコースティックでの演奏とトークを中心とした配信限定ライブ「ゴールデンウィークもゆるっと♪」を行うほか、6月8日には国内ワンマンライブ” FUJIKAWA CHIAI BIRTHDAY LIVE 2025 at HULIC HALL TOKYO”の開催も決定している。

【タイアップ情報 : TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 4」 】

2025年7月 放送スタート

エンディングテーマ: 藤川千愛『永遠に一回の』

http://shieldhero-anime.jp/

【ライブ/イベント出演情報】

<配信限定ライブ>

◎5/4(日) 藤川千愛 配信限定ライブ『ゴールデンウィークもゆるっと♪』

~CHIAI FUJIKAWA Online Acoustic Live 『Easy Vibes for Golden Week』~

チケット: https://fujikawachiai.zaiko.io/e/chiai-livegw

<ワンマンライブ>

◎5/24(土)藤川千愛 LIVE TOUR 2025 香港公演 『すみません、愛とか拾ってないですか?』

会場: 中国・香港 PORTAL

チケット: https://edproduction.kktix.cc/events/chiaifujikawa-livetour-hk-2025

<ワンマンライブ>

◎5/31(土)藤川千愛 LIVE TOUR 2025 上海公演 『すみません、愛とか拾ってないですか?』

会場: 中国・上海 バンダイナムコ上海文化センター 未来劇場

チケット: https://www.showstart.com/event/254132

<ワンマンライブ>

◎6/8(日)FUJIKAWA CHIAI BIRTHDAY LIVE 2025 at HULIC HALL TOKYO

会場: 東京・有楽町 ヒューリックホール東京

チケット: https://l-tike.com/fujikawachiai/

<イベント出演>

◎6/15(日)盾フェス ~盾の勇者の盛り上がり The LIVE of the Shield Hero~

会場: 東京 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール

チケット: https://w.pia.jp/t/shieldherofes/

<イベント出演>

◎8/1(金)~ 8/3(日)

AnimagiC 2025

会場:Rosengarten Mannheim(ドイツ・マンハイム)

https://animagic.de/

【プロフィール】

藤川千愛 Fujikawa Chiai

1995年6月6日生まれ 岡山県井原市出身

日常の鬱憤や葛藤から恋心までを独自のユニークな視点で歌い、YouTubeの総再生は6,000万回を超える令和デビューのシンガー。

2018年11月に開催されたアコースティックライブにてデビュー。2019年5月に1stアルバム『ライカ』をリリースすると、iTunesアルバムランキング2位、オリコンデイリーチャート1位、Billboard週間チャート7位に輝き、以降最新アルバム『内の臓が愚痴をこぼすもので』を含む4枚のフルアルバム、2枚のミニアルバムをリリース。

ドラマ『科捜研の女』主題歌やアニメ『盾の勇者の成り上がり』『デジモンアドベンチャー:』『無能なナナ』『マイホームヒーロー』『聖剣学院の魔剣使い』主題歌、千鳥ノブが作詞した西日本豪雨災害への復興ソング『あの日あの時』など話題曲を多数担当する。また2020年には、BUCK-TICKトリビュートアルバムへ参加するなど、エンタメから国内音楽シーンの重鎮まで、さまざまな交わりの中で自身の「歌」を高めている。

【関連リンク】

オフィシャルサイト:https://fujikawachiai.com/

藤川千愛 X:https://x.com/fujikawachiai

藤川千愛 スタッフX:https://x.com/chiai_staff

藤川千愛 Instagram: https://www.instagram.com/fujikawa_chiai/

藤川千愛 TikTok: https://www.tiktok.com/@fujikawachiai.staff

藤川千愛 Facebook : https://www.facebook.com/FujikawaChiai.Official/

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@fujikawa_chiai