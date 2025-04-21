【経済産業省 後援決定】国内最大級の製薬業界カンファレンス「Ubie Pharma Summit 2025」

Ubie株式会社

Ubie株式会社（本社：東京都中央区、共同代表取締役：阿部吉倫・久保恒太）が実行委員長として参画している製薬企業向けカンファレンス「Ubie Pharma Summit 2025 」において、経済産業省による後援が決定しましたことをお知らせいたします。

本イベントはUbie Pharma Summit 2025 実行委員会（Ubie株式会社、株式会社ホットスケープ、株式会社AtoOne）が主催し、5月14日（水）、15日（木）の2日間に渡り開催いたします。

お申し込みはこちら :https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2025?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=ups202505

■「Ubie Pharma Summit」について

「Ubie Pharma Summit」は、製薬業界の方々1,000名以上が参加する、国内最大規模の製薬企業向けカンファレンスです。業界の中長期の課題や具体的な解決策に関する情報共有や意見交換を行う場として、業界のさらなる発展の一助となることを目指しています。第4回となる今回の「Ubie Pharma Summit」は、“Patient-Centric Impacts” ～ ”患者中心”で創るビジネス＆ソーシャルインパクト ～をテーマに据え、東京と大阪の2会場で開催します。

「Ubie Pharma Summit 2024」ダイジェスト動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4qQqFRIed7Y ]

■「Ubie Pharma Summit 2025」開催概要

名 称：Ubie Pharma Summit 2025

開催日：Day1 : 2025年5月14日(水) 13:30～18:00 + 懇親会

Day2 : 2025年5月15日(木) 10:30～18:00 + 懇親会

※多少前後の可能性あり

会 場：東京：虎ノ門ヒルズ フォーラム A・B会場

大阪：グランフロント大阪（ライブ配信）

参加費：無料

U R L：https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2025?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=ups202505(https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2025?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=ups202505)

主 催：Ubie Pharma Summit 2025 実行委員会

※ 本イベントはオフラインでの開催となります（オンライン配信等は現在予定しておりません）

※同時通訳がございます（English Onlyの方も参加可能な体験を作ります）

※抽選制ではありません（製薬企業様以外のご参加は、原則ご遠慮いただきます）

■お問い合わせ

Ubie Pharma Summit 2025 実行委員会

ubie-pharma-summit@dr-ubie.com

【Ubie株式会社について】

「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げ、医師とエンジニアが2017年5月に創業したヘルステックスタートアップです。AIをコア技術とし、症状から適切な医療へと案内する「ユビー」と、診療の質向上を支援する医療機関向けサービスパッケージ「ユビ―メディカルナビ」等を開発・提供。誰もが自分にあった医療にアクセスできる社会づくりを進めています。

所在地 ：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目8番4号 日本橋ライフサイエンスビルディング4 5F

設立 ：2017年5月

代表者 ：共同代表取締役 医師 阿部 吉倫・共同代表取締役 久保 恒太

URL ：https://ubie.life