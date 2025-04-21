シンガーソングライターNakamuraEmiレギュラー番組を担当している”FMヨコハマ” の開局40周年を記念したステーションジングルを制作
シンガーソングライターのNakamuraEmiが地元・神奈川で2025年12月20日に開局40周年を迎えるFMヨコハマのジングルを制作し、4月23日(水)の自身のレギュラー番組『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』（22:00-23:30）にて初オンエアされることが決定した。
ジングルはFMヨコハマの定番メロディをベースに昼に合うNoon ver.と夜に合うNight ver.の2種類が制作された。
今後FMヨコハマの様々なシーンでオンエアされる予定となっている。
5月17日(土)には海老名・ビナウォークにて昨年発売したアルバム「KICKS」の発売記念イベント（観覧フリー）を開催することも決定している。
また、9月6日(土)に地元・厚木市文化会館にて開催されるワンマンライブ【NakamuraEmi 10TH ANNIVERSARY LIVE in 厚木市文化会館 ～ ただいま & いらっしゃいませ ～】も開催されるので、こちらもぜひチェックしてほしい。
■レギュラーラジオ情報
FMヨコハマ『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』（毎週水曜日 22:00-23:30）
emi@fmyokohama.jp でメッセージお待ちしています！
■インストアライブ情報
2025.5.17(土)
『アルバム『KICKS』発売記念リリースイベント』
[会場]ビナウォーク5番館1階ビナステップ https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/access/
※雨天開催・荒天中止
[時間] START 13:00 [入場] フリー
＜ワンマンライブ情報＞
2025年9月6日(土)
【NakamuraEmi 10TH ANNIVERSARY LIVE in 厚木市文化会館 ～ ただいま & いらっしゃいませ ～】
[会場]厚木市文化会館 大ホール
[時間]OPEN 16:30 START 17:30
[金額]\7,700(税込)
[チケット]
・各プレイガイドにて先行販売中
イープラス
https://eplus.jp/nakamuraemi-0906/
チケットぴあ
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=D1160036
ローソンチケット
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=408535
※小学生以上はチケットが必要になります。
※未就学児のご入場は、同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧ください。
※未就学児でもお席が必要な場合は、同行の保護者の方とは別途1席分のチケットをご購入ください。
お問合わせ：SOGO TOKYO：03-3405-9999 (月～土 12:00～13:00/16:00-19:00※日曜・祝日を除く)
共催：（公財）厚木市文化振興財団
2025.01.20(mon) Release
厚木市シティプロモーションオフィシャルソング
Digital Single「MICHIKUSA」
＜「MICHIKUSA」ミュージックビデオ＞
https://youtu.be/a9uUEP8kxD4
<■厚木市PR動画「厚木で暮らそう」>
https://youtu.be/tCByTtZrpdQ
＜ライブ情報＞
2025.4.29(火・祝)
『下北JUNCTION 2025』
[会場] 下北沢 ADRIFT（東京都世田谷区北沢３丁目９－23）
[時間] 12:00-21:00
[出演]
●Indoor space
NakamuraEmi / トシユキ・ケン（KenKen × 柴田敏孝 × 松浦千昇） / Large House Satisfaction
MASSAN × BASHIRY + KO-ney/ 音の旅crew / Karma. / The Rolling Papers
いしだこーすけ(OA) / 沙-isa-(OA)
●Outdoor space
12:00-18:30 Free viewing
Down North ティッチャイJugBand / 余汐 / 入山ひとみ × 坂本貴啓 / 晴天の霹靂 / いしだこーすけ
2025.5.4(日)
『NakamuraEmi 突然ONEMAN 2025 in 仙台』
[会場] 誰も知らない劇場
https://www.edward.co.jp/theater/access/
[時間] OPEN 17:00 / START 17:30
2025.5.5(月・祝)
『INAKAFES CAMP 2025』
[会場] 岩手県 花巻市 鳥谷ヶ崎公園 特設会場
（有料エリア「PLAY AREA」／無料エリア「CRAFTBEER AREA」）
[時間] OPEN10:30 START11:00 （20:00終了予定）
2025.5.10(土)
『御在所トップフェスティバル』
[会場] 三重県 御在所山上公園（カモシカ広場付近）
[アクセス] ロープウエイの利用が可能ですが、混雑が予想されるため、時間に余裕を持ってお越しください。
[時間] 11:00～15:00 ※雨天決行（荒天の場合は中止の可能性あり）
[チケット] 入場無料 ※ ロープウエイご利用の場合は、別途ロープウェイ料金が必要です
[出演] スーパー登山部 / 清浦夏実 / NakamuraEmi / Ribet towns
2025.5.11(日)
『NakamuraEmi 突然ONEMAN 2025 in 伊那』
[会場] 伊那GRAMHOUSE
http://www.gramhouse.net/access/
[時間] OPEN 16:00 / START 16:30
[出演/編成] Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ
2025.5.17(土)
『アルバム『KICKS』発売記念リリースイベント』
[会場]ビナウォーク5番館1階ビナステップ
https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/access/
※雨天開催・荒天中止
[時間] START 13:00
[入場] フリー
2025.5.24(土)
『scenes』
[会場] 東京・大手町三井ホール
https://otemachi-hall.jp/access.html
[時間] OPEN 15:15 / START 16:00
[出演] 矢井田 瞳 / showmore / NakamuraEmi
2025.5.31(土)
『hoshioto'25』
[会場] 岡山県井原市青野町 葡萄浪漫館 特設ステージ
（岡山県井原市青野町３５３５-３）
[時間] OPEN 9:30／START 9:30／CLOSE 21:00（予定）
※キャンプは6月1日（日） 12:00 CLOSE
2025.6.7(土)
『雨宿りには音楽を2025』
[会場] 滋賀県大津市南小松1095-20 白汀苑内 特設会場
[時間] OPEN 10:00 START 11:00
[出演] 松倉如子×大前チズル、空気公団、アオイツキ(アオイヤマダと高村 月)、NakamuraEmi、三船雅也(ROTH BART BARON)、Hana Hope
2025.8.7(木)
『「No.8」Vol.3 ～Let's Go! Nakamuraカンパニーズ～』
[日程] 2025.8.7(木)
[会場] 渋谷 Spotify O-WEST
東京都渋谷区円山町2-3 2F
[時間] OPEN 18:00 / START 19:00
＜リリース情報＞
■Major 7th Album 「KICKS」
CD：2024年5月29日(水) Release COCP-42258 \3,500 (税込)
【CDジャケット】
〈収録楽曲〉
1.火をつけろ
2.梅田の夜
3.祭（feat. Mummy-D）
4.晴るく
5.白昼夢
6.雪模様（feat. さらさ ＆ 伊澤一葉）
7.一目惚れ
8.Hello Hello（feat. XinU）-NakamuraEmi & MASSAN×BASHIRY
9.究極の休日
10.一円なり
【「KICKS】アルバム配信リンク】
https://nakamuraemi.lnk.to/KICKS
LP：2024年7月3日(水) Release COJA-9509/10 \ 6,600 (税込)
【LPジャケット】
SIDE A
1.火をつけろ
2.梅田の夜
3.祭（feat. Mummy-D）
SIDE B
4.晴るく
5.白昼夢
6.雪模様（feat. さらさ ＆ 伊澤一葉）
SIDE C
7.一目惚れ
8.Hello Hello（feat. XinU）-NakamuraEmi & MASSAN×BASHIRY
SIDE D
9.究極の休日
10.一円なり
【「火をつけろ」ミュージックビデオ】
https://www.youtube.com/watch?v=mkndngtFArI
【「祭（feat. Mummy-D）」ミュージックビデオ】
https://www.youtube.com/watch?v=gh4Pa60sR20
【Information】
Official HP： http://www.office-augusta.com/nakamuraemi/
日本コロムビア特設HP： http://columbia.jp/nakamuraemi/
X： https://twitter.com/nakamura_emi
YouTube： https://www.youtube.com/@NakamuraEmi-official
Instagram： https://www.instagram.com/nou.emi/?hl=ja
Facebook： https://www.facebook.com/NakamuraEmi.1982
TikTok： https://www.tiktok.com/@nakamuraemi_official