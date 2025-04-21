シンガーソングライターNakamuraEmiレギュラー番組を担当している”FMヨコハマ” の開局40周年を記念したステーションジングルを制作

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日本コロムビア株式会社


シンガーソングライターのNakamuraEmiが地元・神奈川で2025年12月20日に開局40周年を迎えるFMヨコハマのジングルを制作し、4月23日(水)の自身のレギュラー番組『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』（22:00-23:30）にて初オンエアされることが決定した。


ジングルはFMヨコハマの定番メロディをベースに昼に合うNoon ver.と夜に合うNight ver.の2種類が制作された。


今後FMヨコハマの様々なシーンでオンエアされる予定となっている。



5月17日(土)には海老名・ビナウォークにて昨年発売したアルバム「KICKS」の発売記念イベント（観覧フリー）を開催することも決定している。


また、9月6日(土)に地元・厚木市文化会館にて開催されるワンマンライブ【NakamuraEmi 10TH ANNIVERSARY LIVE in 厚木市文化会館 ～ ただいま & いらっしゃいませ ～】も開催されるので、こちらもぜひチェックしてほしい。



■レギュラーラジオ情報


FMヨコハマ『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』（毎週水曜日 22:00-23:30）


emi@fmyokohama.jp でメッセージお待ちしています！



■インストアライブ情報


2025.5.17(土)


『アルバム『KICKS』発売記念リリースイベント』


[会場]ビナウォーク5番館1階ビナステップ　https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/access/


※雨天開催・荒天中止


[時間] START 13:00　[入場] フリー



＜ワンマンライブ情報＞


2025年9月6日(土)


【NakamuraEmi 10TH ANNIVERSARY LIVE in 厚木市文化会館 ～ ただいま & いらっしゃいませ ～】


[会場]厚木市文化会館 大ホール


[時間]OPEN 16:30 START 17:30


[金額]\7,700(税込)


[チケット]


・各プレイガイドにて先行販売中


イープラス


https://eplus.jp/nakamuraemi-0906/


チケットぴあ


https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=D1160036


ローソンチケット


https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=408535



※小学生以上はチケットが必要になります。


※未就学児のご入場は、同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧ください。


※未就学児でもお席が必要な場合は、同行の保護者の方とは別途1席分のチケットをご購入ください。


お問合わせ：SOGO TOKYO：03-3405-9999 (月～土 12:00～13:00/16:00-19:00※日曜・祝日を除く)


共催：（公財）厚木市文化振興財団



2025.01.20(mon) Release


厚木市シティプロモーションオフィシャルソング


Digital Single「MICHIKUSA」







＜「MICHIKUSA」ミュージックビデオ＞


https://youtu.be/a9uUEP8kxD4



<■厚木市PR動画「厚木で暮らそう」>


https://youtu.be/tCByTtZrpdQ



＜ライブ情報＞


2025.4.29(火・祝)


『下北JUNCTION 2025』


[会場] 下北沢 ADRIFT（東京都世田谷区北沢３丁目９－23）


[時間] 12:00-21:00


[出演]


●Indoor space


NakamuraEmi / トシユキ・ケン（KenKen × 柴田敏孝 × 松浦千昇） / Large House Satisfaction


MASSAN × BASHIRY + KO-ney/ 音の旅crew / Karma. / The Rolling Papers


いしだこーすけ(OA) / 沙-isa-(OA)


●Outdoor space


12:00-18:30 Free viewing


Down North ティッチャイJugBand / 余汐 / 入山ひとみ × 坂本貴啓 / 晴天の霹靂 / いしだこーすけ



2025.5.4(日)


『NakamuraEmi 突然ONEMAN 2025 in 仙台』


[会場]　誰も知らない劇場


https://www.edward.co.jp/theater/access/


[時間]　OPEN 17:00 / START 17:30



2025.5.5(月・祝)


『INAKAFES CAMP 2025』


[会場] 岩手県 花巻市 鳥谷ヶ崎公園 特設会場


（有料エリア「PLAY AREA」／無料エリア「CRAFTBEER AREA」）


[時間] OPEN10:30 START11:00 （20:00終了予定）



2025.5.10(土)


『御在所トップフェスティバル』


[会場] 三重県 御在所山上公園（カモシカ広場付近）


[アクセス] ロープウエイの利用が可能ですが、混雑が予想されるため、時間に余裕を持ってお越しください。


[時間] 11:00～15:00　※雨天決行（荒天の場合は中止の可能性あり）


[チケット] 入場無料　※ ロープウエイご利用の場合は、別途ロープウェイ料金が必要です


[出演] スーパー登山部 / 清浦夏実 / NakamuraEmi / Ribet towns



2025.5.11(日)


『NakamuraEmi 突然ONEMAN 2025 in 伊那』


[会場]　伊那GRAMHOUSE


http://www.gramhouse.net/access/


[時間]　OPEN 16:00 / START 16:30


[出演/編成]　Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ



2025.5.17(土)


『アルバム『KICKS』発売記念リリースイベント』


[会場]ビナウォーク5番館1階ビナステップ


https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/access/


※雨天開催・荒天中止


[時間] START 13:00


[入場] フリー



2025.5.24(土)


『scenes』


[会場]　 東京・大手町三井ホール


https://otemachi-hall.jp/access.html


[時間]　 OPEN 15:15 / START 16:00


[出演]　 矢井田 瞳 / showmore / NakamuraEmi



2025.5.31(土)


『hoshioto'25』


[会場] 岡山県井原市青野町　葡萄浪漫館　特設ステージ


（岡山県井原市青野町３５３５-３）


[時間] OPEN 9:30／START 9:30／CLOSE 21:00（予定）


※キャンプは6月1日（日）　12:00 CLOSE



2025.6.7(土)


『雨宿りには音楽を2025』


[会場] 滋賀県大津市南小松1095-20 白汀苑内 特設会場


[時間] OPEN 10:00 START 11:00


[出演] 松倉如子×大前チズル、空気公団、アオイツキ(アオイヤマダと高村 月)、NakamuraEmi、三船雅也(ROTH BART BARON)、Hana Hope



2025.8.7(木)


『「No.8」Vol.3 ～Let's Go! Nakamuraカンパニーズ～』


[日程] 2025.8.7(木)


[会場] 渋谷 Spotify O-WEST


東京都渋谷区円山町2-3 2F


[時間] OPEN 18:00 / START 19:00



＜リリース情報＞


■Major 7th Album 「KICKS」


CD：2024年5月29日(水) Release　COCP-42258　\3,500 (税込)


【CDジャケット】







〈収録楽曲〉


1.火をつけろ


2.梅田の夜


3.祭（feat. Mummy-D）


4.晴るく


5.白昼夢


6.雪模様（feat. さらさ ＆ 伊澤一葉）


7.一目惚れ


8.Hello Hello（feat. XinU）-NakamuraEmi & MASSAN×BASHIRY


9.究極の休日


10.一円なり



【「KICKS】アルバム配信リンク】


https://nakamuraemi.lnk.to/KICKS



LP：2024年7月3日(水) Release　COJA-9509/10　\ 6,600 (税込)


【LPジャケット】







SIDE A


1.火をつけろ


2.梅田の夜


3.祭（feat. Mummy-D）



SIDE B


4.晴るく


5.白昼夢


6.雪模様（feat. さらさ ＆ 伊澤一葉）



SIDE C


7.一目惚れ


8.Hello Hello（feat. XinU）-NakamuraEmi & MASSAN×BASHIRY



SIDE D


9.究極の休日


10.一円なり



【「火をつけろ」ミュージックビデオ】


https://www.youtube.com/watch?v=mkndngtFArI



【「祭（feat. Mummy-D）」ミュージックビデオ】


https://www.youtube.com/watch?v=gh4Pa60sR20



【Information】


Official HP： http://www.office-augusta.com/nakamuraemi/


日本コロムビア特設HP： http://columbia.jp/nakamuraemi/


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