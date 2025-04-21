¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¡Ö¥«¥é¥ª¥±´Û¡×¥æー¥¶ー¡ª¡Ú¥«¥é´ÛºÎÅÀ¥Ð¥È¥ë¡Û³«Ëë¡ª2025Ç¯4·î22Æü¤è¤ê¡Ö½Õ¤Î¿Ø2025¡×¡ÖGENERATIONS¥³¥é¥Ü´ë²è¡×2Âç²ñÆ±»þ³«ºÅ¡ª¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é6·î30Æü¡Ê·î
Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥«¥é¥ª¥±¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥«¥é¥ª¥±´Û¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒB&V¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¸þ»³4ÃúÌÜ1-1;N. WÎýÇÏ¥Ó¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÉôµ½Õ)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¤È¶¦Æ±¤Î¤â¤È¡¢¥«¥é¥ª¥±´ÛÁ´Å¹¤Ë¤Æ¥«¥é¥ª¥±DAM¤ÎÀºÌ©ºÎÅÀ¤Î¹ç·×ÆÀÅÀ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¡Ú¥«¥é´ÛºÎÅÀ¥Ð¥È¥ë¡Û¤ò2025Ç¯4·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡Ö¡Ú¥«¥é´ÛºÎÅÀ¥Ð¥È¥ë¡Û ½Õ¤Î¿Ø2025¡×¤ÈGENERATIONS¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¥«¥é¥ª¥±¥æー¥¶ー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢GENERATIONS¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◾¡Ú¥«¥é´ÛºÎÅÀ¥Ð¥È¥ë¡Û¤È¤Ï¡©
¥«¥é¥ª¥±DAM¤Î¡ÖÀºÌ©ºÎÅÀ¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿»²²ÃÈñÌµÎÁ¤ÎºÎÅÀ¥Ð¥È¥ë¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ë³Ú¶Ê¡ÊºÎÅÀÂÐ±þ¶Ê¡Ë¤ò²Î¤¦¤ÈÅÀ¿ô¤¬²Ã»»¤µ¤ì¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Û¤É¾å°ÌÆþ¾Þ¤òÁÀ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¥Ð¥È¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£³ÆÅ¹ÊÞ¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±´ÛÁí¹ç¾å°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ç·×ÅÀ¿ô¤¬ÌÜÉ¸¤ËÃ£¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¥¯ー¥Ý¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤¦¤Û¤É¤ªÆÀ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
◾¥«¥é´ÛºÎÅÀ¥Ð¥È¥ë ½Õ¤Î¿Ø2025
¢ã¼Â»Ü´ü´Ö¢ä2025Ç¯4·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é6·î30Æü¡Ê·î¡Ë
¢ã¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¢äÁ´¹ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±´Û
¢ãÂÐ±þµ¡¼ï¢äÁ´¤Æ¤ÎDAM¤ËÂÐ±þ
¢ã³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¢ä
¡¦350ÅÀ:¥«¥é¥ª¥±´Û³«¶È35¼þÇ¯¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¡¦3,500ÅÀ:¥Ïー¥Õ¥Ý¥Æ¥Á¥¯ー¥Ý¥ó
¡¦35,000ÅÀ:¼¼ÎÁ50%OFF¥¯ー¥Ý¥ó
°Ê¹ß50,000ÅÀÃ£À®¤´¤È¡ÄÁª¤Ù¤ë¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç·ô
A¾Þ:Anker Nebula Capsule 3...3Ì¾ÍÍ
B¾Þ:Vocal Mist Nebulizer ¥ô¥©ー¥«¥ë¥ß¥¹¥È ¥Í¥Ö¥é¥¤¥¶ー(ÀìÍÑ¥±ー¥¹¥»¥Ã¥È)¡Ä10Ì¾ÍÍ
¢ãÅ¹ÊÞÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥° ¾å°Ì¼Ô¾ÞÉÊ¢ä
1°Ì:QUO¥«ー¥ÉPay 10,000±ßÊ¬
2°Ì:QUO¥«ー¥ÉPay 5,000±ßÊ¬
3°Ì: QUO¥«ー¥ÉPay 3,000±ßÊ¬
¢ãÁ´¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥° ¾å°Ì¼Ô¾ÞÉÊ¢ä
1°Ì～3°Ì:¡Ö½Õ¤Î¿Ø¡×É½¾´½â
◾ GENERATIONS¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥é¥Ü´ë²è
¢ã¼Â»Ü´ü´Ö¢ä2025Ç¯4·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é6·î30Æü¡Ê·î¡Ë
¢ã¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¢äÁ´¹ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±´Û
¢ã³µÍ×¢ä
¡Ö¡Ú¥«¥é´ÛºÎÅÀ¥Ð¥È¥ë¡Û ½Õ¤Î¿Ø2025¡×´ü´ÖÃæ¤ËÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«¥é´ÛºÎÅÀ¥Ð¥È¥ë¡Û¤Ë»²²Ã¤·¡¢²ÝÂê¶Ê¤Î²Î¾§¹ç·×300ÅÀÃ£À®¤´¤È¤Ë±þÊç·ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢±þÊçÄº¤¤¤¿Ãæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ç·×20Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã²ÝÂê¶Ê¢ä
¡¦¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡×
¡¦¡ÖEvergreen¡×
¡¦¡ÖAGEHA¡×
¡¦¡ÖAGEHA(LIVE TOUR 2016¡ÖSPEED STAR¡×)¡×
¢ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¾ÞÉÊ¢ä
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¿¥ë¥Ý¥¹¥¿ー...10Ì¾ÍÍ
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹...10Ì¾ÍÍ
◾´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¥«¥é´ÛºÎÅÀ¥Ð¥È¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kkstb.com/
¥«¥é¥ª¥±´Û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://karaokekan.jp/