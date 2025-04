【日本橋高島屋】ゴールデンウィークは、日本橋で世界の酒紀行！世界40カ国以上のお酒を、名店の多彩なスタイルなどでお楽しみいただけるイベント『世界の酒まつり』を4月29日（火・祝）から初開催！

株式会社高島屋

世界の酒まつり

■2025年4月29日(火・祝)- 5月6日(火・休)

■日本橋高島屋S.C. 本館8階 催会場

■協力:地球の歩き方 「世界のお酒図鑑」

※各日10時30分~19時30分。イートインのラストオーダーは19時

※最終日(5月6日)は18時閉場。イートインのラストオーダーは17時

日本橋高島屋S.C.では、ゴールデンウィークの4月29日(火・祝)から5月6日(火・休)までの8日間、世界約45カ国のお酒がお楽しみいただけるイベント「世界の酒まつり」を初開催いたします。

日本での一人当たりのアルコール商品量は減少傾向にあるものの、女性の飲酒率は増加しており、また、自分が好きなお酒を探して気楽に楽しむ、ライト感覚な愛好者をターゲットとした酒販売店や酒場も増加しています。

「世界の酒まつり」では、様々な愛好者の方にお楽しみいただけるよう、人気のスタンドバーや名店など(のべ12店舗)に加え、密かなブームとなっている、鮨とテキーラのペアリングが楽しめる「鮨テキ」が味わえる鮨店(のべ4店舗)のイートインを展開したします。イートインでは、お酒を飲まない方に向け、ノンアルコールドリンクやジェラートなどもご用意いたします。その他会場では、ご自宅などでもお楽しみいただけるよう、ワイン・ウイスキー・焼酎・日本酒などの販売もいたします。

「世界の酒まつり」は、愛好者から初心者の方までお楽しみいただけるよう、世界のお酒の魅力をお伝えいたします。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/sekainosakematuri/

人気のスタンドバーや名店が集結!(イートイン)

≪ビール≫

クラフトビールの聖地と呼ばれるビアパブ

■麦酒倶楽部ポパイ (両国)

1985年、両国で開業。常時70種類以上のクラフトビールを樽で提供しているビアパブ。今回は、ビールを取り扱う専門のスタッフ『セラーマン』が20種類のサーバーからビールを提供します。

日本/ドイツ/ベルギー/アメリカ/スウェーデン/イギリス/デンマーク/エストニア/ハンガリー/ウクライナ

左) ●DAY ESCAPE special edition アメリカ ンウィートエール (14oz.)1,650円 (9oz.)1,100円 右) ●ペイストリースタウトとハーゲンダッツバニラアイスのアフォガード 1,100円



≪ワイン≫

東欧ワインの品揃えは日本最大級の専門店

■Daniel’s Wine Shop (本牧)

ルーマニアの自然派ワインを中心に、東欧ワインを扱うダニエル氏のワインショップ。自ら農園に出向くなど、納得したものだけを直接仕入。驚くような味わいを、ルーマニア料理と一緒にお楽しみいただけます。

ルーマニア/チェコ/ブルガリア

左) ●メタモルフォシスフェテアスカレガーラ (1杯) 550円 右) ●ヴィアマルキーズ類シラー(1杯)&サルサマーレ 2,200円

ナチュラルなワインや料理にこだわったNeo角打ち酒屋

■no.501 (外苑前)

五感をフルに使って楽しんでいただける、Neo角打ち酒屋。セレクトした世界のナチュラルワインや自社で育てた有機栽培の葡萄を使用したワインと、素材を生かした料理のマリアージュが味わえます。

日本/フランス/イタリア/カナダ/アメリカ/オーストリア/スペイン/オーストラリア

左) ●広島no.505ワイナリー各種グラスワイン(1杯)1,650円 右) ●シャングリラ(前菜盛合せ) 2,750円 広島no.505ワイナリーの青い軽トラ(1杯)1,650円



≪日本酒≫

築地直送の海鮮と全国の地酒が揃います

■居酒屋 ちぇけ (神田) ※4月29日(火・祝)~5月2日(金)の出店

全国から選りすぐった、常時600種類以上の日本酒を取りそろえた神田の居酒屋。会場ではおすすめの日本酒と新鮮な海鮮メニューをはじめ、スウィーツと日本酒のペアリングなどもご用意しています。

左) ●千瓢「千実」純米吟醸 (90ml) 1,100円 右) ●千瓢「千実」純米吟醸(90ml)&みりんレーズンアイス 1,650円

日本酒と創作料理のペアリングが楽しめます

■EUREKA!(西麻布) ※5月3日(土・祝)、4日(日・祝)の出店

日本酒ソムリエ・千葉麻里絵氏がオープンした、海外からも注目されている日本酒が主役の酒場。酒場では約30の蔵元から、常時300種類ほど思い入れのある日本酒を紹介。会場ではおすすめの日本酒と創作料理とのペアリングをお楽しみいただけます。

左) ●nondoどぶろく12% (1杯) 1,650円 右) ●ブルーチーズのハムカツ 1,100円

≪ウイスキー≫

多彩な世界のウイスキーを紹介します

■三陽物産 株式会社

自社輸入のスコッチウイスキーを中心に、世界各国で造られるこだわりのウイスキーをセレクト。

スコットランド/アイルランド共和国/フランス / 日本

●「スコットランド」ハイランドパーク12年(度数:40% 15ml)550円 ●「厚岸」シングルモルト シングルカスク高島屋バイヤーズセレクション (度数:58% 15ml) 1,650円 ※各日15杯限り、おひとり様1杯限り

≪ラム≫

クレオール文化を伝える西麻布のラム酒専門バー

■タフィア (西麻布)

西麻布の裏路地にある、日本ラム協会理事の多東千恵氏が手がける、ラム酒専門バー。会場では30カ国以上のラム酒を揃え、ラム酒を使ったカクテルなど現地の飲み方や、クレオール料理のおつまみを提供します。

左) ●モヒート(キューバのカクテル)(1杯) 1,650円 右) ●トロワ・リヴィエール・ブラン(ホワイトラム)(1杯)&クレオール料理前菜盛 2,750円

≪テキーラ&メスカル≫

プレミアムテキーラが揃うテキーラバー

■Gatito (大井町)

プレミアムテキーラや、クラフトメスカルが約450種類揃うアガベスピリッツ(原材料にアガベ=リュウゼツランを使った蒸留酒)専門店。鮨とプレミアムテキーラのペアリングイベント「鮨テキ」も日本各地で開催しています。

メキシコ/ペルー

左) ●ドンフリオ アネホ(15ml) 1,100円 右) ●氷無しテキーラハイボール(235ml)&シュウマイ2個 2,200円

≪パーリンカ≫

ハンガリーの蒸留酒・パーリンカの専門バー

■Bar Palinka (神楽坂)

神楽坂見番横丁の一角にたたずむ、ハンガリーの蒸留酒パーリンカを専門に扱うバー。ハンガリーの自然に育まれて丁寧に造られた、「飲む香水」とも称される華やかなフルーツのような芳香を放つ一杯がお楽しみいただけます。

左) ●シチェック イルシャイオリヴェール(白ブドウ)パーリンカ (15ml) 1,100円 右) ●神楽坂 五十鈴のカステラwith オリーブオイル 550円 ※数量限定

≪国産蒸留酒≫

こだわりの国産蒸留酒などをセレクトした酒屋/角打ち

■NOMURA SHOTEN (蔵前) ※5月5日(月・祝)、6日(火・休)の出店

国産のジンや焼酎、リキュールなどの洋酒、ボトルドカクテルをはじめ、バーテンダー・野村空人氏がセレクトする、高品質で希少な酒類を販売する酒屋/角打ちです。

左) ●オリエンタルリカー ティムール (15ml) 550円 右) ●豆板醤香るキャラメ ルナ ッツ(1人前) 550円

≪ノンアルコールカクテル≫

お酒を飲む人も飲まない人も楽しめるバー

■THE 5th by SUMADORI-BAR (渋谷)

素材の「香り・味・風味」を重ねて融合した、飲む人も飲まない人も五感で楽しめる、大人のカクテルを提供。0%のノンアルコールと3%のローアルコールをご用意しています。

●Velvet Harmony (100ml) 1,100円

≪ジェラート≫

カレー店の手がけるスパイスのジェラート

■Curry Spice Gelateria KALPASI (下北沢)

人気のカレー店〈カルパシ〉が、下北沢にオープンしたジェラート&カレー専門店。お酒を飲めない人にもお楽しみいただける、スパイスのジェラートと高島屋限定のお酒を使ったジェラートを提供します。※会場でのカレーの提供はございません。

●ジェラートは以下6種類からお好きな2種類をお選びいただきます。

「クローブワイン」「ウーシャンフェン(五香粉)紹興酒」「芋焼酎セロリシード」(以上3種は高島屋限定フレーバー)「マサラチャイ」「カルダモンマスカルポーネラッシー」「ブルーチーズローストクミンシード」 550円

※会場内イートインでのお会計は、チケット制(チケット1枚550円、会場入口で販売)となります。

鮨×テキーラのペアリングを楽しむ「鮨テキ」 (イートイン) ※予約制

テキーラバー<Gatito>が鮨に合わせて度数や温度を調整したプレミアムテキーラと、名店が握る鮨との新感覚ペアリングが会場でお楽しみいただけます。

伝統的な日本料理と江戸前の技術を受け継いだ名店

■鮨 一喜 (渋谷)

4月29日(火・祝)

日本料理店で10年以上経験を積んだ店主が、旬の食材を使った鮨をメインとしたコースやアラカルトを提供する名店

●テキーラペアリング鮨 5,500円 【鮨】ホウボウ、小肌、鮪、車海老 【テキーラ】カリロサ ロサブンランコ、 ルナ ズール(おちょこ各1杯)

伝統的な鮨×タイ料理の新しい食体験

■鮨 すがひさ (虎ノ門)

4月30日(水)・5月6日(火・休)

日本の食材をスパイスやハーブでタイ風にアレンジしたエスニックな味わいの鮨を提供。タイ料理経験を持つ大将が、試行錯誤を重ねてつくりあげた、枠にとらわれない洗練された味わいです。

●メキシカン鮨 5,500円 【鮨】クミン香る鮪、サルサ・サーディン、トムヤムトマト海老、中トロワカモレ【テキーラ】フォルタレサ ブランコ、トレスジェネレーション熱燗(おちょこ各1杯)

元プロボクサーだった店主が挑む、鮨の美学

■すし さとる (恵比寿)

5月1日(木)~3日(土・祝)

名門京料理店で修業したのち、〈麻布十番 秦野よしき〉で研鑚を積んだ荒木悟氏が独立。伝統ある鮨文化に独自の美学を見出し、至高の食材と向き合って生まれる味わいがお楽しみいただけます。

●テキーラペアリング鮨 5,500円 【鮨】 おいでナス、車海老、中トロ、あんこのにぎり 【テキーラ】 ドン・フリオ ブランコ熱燗、パトロンレポサド熱燗 (おちょこ各1杯)

店主自らも漁に出て食材を追求する人気店

■鮨 やすみつ (四谷)

5月4日(日・祝)・5日(月・祝)

予約が殺到する名店が鮨テキのために考えたメニューで登場。店主自ら漁に出るなど、食材にこだわっています。

●テキーラペアリング鮨 5,500円 【鮨】 赤身、小肌、墨烏賊、雲丹 【テキーラ】フォルタレサ ブランコ、ドン・フリオ レポサド熱燗 (おちょこ各1杯)

【鮨テキご予約方法】

- 1回あたり40分の時間制、先着ご予約制となります。- ご予約人数は各回4名様から8名様までとなります。- 4月29日(火・祝)10時30分から会場入口にて全ての日時のご予約を承ります。- おひとり様5,500円の代金を頂きご予約券をお渡しします。- おひとり様2名様分までのご予約とさせていただきます。

【鮨テキご予約時間帯】

11時~11時40分/11時45分~12時25分/12時30分~13時10分/13時15分~13時55分

15時~15時40分/15時45分~16時25分/16時30分~17時10分/17時15分~17時55分

18時~18時40分

※最終日5月6日(火・休)は16時30分~17時10分まで

おうちでカンパイ派におすすめの世界の美酒(物販)

「世界の酒まつり」会場では、イートインのほかにも、各国のワインやウイスキー、テキーラなどを販売。ニューヨークで醸造したSAKEや話題の焼酎も登場します。

左) ●[ラ・シレーナ] 2012アートバス レッド (赤・750ml) 25,300円 中) ●[レ・カーヴ・ド・タイユヴァン東京] コレクション・タイユヴァン シャンパーニュ・ブリュット(泡白・750ml) 13,200円 右) ●[ハイランドパーク] 18年 シングルカスク For MMWM2023#4093 (700ml) 59,400円

左) ●[若潮酒造] GLOW EP08-The sun also rises on you- (芋焼酎25度・900ml) 1,760円 〈60本限り〉 右) ●[ブルックリンクラ]左から オクシデンタル(リキュール・750ml)、グランドプレーリー(清酒・750ml) 、キャッツキル(清酒・750ml) 各5,258円

ウイスキー抽選販売

会期中、会場内のお申込み用紙にて希少なウイスキーの抽選販売にご応募いただけます。

【抽選販売商品】

- [イチローズモルト] ヘビ リーピーテッド シガーラベル 2025 (700ml) 26,400円- [厚岸] シングルモルト シングルカスク 高島屋バイヤーズセレクション (700ml) 49,500円- [サントリー] 響21年 (700ml) 60,500円

【お申込み期間】

・4月29日(火・祝)~5月6日(火・休) ※世界の酒まつり営業時間内

会期中、会場にてお申込みいただけます。ご応募はご来場のご本人様、お一人様、1回限りとなります。

※複数枚のご応募の場合、すべて無効とさせていただきます。

※20歳未満の方はご応募いただけません。

※抽選はブランドごとに行い、各ブランド1点ずつご応募いただけます。抽選のうえ、当選された方に

後日おはがきにてお知らせいたします。

※販売期間は5月30日(金)~6月8日(日)となります。

※ 価格は消費税を含む総額にて記載しております。 ※写真はイメージです。

<お問合せ先> 日本橋高島屋 TEL:03-3211-4111(代表)