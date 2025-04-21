Acalie電動モビリティの特定原付「COSWHEEL MIRAI T Lite」2025年Newモデルが2025年4月22日（火）12時より先行予約開始

株式会社Acalie

次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)は、特定小型原動機付自転車（以下：特定原付）COSWHEEL MIRAI T Lite Newモデルを2025年4月22日（火）12時より先行予約開始します。今回Newモデル発売記念として先行予約特価の一般販売価格151,800円（税込）12,000円off 139,800円（税込）で予約受付します。

※お届け時期は5月下旬から6月上旬頃を予定。

2025年Newモデル発売の背景

【URL】https://coswheel.jp/mirait.html

COSWHEEL MIRAI T Liteは、2023年7月1日改正道路交通法施行（特定原付区分新設）と同時にいち早く登場し「実用的な移動手段の電動キックボード」として人気を集め、累計販売台数は4,000台以上を突破しております。特定原付区分新設から、16歳以上免許不要な電動キックボードは利用者も増え普及しつつありますが、「新しい未来の移動手段」として従来の乗り物と代わるにはまだ課題があります。より多くの方にCOSWHEEL MIRAI T Liteの便利さや楽しさを知ってもらうため、500Wモーター出力の最適化とより洗練されたデザインへ仕様変更、また昨今の物価高への購入サポートの想いもあり、一般販売価格176,000円（税込）から151,800円（税込）へ価格の見直しを行いました。スペック・価格ともにパワーアップした2025年Newモデルです。

先行予約キャンペーン概要詳細

COSWHEEL MIRAI T Lite 2025年Newモデル先行予約

開始：2025年4月22日（火）12時～

終了：2025年5月15日（木）まで

特典：期間中一般販売価格151,800円税込12,000円offの139,800円（税込）の特別価格で受付

※さらに専用サドルをプレゼント

納期：2025年5月下旬～6月上旬頃を予定

オプション専用サドルをプレゼント

COSWHEEL MIRAI T Liteは4月22日（火）12時より以下ECサイトで予約受付開始します。

ECサイト

▼JP Stars Online Shop

https://www.jpstars.shop/shopdetail/000000000387/ct77/page1/recommend/

▼楽天

https://item.rakuten.co.jp/acalie/coswheel-mirait-lite/

▼Yahoo!

https://store.shopping.yahoo.co.jp/jpstars/coswheel-mirait-lite-n.html

株式会社Acalieについて

世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティとスマートプロダクト製品を主軸に次世代型製品を取り扱っています。電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHIBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」、スマートプロダクトのWeb会議に特化した「MAXHUB」やスマートリング「RingConn」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供する企業です。

【会社概要】

社名：株式会社Acalie

本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

代表取締役：中友 孟涛

設立： 2017年11月

HP：https://ali-jp.com/

▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先

法人・販売店様サポート https://ali-jp.com/customer/(https://ali-jp.com/customer/)

個人ユーザー様サポート https://ali-jp.com/support/