【TAKASAKI CITY ROCK FES.2025】 出演アーティスト第2弾発表！オフィシャル二次先行受付
お待たせしました！『高崎シティロックフェス．2025』第2弾出演アーティスト、ついに発表！28日(土)は、35.7、シンガーズハイ、水曜日のカンパネラ、29日(日)は、9mm Parabellum Bullet、サバシスター、PK shampoo の計6組が新たに参戦決定！
本日12:00よりオフィシャル二次先行受付を開始いたします。今回も目が離せない豪華ラインナップとなっていますので、ぜひチェックしてください！
【第2弾出演アーティスト】
6月28日（土）（DAY1）：第2弾発表：35.7 / シンガーズハイ / 水曜日のカンパネラ
第1弾発表：秋山黄色 / KANA-BOON / Tele / TRACK15 / にしな / 紫 今 …and more!!
6月29日（日）（DAY2）：第2弾発表：9mm Parabellum Bullet / サバシスター / PK shampoo
第1弾発表：炙りなタウン / ORANGE RANGE / キュウソネコカミ / CLAN QUEEN / Survive Said The Prophet …and more!!
※今後も追加アーティストを発表予定！
【チケット情報】
本日 12:00より、オフィシャル2次先行受付を開始！
受付期間：4月21日（月）12:00 ～ 5月6日（火・祝）23:59
チケット種類・料金：
各日：スタンディング券 9,900円（税込） / 指定席付きスタンディング券 13,200円（税込）
2日券【先行受付のみ 枚数限定】：スタンディング券 18,800円（税込） / 指定席付きスタンディング券 25,400円（税込）
※小学生以上チケット必要 / 未就学児のご入場はお断りします
※高校生以下対象・学生キャッシュバックあり
（チケットぴあ）https://w.pia.jp/t/takasaki-city-rock-fes25/
【イベント概要】
イベント名：TAKASAKI CITY ROCK FES.2025
開催日：2025年6月28日（土）・6月29日（日）開場 10:00 開演 11:00 終演 20:00（予定）
会場：Gメッセ群馬 展示ホール・高崎芸術劇場 スタジオシアター
【TAKASAKI CITY ROCK FES.2025】出演アーティスト第2弾発表＆オフィシャル2次先行スタート
【その他】
TAKASAKI CITY ROCK FES.2025のスペシャルライブとして、6月27日（金）にyama × 群馬交響楽団 SPECIAL LIVEを開催します。現在、オフィシャル先行受付中！
開催日：2025年6月27日（金） 開場 18:00 開演 19:00
会場：高崎芸術劇場 大劇場
【チケット情報】一般発売中
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/takasaki-cityrockfes25/
ローソンチケット https://l-tike.com/search/?lcd=74244
イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4107110001-P0030002?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/4107110001-P0030002?P6=001&P1=0402&P59=1)
高崎芸術劇場メンバーズ https://www.takasaki-foundation.or.jp/theatre/concert_detail.php?key=1821
チケット種類・料金：
全席指定
SS席 ：12,000円（税込）
S席： 9,800円（税込）
A席：8,800円（税込）
Gメッセ群馬 屋外イベント広場では、入場無料の「TAKASAKI UMAIMON MARKET」を6月28日(土)、29日(日)と2日間開催！こちらもお楽しみに！