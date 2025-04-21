【TAKASAKI CITY ROCK FES.2025】 出演アーティスト第2弾発表！オフィシャル二次先行受付

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株式会社ラジオ高崎

お待たせしました！『高崎シティロックフェス．2025』第2弾出演アーティスト、ついに発表！28日(土)は、35.7、シンガーズハイ、水曜日のカンパネラ、29日(日)は、9mm Parabellum Bullet、サバシスター、PK shampoo の計6組が新たに参戦決定！


本日12:00よりオフィシャル二次先行受付を開始いたします。今回も目が離せない豪華ラインナップとなっていますので、ぜひチェックしてください！



【第2弾出演アーティスト】


6月28日（土）（DAY1）：第2弾発表：35.7 / シンガーズハイ / 水曜日のカンパネラ
第1弾発表：秋山黄色 / KANA-BOON / Tele / TRACK15 / にしな / 紫 今 …and more!!



6月29日（日）（DAY2）：第2弾発表：9mm Parabellum Bullet / サバシスター / PK shampoo


第1弾発表：炙りなタウン / ORANGE RANGE / キュウソネコカミ / CLAN QUEEN / Survive Said The Prophet …and more!!



※今後も追加アーティストを発表予定！



【チケット情報】


本日 12:00より、オフィシャル2次先行受付を開始！



受付期間：4月21日（月）12:00 ～ 5月6日（火・祝）23:59



チケット種類・料金：



各日：スタンディング券 9,900円（税込） / 指定席付きスタンディング券 13,200円（税込）



2日券【先行受付のみ 枚数限定】：スタンディング券 18,800円（税込） / 指定席付きスタンディング券 25,400円（税込）



※小学生以上チケット必要 / 未就学児のご入場はお断りします


※高校生以下対象・学生キャッシュバックあり



（チケットぴあ）https://w.pia.jp/t/takasaki-city-rock-fes25/



【イベント概要】


イベント名：TAKASAKI CITY ROCK FES.2025



開催日：2025年6月28日（土）・6月29日（日）開場 10:00 開演 11:00 終演 20:00（予定）



会場：Gメッセ群馬 展示ホール・高崎芸術劇場 スタジオシアター



【TAKASAKI CITY ROCK FES.2025】出演アーティスト第2弾発表＆オフィシャル2次先行スタート

【その他】


TAKASAKI CITY ROCK FES.2025のスペシャルライブとして、6月27日（金）にyama × 群馬交響楽団 SPECIAL LIVEを開催します。現在、オフィシャル先行受付中！



開催日：2025年6月27日（金） 開場 18:00 開演 19:00



会場：高崎芸術劇場 大劇場



【チケット情報】一般発売中



チケットぴあ https://w.pia.jp/t/takasaki-cityrockfes25/


ローソンチケット https://l-tike.com/search/?lcd=74244


イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4107110001-P0030002?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/4107110001-P0030002?P6=001&P1=0402&P59=1)


高崎芸術劇場メンバーズ https://www.takasaki-foundation.or.jp/theatre/concert_detail.php?key=1821



チケット種類・料金：


全席指定
SS席 ：12,000円（税込）


S席： 9,800円（税込）
A席：8,800円（税込）



Gメッセ群馬 屋外イベント広場では、入場無料の「TAKASAKI UMAIMON MARKET」を6月28日(土)、29日(日)と2日間開催！こちらもお楽しみに！