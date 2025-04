【TAKASAKI CITY ROCK FES.2025】 出演アーティスト第2弾発表！オフィシャル二次先行受付

株式会社ラジオ高崎

お待たせしました!『高崎シティロックフェス.2025』第2弾出演アーティスト、ついに発表!28日(土)は、35.7、シンガーズハイ、水曜日のカンパネラ、29日(日)は、9mm Parabellum Bullet、サバシスター、PK shampoo の計6組が新たに参戦決定!

本日12:00よりオフィシャル二次先行受付を開始いたします。今回も目が離せない豪華ラインナップとなっていますので、ぜひチェックしてください!

【第2弾出演アーティスト】

6月28日(土)(DAY1):第2弾発表:35.7 / シンガーズハイ / 水曜日のカンパネラ

第1弾発表:秋山黄色 / KANA-BOON / Tele / TRACK15 / にしな / 紫 今 …and more!!

6月29日(日)(DAY2):第2弾発表:9mm Parabellum Bullet / サバシスター / PK shampoo

第1弾発表:炙りなタウン / ORANGE RANGE / キュウソネコカミ / CLAN QUEEN / Survive Said The Prophet …and more!!

※今後も追加アーティストを発表予定!

【チケット情報】

本日 12:00より、オフィシャル2次先行受付を開始!

受付期間:4月21日(月)12:00 ~ 5月6日(火・祝)23:59

チケット種類・料金:

各日:スタンディング券 9,900円(税込) / 指定席付きスタンディング券 13,200円(税込)

2日券【先行受付のみ 枚数限定】:スタンディング券 18,800円(税込) / 指定席付きスタンディング券 25,400円(税込)

※小学生以上チケット必要 / 未就学児のご入場はお断りします

※高校生以下対象・学生キャッシュバックあり

(チケットぴあ)https://w.pia.jp/t/takasaki-city-rock-fes25/

【イベント概要】

イベント名:TAKASAKI CITY ROCK FES.2025

開催日:2025年6月28日(土)・6月29日(日)開場 10:00 開演 11:00 終演 20:00(予定)

会場:Gメッセ群馬 展示ホール・高崎芸術劇場 スタジオシアター

【TAKASAKI CITY ROCK FES.2025】出演アーティスト第2弾発表&オフィシャル2次先行スタート

【その他】

TAKASAKI CITY ROCK FES.2025のスペシャルライブとして、6月27日(金)にyama × 群馬交響楽団 SPECIAL LIVEを開催します。現在、オフィシャル先行受付中!

開催日:2025年6月27日(金) 開場 18:00 開演 19:00

会場:高崎芸術劇場 大劇場

【チケット情報】一般発売中

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/takasaki-cityrockfes25/

ローソンチケット https://l-tike.com/search/?lcd=74244

イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4107110001-P0030002?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/4107110001-P0030002?P6=001&P1=0402&P59=1)

高崎芸術劇場メンバーズ https://www.takasaki-foundation.or.jp/theatre/concert_detail.php?key=1821

チケット種類・料金:

全席指定

SS席 :12,000円(税込)

S席: 9,800円(税込)

A席:8,800円(税込)

Gメッセ群馬 屋外イベント広場では、入場無料の「TAKASAKI UMAIMON MARKET」を6月28日(土)、29日(日)と2日間開催!こちらもお楽しみに!